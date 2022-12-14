https://ria.ru/20221214/donetsk-1838572175.html
В Кремле назвали ситуацию в Донецке непростой
В Кремле назвали ситуацию в Донецке непростой - РИА Новости, 14.12.2022
В Кремле назвали ситуацию в Донецке непростой
Первоочередной задачей является защита людей Донбасса, ситуация в Донецке непростая, спецоперация продолжается, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:12
2022-12-14T13:12
2022-12-14T13:43
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
денис пушилин
донбасс
луганская народная республика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первоочередной задачей является защита людей Донбасса, ситуация в Донецке непростая, спецоперация продолжается, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что русские города – Чернигов и Одесса – должны быть освобождены."Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные, специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221214/dnr-1838490019.html
донецк
донецкая народная республика
россия
донбасс
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донецк, донецкая народная республика, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), денис пушилин, донбасс, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Денис Пушилин, Донбасс, Луганская Народная Республика
13:12 14.12.2022 (обновлено: 13:43 14.12.2022)
В Кремле назвали ситуацию в Донецке непростой
Песков: ситуация в Донецке сейчас непростая, спецоперация продолжается