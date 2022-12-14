https://ria.ru/20221214/dtp-1838649934.html

В Нижегородской области перевернулся грузовик с ананасами

В Нижегородской области перевернулся грузовик с ананасами - РИА Новости, 14.12.2022

В Нижегородской области перевернулся грузовик с ананасами

Большегруз с ананасами и мандаринами перевернулся на трассе в Нижегородской области, водитель госпитализирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:35

2022-12-14T16:35

2022-12-14T18:18

происшествия

авто

нижегородская область

нижний новгород

гибдд мвд рф

кстовский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Большегруз с ананасами и мандаринами перевернулся на трассе в Нижегородской области, водитель госпитализирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео, снятое на трассе под Нижним Новгородом, с перевернувшейся фурой, возле которой по проезжей части разбросаны сотни коробок с ананасами и мандаринами."По предварительной информации, сегодня около 5 утра в Кстовском районе 55-летний водитель большегруза не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением. Грузовик опрокинулся. Водитель был доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.Из-за аварии оказалась заблокирована правая полоса проезжей части по направлению в Казань. Сотрудники ГИБДД регулировали дорожное движение, обеспечивая объезд места ДТП. Как уточнили агентству в Упрдор Москва-Нижний Новгород, ДТП произошло на дороге регионального значения.

https://ria.ru/20220513/avariya-1788425272.html

нижегородская область

нижний новгород

кстовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, нижегородская область, нижний новгород, гибдд мвд рф, кстовский район