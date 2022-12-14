https://ria.ru/20221214/energodar-1838634217.html

В Энергодаре назначили нового главу администрации

В Энергодаре назначили нового главу администрации - РИА Новости, 14.12.2022

В Энергодаре назначили нового главу администрации

Главой администрации города Энергодар в Запорожской области назначен Эдуард Сеновоз, до этого возглавлявший компанию "Смоленская АЭС-Сервис", сообщил... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:07

2022-12-14T16:07

2022-12-14T16:07

специальная военная операция на украине

политика

энергодар

запорожская область

россия

владимир рогов

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Главой администрации города Энергодар в Запорожской области назначен Эдуард Сеновоз, до этого возглавлявший компанию "Смоленская АЭС-Сервис", сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.До этого администрацией Энергодара руководил Александр Волга."Главой администрации Энергодара назначен Эдуард Сеновоз. Это логичное и разумное кадровое решение. Эдуард выходец из энергетики и до недавних пор возглавлял компанию "Смоленская АЭС-Сервис". Он долгие годы работает в контуре госкорпорации Росатом и прекрасно понимает логику действий и взаимодействий", - сказал РИА Новости Рогов. По его мнению, это назначение пойдет на пользу Энергодару.

https://ria.ru/20221130/zaes-1835205276.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, энергодар, запорожская область, россия, владимир рогов, ситуация в днр и лнр