Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области автобус столкнулся с КамАЗом - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/dtp-1838505779.html
В Воронежской области автобус столкнулся с КамАЗом
В Воронежской области автобус столкнулся с КамАЗом - РИА Новости, 14.12.2022
В Воронежской области автобус столкнулся с КамАЗом
Восемь человек пострадали в столкновении автобуса с "Камазом" в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:20
2022-12-14T09:26
происшествия
авто
воронежская область
павловск
белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718037_0:152:3216:1961_1920x0_80_0_0_a0928a199319057b51621d0416777366.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Восемь человек пострадали в столкновении автобуса с "Камазом" в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Авария произошла в 5 утра среды на 235 километре трассы Павловск - Белгород, у села Шапошниковка."Автобус с белгородскими номерами, рейс "Луганск - Белгород". Столкнулся с "Камазом", догнал автобус его. В автобусе два водителя, 29 пассажиров. Восемь пострадавших, доставлены в Россошанскую районную больницу", - сказал собеседник агентства.По его словам, все пострадавшие - пассажиры, детей среди них нет.
https://ria.ru/20221213/dtp-1838332696.html
https://ria.ru/20221213/dtp-1838283920.html
воронежская область
павловск
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718037_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_db2b66e3fbadb527edfb606e37ca7885.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, воронежская область, павловск, белгород
Происшествия, Авто, Воронежская область, Павловск, Белгород
09:20 14.12.2022 (обновлено: 09:26 14.12.2022)
 
В Воронежской области автобус столкнулся с КамАЗом

В Воронежской области автобус столкнулся с КамАЗом, пострадали восемь человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Восемь человек пострадали в столкновении автобуса с "Камазом" в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Авария произошла в 5 утра среды на 235 километре трассы Павловск - Белгород, у села Шапошниковка.
На месте ДТП с автобусом во Владимирской области. 13 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 14:25
В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 17 человек
"Автобус с белгородскими номерами, рейс "Луганск - Белгород". Столкнулся с "Камазом", догнал автобус его. В автобусе два водителя, 29 пассажиров. Восемь пострадавших, доставлены в Россошанскую районную больницу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все пострадавшие - пассажиры, детей среди них нет.
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 12:33
В Пермском крае прокуратура начала проверку ДТП с опрокинутым автобусом
 
ПроисшествияАвтоВоронежская областьПавловскБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала