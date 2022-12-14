https://ria.ru/20221214/dtp-1838505779.html

В Воронежской области автобус столкнулся с КамАЗом

В Воронежской области автобус столкнулся с КамАЗом - РИА Новости, 14.12.2022

В Воронежской области автобус столкнулся с КамАЗом

Восемь человек пострадали в столкновении автобуса с "Камазом" в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:20

2022-12-14T09:20

2022-12-14T09:26

происшествия

авто

воронежская область

павловск

белгород

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ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Восемь человек пострадали в столкновении автобуса с "Камазом" в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Авария произошла в 5 утра среды на 235 километре трассы Павловск - Белгород, у села Шапошниковка."Автобус с белгородскими номерами, рейс "Луганск - Белгород". Столкнулся с "Камазом", догнал автобус его. В автобусе два водителя, 29 пассажиров. Восемь пострадавших, доставлены в Россошанскую районную больницу", - сказал собеседник агентства.По его словам, все пострадавшие - пассажиры, детей среди них нет.

https://ria.ru/20221213/dtp-1838332696.html

https://ria.ru/20221213/dtp-1838283920.html

воронежская область

павловск

белгород

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происшествия, авто, воронежская область, павловск, белгород