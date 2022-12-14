https://ria.ru/20221214/elka-1838739755.html

Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль

Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль - РИА Новости, 14.12.2022

Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль

Главную новогоднюю елку страны, которая украсит Соборную площадь, доставили в Кремль, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T22:10

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2022-12-14T22:40

общество

россия

новый год

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны, которая украсит Соборную площадь, доставили в Кремль, передает корреспондент РИА Новости.Новогодней красавице 95 лет, ее высота достигает 27 метров, а диаметр ствола составляет 56 сантиметров. Ель нашел лесничий вместе со своими учениками. Из семян ее шишек планируют вырастить сеянцы, чтобы высадить их на месте спиленного дерева.Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Елка должна быть не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Сообщалось, что в конкурсе участвовали 62 "кандидатуры", лучшей из которых признали 27-метровую ель из Московской области.

https://ria.ru/20221213/tury-1838092332.html

россия

московская область (подмосковье)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, новый год, московская область (подмосковье)