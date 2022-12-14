https://ria.ru/20221214/donetsk-1838572175.html

В Кремле назвали ситуацию в Донецке непростой

В Кремле назвали ситуацию в Донецке непростой - РИА Новости, 14.12.2022

В Кремле назвали ситуацию в Донецке непростой

Первоочередной задачей является защита людей Донбасса, ситуация в Донецке непростая, спецоперация продолжается, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:12

2022-12-14T13:12

2022-12-14T13:43

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

денис пушилин

донбасс

луганская народная республика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первоочередной задачей является защита людей Донбасса, ситуация в Донецке непростая, спецоперация продолжается, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что русские города – Чернигов и Одесса – должны быть освобождены."Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные, специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221214/dnr-1838490019.html

донецк

донецкая народная республика

россия

донбасс

луганская народная республика

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донецк, донецкая народная республика, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), денис пушилин, донбасс, луганская народная республика