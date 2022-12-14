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В Кремле назвали ситуацию в Донецке непростой - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/donetsk-1838572175.html
В Кремле назвали ситуацию в Донецке непростой
В Кремле назвали ситуацию в Донецке непростой - РИА Новости, 14.12.2022
В Кремле назвали ситуацию в Донецке непростой
Первоочередной задачей является защита людей Донбасса, ситуация в Донецке непростая, спецоперация продолжается, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:12
2022-12-14T13:43
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
денис пушилин
донбасс
луганская народная республика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первоочередной задачей является защита людей Донбасса, ситуация в Донецке непростая, спецоперация продолжается, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что русские города – Чернигов и Одесса – должны быть освобождены."Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные, специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221214/dnr-1838490019.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), денис пушилин, донбасс, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Денис Пушилин, Донбасс, Луганская Народная Республика
13:12 14.12.2022 (обновлено: 13:43 14.12.2022)
 
В Кремле назвали ситуацию в Донецке непростой

Песков: ситуация в Донецке сейчас непростая, спецоперация продолжается

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПредставитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО "Град" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Представитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО Град в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Представитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО "Град" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первоочередной задачей является защита людей Донбасса, ситуация в Донецке непростая, спецоперация продолжается, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что русские города – Чернигов и Одесса – должны быть освобождены.
"Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные, специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.
Разрушенный дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 06:05Специальная военная операция на Украине
Пушилин оценил ущерб, который Украина нанесла Донецкой Народной Республике
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Денис ПушилинДонбассЛуганская Народная Республика
 
 
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