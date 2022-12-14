17:44 14.12.2022 (обновлено: 19:48 14.12.2022)
"Европа наказывает Украину". В Польше раскрыли неприятную правду о ЕС
Экс-глава Минфина Польши Косьчиньский: ЕС не помогает Варшаве с украинскими беженцами
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Европейский cоюз наказывает Киев тем, что не выделяет Варшаве дополнительные средства на содержание украинских беженцев, заявил в интервью британскому изданию Daily Express бывший министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский.
"ЕС только похлопывает нас по спине, говоря, что мы молодцы, вот вам виртуальная медалька на грудь. Но нам нужны деньги для беженцев. <…> Мне кажется, что Евросоюз негативным отношением к Польше наказывает на самом деле Украину", — сказал он.
Экс-глава Минфина также раскритиковал Евросоюз за недостаточно гибкую политику. По его мнению, правила и законы оказались неэффективными из-за массового притока украинских беженцев и роста цен на энергоносители.
Ранее эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская заявила, что кризис на Украине изменил баланс сил в ЕС, где до этого главную роль играли страны "старой Европы". При этом Польша благодаря "исключительной реакции" и "беспрецедентной помощи" Киеву усилила влияние и "повысила значение как в политическом измерении, так и в сфере безопасности".
Владимир Путин, в свою очередь, во время заседания СПЧ заявил, что националистические группировки в Польше "спят и видят" возможность забрать у Украины западные территории, которые она получила после Второй мировой войны.