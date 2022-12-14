https://ria.ru/20221214/dtp-1838656105.html
Дело завели на водителя грузовика после ДТП со скорой в Томской области
Дело завели на водителя грузовика после ДТП со скорой в Томской области - РИА Новости, 14.12.2022
Дело завели на водителя грузовика после ДТП со скорой в Томской области
На водителя грузовика, в Томской области врезавшегося в автомобиль скорой помощи, в результате чего погибли четыре человека, завели уголовное дело о нарушении... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:47
2022-12-14T16:47
2022-12-14T19:28
происшествия
томская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
дтп
авто
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НОВОСИБИРСК, 14 дек - РИА Новости. На водителя грузовика, в Томской области врезавшегося в автомобиль скорой помощи, в результате чего погибли четыре человека, завели уголовное дело о нарушении ПДД лицом, не имевшим права садиться за руль, сообщает прокуратура региона.Во второй половине дня в среду на 46-м километре автодороги Томск-Мариинск (Камайская развязка) столкнулись "Камаз" и скорая помощь, в которой было четыре человека, все они погибли: два врача, в том числе заместитель главврача областного перинатального центра Алла Карманова, медсестра и водитель. Шофер грузовика госпитализирован."В отношении 40-летнего водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами)", - говорится в сообщении.Решается вопрос о передаче уголовного дела для расследования в следственные органы СК России. Ход расследования контролирует прокуратура.УМВД по Томской области сообщило о задержании водителя грузовика. "В Томской области в рамках расследования уголовного дела о ДТП задержан предполагаемый виновник аварии", - говорится в сообщении в Telegram-канале томской полиции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, дтп, авто
Происшествия, Томская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, ДТП, Авто
16:47 14.12.2022 (обновлено: 19:28 14.12.2022)
Дело завели на водителя грузовика после ДТП со скорой в Томской области
На водителя КамАЗа, столкнувшегося со скорой в Томской области, завели уголовное дело
НОВОСИБИРСК, 14 дек - РИА Новости.
На водителя грузовика, в Томской области врезавшегося в автомобиль скорой помощи, в результате чего погибли четыре человека, завели уголовное дело о нарушении ПДД лицом, не имевшим права садиться за руль, сообщает
прокуратура региона.
Во второй половине дня в среду на 46-м километре автодороги Томск-Мариинск (Камайская развязка) столкнулись "Камаз" и скорая помощь, в которой было четыре человека, все они погибли: два врача, в том числе заместитель главврача областного перинатального центра Алла Карманова, медсестра и водитель. Шофер грузовика госпитализирован.
"В отношении 40-летнего водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами)", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о передаче уголовного дела для расследования в следственные органы СК
России. Ход расследования контролирует прокуратура.
УМВД по Томской области сообщило о задержании водителя грузовика. "В Томской области в рамках расследования уголовного дела о ДТП задержан предполагаемый виновник аварии", - говорится в сообщении в Telegram-канале томской полиции.