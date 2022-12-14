https://ria.ru/20221214/dtp-1838553788.html

Число пострадавших в ДТП во Владимирской области выросло до 25

Число пострадавших в ДТП во Владимирской области выросло до 25 - РИА Новости, 14.12.2022

Число пострадавших в ДТП во Владимирской области выросло до 25

Количество пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 25 человек, сообщил департамент здравоохранения региона. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:24

2022-12-14T12:24

2022-12-14T18:22

происшествия

владимирская область

гусь-хрустальный

владимир

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РЯЗАНЬ, 14 дек — РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 25 человек, сообщил департамент здравоохранения региона.Накануне УМВД по Владимирской области сообщило, что около 09:20 на трассе Р-132 в Судогодском районе водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. В салоне автобуса находились 36 пассажиров. Глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов днем сообщал, что в медицинские учреждения доставили 17 человек, в том числе троих детей. Автобус следовал по маршруту Гусь-Хрустальный — Владимир."По данным на 14 декабря в результате происшествия пострадали 25 человек: трое детей и 22 взрослых", — говорится в сообщении департамента здравоохранения в социальной сети "ВКонтакте".Уточняется, что несовершеннолетних доставили в областную детскую клиническую больницу. После обследования один ребенок отпущен домой на амбулаторное лечение, двоих в состоянии средней тяжести госпитализировали в отделение неврологии. Их жизни ничего не угрожает.Четверо взрослых поступили в областную клиническую больницу, один из них направлен на амбулаторное лечение, трое госпитализированы. В реанимационной и хирургической помощи не нуждаются, сообщает депздрав.В городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Владимира поступили 16 человек, шестерых из них направили на амбулаторное лечение, девять человек в состоянии средней тяжести госпитализировали в травматологическое и нейрохирургическое отделения, еще один находится в реанимации в тяжелом состоянии.Самостоятельно вечером во вторник в БСМП обратился один пострадавший, его госпитализировали с переломом ключицы. Утром в среду за медицинской помощью в травмпункт обратился еще один пациент. После осмотра врачей направлен на амбулаторное лечение, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20221213/dtp-1838283920.html

https://ria.ru/20221213/dtp-1838208822.html

владимирская область

гусь-хрустальный

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происшествия, владимирская область, гусь-хрустальный, владимир