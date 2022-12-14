https://ria.ru/20221214/energodar-1838634217.html
В Энергодаре назначили нового главу администрации
В Энергодаре назначили нового главу администрации - РИА Новости, 14.12.2022
В Энергодаре назначили нового главу администрации
Главой администрации города Энергодар в Запорожской области назначен Эдуард Сеновоз, до этого возглавлявший компанию "Смоленская АЭС-Сервис", сообщил... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:07
2022-12-14T16:07
2022-12-14T16:07
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политика
энергодар
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Главой администрации города Энергодар в Запорожской области назначен Эдуард Сеновоз, до этого возглавлявший компанию "Смоленская АЭС-Сервис", сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.До этого администрацией Энергодара руководил Александр Волга."Главой администрации Энергодара назначен Эдуард Сеновоз. Это логичное и разумное кадровое решение. Эдуард выходец из энергетики и до недавних пор возглавлял компанию "Смоленская АЭС-Сервис". Он долгие годы работает в контуре госкорпорации Росатом и прекрасно понимает логику действий и взаимодействий", - сказал РИА Новости Рогов. По его мнению, это назначение пойдет на пользу Энергодару.
https://ria.ru/20221130/zaes-1835205276.html
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РИА Новости
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политика, энергодар, запорожская область, россия, владимир рогов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Энергодар, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Энергодаре назначили нового главу администрации
Эдуард Сеновоз возглавил администрацию Энергодара вместо Александра Волги