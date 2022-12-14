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Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль - РИА Новости, 14.12.2022
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Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль
Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль - РИА Новости, 14.12.2022
Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль
Главную новогоднюю елку страны, которая украсит Соборную площадь, доставили в Кремль, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T22:10
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общество
россия
новый год
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны, которая украсит Соборную площадь, доставили в Кремль, передает корреспондент РИА Новости.Новогодней красавице 95 лет, ее высота достигает 27 метров, а диаметр ствола составляет 56 сантиметров. Ель нашел лесничий вместе со своими учениками. Из семян ее шишек планируют вырастить сеянцы, чтобы высадить их на месте спиленного дерева.Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Елка должна быть не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Сообщалось, что в конкурсе участвовали 62 "кандидатуры", лучшей из которых признали 27-метровую ель из Московской области.
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россия
московская область (подмосковье)
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общество, россия, новый год, московская область (подмосковье)
Общество, Россия, Новый год, Московская область (Подмосковье)
22:10 14.12.2022 (обновлено: 22:40 14.12.2022)
 
Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль

В Кремль доставили главную новогоднюю елку России, которая украсит Соборную площадь

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкТроицкая башня Московского Кремля и новогодняя елка на Манежной площади
Троицкая башня Московского Кремля и новогодняя елка на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Троицкая башня Московского Кремля и новогодняя елка на Манежной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны, которая украсит Соборную площадь, доставили в Кремль, передает корреспондент РИА Новости.
Новогодней красавице 95 лет, ее высота достигает 27 метров, а диаметр ствола составляет 56 сантиметров.
Ель нашел лесничий вместе со своими учениками. Из семян ее шишек планируют вырастить сеянцы, чтобы высадить их на месте спиленного дерева.
Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Елка должна быть не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Сообщалось, что в конкурсе участвовали 62 "кандидатуры", лучшей из которых признали 27-метровую ель из Московской области.
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