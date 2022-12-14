https://ria.ru/20221214/embrion-1838700751.html

Законодательное регулирование статуса эмбриона. Мировой опыт

Законодательное регулирование статуса эмбриона. Мировой опыт - РИА Новости, 14.12.2022

Законодательное регулирование статуса эмбриона. Мировой опыт

Эмбрион (от греч. embryon – зародыш) – организм на ранних стадиях развития. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:52

2022-12-14T18:52

2022-12-14T18:52

справки

в мире

эмбрионы

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Эмбрион (от греч. embryon – зародыш) – организм на ранних стадиях развития. Проблема правового статуса плода и эмбриона в основном связана с решением вопроса о моменте возникновения гражданской правосубъектности – с рождения или с момента зачатия ребенка. В международном праве нет однозначного определения правового положения эмбриона. Выделяют три подхода к определению правового статуса эмбриона: - эмбрион – субъект права и участник правоотношений;- эмбрион – объект права собственности;- эмбрион – орган или ткань организма матери.Признание за эмбрионом прав субъекта является сложной юридической и этической проблемой, а развивающиеся репродуктивные технологии ставят свои вызовы перед общественностью и властями. Декларация прав ребенка применяет понятие "ребенок" к человеческому существу еще до его появления на свет и в своей преамбуле указывает на то, что "ребенок, в виду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения". Формулировка, приведенная в пункте 1 статьи 4 Американской конвенции о правах человека, устанавливает: "Каждый человек имеет право на уважение к его жизни. Это право защищается законом и, как правило, с момента зачатия".Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года в статье 1 устанавливает, что "ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста". Статья 18 Европейской Конвенции о защите прав человека и достоинства человеческого существа при использовании достижений биологии и медицины гласит: "1. В тех случаях, когда закон разрешает проведение исследований на эмбрионах in vitro, он должен обеспечивать надлежащую защиту эмбрионов. 2. Создание эмбрионов человека в исследовательских целях запрещается". В 1987 году Всемирная медицинская ассоциация приняла Заявление об искусственном оплодотворении и трансплантации органов, в котором призвала всех врачей "действовать с соблюдением этических норм, проявляя должное уважение... к эмбриону с его зарождения". Похожие нормы, защищающие право ребенка на жизнь, закреплены в основных законах целого ряда государств.Конституция Словакии гласит, что "каждый человек имеет право на жизнь. Человеческая жизнь заслуживает защиты еще до рождения" (статья 15). Согласно Хартии основных прав и свобод Чехии (Чешской Республики) от 9 января 1991 года, "Каждый человек имеет право на жизнь. Человеческая жизнь достойна защиты еще до рождения. Никто не может быть лишен ее жизни." Статья 45 Конституции Эквадора гласит, что "государство признает и гарантирует жизнь, включая уход и защиту с момента зачатия". В статье 67 Конституции Гондураса сказано, что "нерожденный ребенок считается рожденным со всеми правами, предоставляемыми в пределах, установленных законом".В Конституции Гватемалы сказано, что "государство гарантирует и защищает человеческую жизнь с момента ее зачатия, а также неприкосновенность и безопасность личности". Конституция Чили защищает жизнь нерожденного ребенка (статья 19).В Конституции Мадагаскара сказано, что "государство признает и гарантирует всем лицам право на охрану здоровья с момента их зачатия посредством организации бесплатного общественного здравоохранения, безвозмездность которого является результатом национальной солидарности". Согласно Конституции Доминиканской Республики, "право на жизнь неприкосновенно с момента зачатия и до смерти". Согласно статье 2 конституции Венгрии (2011), человеческое достоинство неприкосновенно. Все люди имеют право на жизнь и человеческое достоинство, жизнь плода имеет право на защиту с момента зачатия. Согласно разделу 12 статьи 2 конституции Филиппин (1987), государство признает святость семейной жизни и защищает и укрепляет семью как основной автономный социальный институт. Она должна в равной степени защищать жизнь матери и жизнь не рожденного ребенка с момента зачатия. Согласно статье 1 конституции Сальвадора (1983), Сальвадор признает человека источником и целью деятельности государства, которое организовано для достижения справедливости, судебной безопасности и общего блага. Таким же образом он признает человеческой личностью каждого человека с момента зачатия. Согласно раздела 1 статьи 2 конституции Перу (1993), каждый человек имеет право на жизнь, свою личность, моральную, психическую и физическую целостность, а также свободное развитие и благополучие. Не рожденный ребенок является субъектом, обладающим правами, во всех случаях, которые приносят ему пользу. В США в 2021 году обе палаты Конгресса также представили федеральный "Закон о жизни при зачатии", который распространяет на зародыши и эмбрионы конституционное "право на жизнь" начиная с момента оплодотворения. Согласно российскому законодательству, человеческий зародыш не является носителем права на жизнь. Конституция Российской Федерации в статье 17(2) гласит, что основные права и свободы человека незыблемы и что каждый человек обладает ими от рождения. Гражданский кодекс Российской Федерации (статья 17(2) ГК РФ), также гласит, что правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается с его смертью. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, эмбрионы