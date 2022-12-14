https://ria.ru/20221214/dtp-1838649934.html
В Нижегородской области перевернулся грузовик с ананасами
В Нижегородской области перевернулся грузовик с ананасами - РИА Новости, 14.12.2022
В Нижегородской области перевернулся грузовик с ананасами
Большегруз с ананасами и мандаринами перевернулся на трассе в Нижегородской области, водитель госпитализирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:35
2022-12-14T16:35
2022-12-14T18:18
происшествия
авто
нижегородская область
нижний новгород
гибдд мвд рф
кстовский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Большегруз с ананасами и мандаринами перевернулся на трассе в Нижегородской области, водитель госпитализирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео, снятое на трассе под Нижним Новгородом, с перевернувшейся фурой, возле которой по проезжей части разбросаны сотни коробок с ананасами и мандаринами."По предварительной информации, сегодня около 5 утра в Кстовском районе 55-летний водитель большегруза не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением. Грузовик опрокинулся. Водитель был доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.Из-за аварии оказалась заблокирована правая полоса проезжей части по направлению в Казань. Сотрудники ГИБДД регулировали дорожное движение, обеспечивая объезд места ДТП. Как уточнили агентству в Упрдор Москва-Нижний Новгород, ДТП произошло на дороге регионального значения.
https://ria.ru/20220513/avariya-1788425272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, нижегородская область, нижний новгород, гибдд мвд рф, кстовский район
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Нижний Новгород, ГИБДД МВД РФ, Кстовский район
16:35 14.12.2022 (обновлено: 18:18 14.12.2022)
В Нижегородской области перевернулся грузовик с ананасами
В Нижегородской области на трассе перевернулся грузовик с ананасами и мандаринами