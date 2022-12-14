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Число пострадавших в ДТП во Владимирской области выросло до 25 - РИА Новости, 14.12.2022
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Число пострадавших в ДТП во Владимирской области выросло до 25
Число пострадавших в ДТП во Владимирской области выросло до 25 - РИА Новости, 14.12.2022
Число пострадавших в ДТП во Владимирской области выросло до 25
Количество пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 25 человек, сообщил департамент здравоохранения региона. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:24
2022-12-14T18:22
происшествия
владимирская область
гусь-хрустальный
владимир
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РЯЗАНЬ, 14 дек — РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 25 человек, сообщил департамент здравоохранения региона.Накануне УМВД по Владимирской области сообщило, что около 09:20 на трассе Р-132 в Судогодском районе водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. В салоне автобуса находились 36 пассажиров. Глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов днем сообщал, что в медицинские учреждения доставили 17 человек, в том числе троих детей. Автобус следовал по маршруту Гусь-Хрустальный — Владимир."По данным на 14 декабря в результате происшествия пострадали 25 человек: трое детей и 22 взрослых", — говорится в сообщении департамента здравоохранения в социальной сети "ВКонтакте".Уточняется, что несовершеннолетних доставили в областную детскую клиническую больницу. После обследования один ребенок отпущен домой на амбулаторное лечение, двоих в состоянии средней тяжести госпитализировали в отделение неврологии. Их жизни ничего не угрожает.Четверо взрослых поступили в областную клиническую больницу, один из них направлен на амбулаторное лечение, трое госпитализированы. В реанимационной и хирургической помощи не нуждаются, сообщает депздрав.В городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Владимира поступили 16 человек, шестерых из них направили на амбулаторное лечение, девять человек в состоянии средней тяжести госпитализировали в травматологическое и нейрохирургическое отделения, еще один находится в реанимации в тяжелом состоянии.Самостоятельно вечером во вторник в БСМП обратился один пострадавший, его госпитализировали с переломом ключицы. Утром в среду за медицинской помощью в травмпункт обратился еще один пациент. После осмотра врачей направлен на амбулаторное лечение, подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20221213/dtp-1838283920.html
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владимирская область
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происшествия, владимирская область, гусь-хрустальный, владимир
Происшествия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный, Владимир
12:24 14.12.2022 (обновлено: 18:22 14.12.2022)
 
Число пострадавших в ДТП во Владимирской области выросло до 25

Число жертв в ДТП с автобусом во Владимирской области выросло до 25, включая трех детей

© Фото : СК РФ по Владимирской областиНа месте ДТП с автобусом во Владимирской области, 13 декабря 2022 года
На месте ДТП с автобусом во Владимирской области, 13 декабря 2022 года - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : СК РФ по Владимирской области
На месте ДТП с автобусом во Владимирской области, 13 декабря 2022 года
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РЯЗАНЬ, 14 дек — РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 25 человек, сообщил департамент здравоохранения региона.
Накануне УМВД по Владимирской области сообщило, что около 09:20 на трассе Р-132 в Судогодском районе водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. В салоне автобуса находились 36 пассажиров. Глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов днем сообщал, что в медицинские учреждения доставили 17 человек, в том числе троих детей. Автобус следовал по маршруту Гусь-Хрустальный — Владимир.
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"По данным на 14 декабря в результате происшествия пострадали 25 человек: трое детей и 22 взрослых", — говорится в сообщении департамента здравоохранения в социальной сети "ВКонтакте".
Уточняется, что несовершеннолетних доставили в областную детскую клиническую больницу. После обследования один ребенок отпущен домой на амбулаторное лечение, двоих в состоянии средней тяжести госпитализировали в отделение неврологии. Их жизни ничего не угрожает.
Четверо взрослых поступили в областную клиническую больницу, один из них направлен на амбулаторное лечение, трое госпитализированы. В реанимационной и хирургической помощи не нуждаются, сообщает депздрав.
В городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Владимира поступили 16 человек, шестерых из них направили на амбулаторное лечение, девять человек в состоянии средней тяжести госпитализировали в травматологическое и нейрохирургическое отделения, еще один находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Самостоятельно вечером во вторник в БСМП обратился один пострадавший, его госпитализировали с переломом ключицы. Утром в среду за медицинской помощью в травмпункт обратился еще один пациент. После осмотра врачей направлен на амбулаторное лечение, подчеркивается в сообщении.
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