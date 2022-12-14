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В Энергодаре назначили нового главу администрации - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/energodar-1838634217.html
В Энергодаре назначили нового главу администрации
В Энергодаре назначили нового главу администрации - РИА Новости, 14.12.2022
В Энергодаре назначили нового главу администрации
Главой администрации города Энергодар в Запорожской области назначен Эдуард Сеновоз, до этого возглавлявший компанию "Смоленская АЭС-Сервис", сообщил... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:07
2022-12-14T16:07
специальная военная операция на украине
политика
энергодар
запорожская область
россия
владимир рогов
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Главой администрации города Энергодар в Запорожской области назначен Эдуард Сеновоз, до этого возглавлявший компанию "Смоленская АЭС-Сервис", сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.До этого администрацией Энергодара руководил Александр Волга."Главой администрации Энергодара назначен Эдуард Сеновоз. Это логичное и разумное кадровое решение. Эдуард выходец из энергетики и до недавних пор возглавлял компанию "Смоленская АЭС-Сервис". Он долгие годы работает в контуре госкорпорации Росатом и прекрасно понимает логику действий и взаимодействий", - сказал РИА Новости Рогов. По его мнению, это назначение пойдет на пользу Энергодару.
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энергодар
запорожская область
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политика, энергодар, запорожская область, россия, владимир рогов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Энергодар, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:07 14.12.2022
 
В Энергодаре назначили нового главу администрации

Эдуард Сеновоз возглавил администрацию Энергодара вместо Александра Волги

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Главой администрации города Энергодар в Запорожской области назначен Эдуард Сеновоз, до этого возглавлявший компанию "Смоленская АЭС-Сервис", сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
До этого администрацией Энергодара руководил Александр Волга.
"Главой администрации Энергодара назначен Эдуард Сеновоз. Это логичное и разумное кадровое решение. Эдуард выходец из энергетики и до недавних пор возглавлял компанию "Смоленская АЭС-Сервис". Он долгие годы работает в контуре госкорпорации Росатом и прекрасно понимает логику действий и взаимодействий", - сказал РИА Новости Рогов. По его мнению, это назначение пойдет на пользу Энергодару.
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 10:57
"Росэнергоатом "назначил нового директора Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаЭнергодарЗапорожская областьРоссияВладимир РоговСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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