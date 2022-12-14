https://ria.ru/20221214/epidsituatsiya-1838655640.html
Эпидемиологическая ситуация в новых регионах аналогична общероссийской
Эпидемиологическая ситуация в новых регионах аналогична общероссийской - РИА Новости, 14.12.2022
Эпидемиологическая ситуация в новых регионах аналогична общероссийской
На новых территориях РФ эпидемиологическая ситуация аналогична тому, что происходит в остальных регионах России, это предмет особого внимания Роспотребнадзора,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:47
2022-12-14T16:47
2022-12-14T16:47
россия
луганская народная республика
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. На новых территориях РФ эпидемиологическая ситуация аналогична тому, что происходит в остальных регионах России, это предмет особого внимания Роспотребнадзора, заявила глава ведомства, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.В ходе совещания президента РФ с правительством РФ в среду глава государства сообщил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет, доходя до 35% в неделю."Мы организовали эпиднадзор и эпидмониторинг на новых четырех территориях, они подключены ко всем нашим аналитическим системам, и мы несколько раз в неделю проводим семинары, коллеги очень заинтересованы в вовлечении в нашу нормативную базу. Второго декабря образованы два территориальных органа – это первые территориальные органы в Луганской Народной Республике и в Донецкой Народной Республике", - сказала Попова на совещании.В среду, добавила она, в этих регионах назначены главные государственные санитарные врачи, система управления выстроена и "мы работаем в тесном контакте с коллегами". "Там мы видим рост гриппа, эпидемиологическая ситуация примерно аналогична тому, что происходит в Российской Федерации, и это тоже является предметом нашего особого внимания", - отметила Попова.Вся работа координируется через оперативный штаб правительства РФ и все решения принимаются вместе с субъектами РФ, добавила глава Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20221214/koronavirus-1838635546.html
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РИА Новости
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россия, луганская народная республика, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Россия, Луганская Народная Республика, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
Эпидемиологическая ситуация в новых регионах аналогична общероссийской
Попова: в новых регионах России эпидситуация аналогична общероссийской
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. На новых территориях РФ эпидемиологическая ситуация аналогична тому, что происходит в остальных регионах России, это предмет особого внимания Роспотребнадзора, заявила глава ведомства, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
В ходе совещания президента РФ с правительством РФ в среду глава государства сообщил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет, доходя до 35% в неделю.
"Мы организовали эпиднадзор и эпидмониторинг на новых четырех территориях, они подключены ко всем нашим аналитическим системам, и мы несколько раз в неделю проводим семинары, коллеги очень заинтересованы в вовлечении в нашу нормативную базу. Второго декабря образованы два территориальных органа – это первые территориальные органы в Луганской Народной Республике
и в Донецкой Народной Республике", - сказала Попова на совещании.
В среду, добавила она, в этих регионах назначены главные государственные санитарные врачи, система управления выстроена и "мы работаем в тесном контакте с коллегами". "Там мы видим рост гриппа, эпидемиологическая ситуация примерно аналогична тому, что происходит в Российской Федерации, и это тоже является предметом нашего особого внимания", - отметила Попова.
Вся работа координируется через оперативный штаб правительства РФ и все решения принимаются вместе с субъектами РФ, добавила глава Роспотребнадзора.