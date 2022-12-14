Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области перевернулся грузовик с ананасами - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/dtp-1838649934.html
В Нижегородской области перевернулся грузовик с ананасами
В Нижегородской области перевернулся грузовик с ананасами - РИА Новости, 14.12.2022
В Нижегородской области перевернулся грузовик с ананасами
Большегруз с ананасами и мандаринами перевернулся на трассе в Нижегородской области, водитель госпитализирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:35
2022-12-14T18:18
происшествия
авто
нижегородская область
нижний новгород
гибдд мвд рф
кстовский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775153290_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_7afb5e824517eb39c2ad2929fb1b6de9.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Большегруз с ананасами и мандаринами перевернулся на трассе в Нижегородской области, водитель госпитализирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео, снятое на трассе под Нижним Новгородом, с перевернувшейся фурой, возле которой по проезжей части разбросаны сотни коробок с ананасами и мандаринами."По предварительной информации, сегодня около 5 утра в Кстовском районе 55-летний водитель большегруза не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением. Грузовик опрокинулся. Водитель был доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.Из-за аварии оказалась заблокирована правая полоса проезжей части по направлению в Казань. Сотрудники ГИБДД регулировали дорожное движение, обеспечивая объезд места ДТП. Как уточнили агентству в Упрдор Москва-Нижний Новгород, ДТП произошло на дороге регионального значения.
https://ria.ru/20220513/avariya-1788425272.html
нижегородская область
нижний новгород
кстовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775153290_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_f5d8f95a7480e4a661d02e278ab85e8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, нижегородская область, нижний новгород, гибдд мвд рф, кстовский район
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Нижний Новгород, ГИБДД МВД РФ, Кстовский район
16:35 14.12.2022 (обновлено: 18:18 14.12.2022)
 
В Нижегородской области перевернулся грузовик с ананасами

В Нижегородской области на трассе перевернулся грузовик с ананасами и мандаринами

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкАнанасы
Ананасы - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Ананасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Большегруз с ананасами и мандаринами перевернулся на трассе в Нижегородской области, водитель госпитализирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео, снятое на трассе под Нижним Новгородом, с перевернувшейся фурой, возле которой по проезжей части разбросаны сотни коробок с ананасами и мандаринами.
"По предварительной информации, сегодня около 5 утра в Кстовском районе 55-летний водитель большегруза не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением. Грузовик опрокинулся. Водитель был доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Из-за аварии оказалась заблокирована правая полоса проезжей части по направлению в Казань. Сотрудники ГИБДД регулировали дорожное движение, обеспечивая объезд места ДТП.
Как уточнили агентству в Упрдор Москва-Нижний Новгород, ДТП произошло на дороге регионального значения.
Пиво разных сортов - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 19:14
Под Нижним Новгородом перевернулась фура с пивом
 
ПроисшествияАвтоНижегородская областьНижний НовгородГИБДД МВД РФКстовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала