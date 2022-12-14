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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из "Града" - РИА Новости, 14.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из "Града"
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:28
2022-12-14T11:28
2022-12-14T11:35
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район) и населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:28 14.12.2022 (обновлено: 11:35 14.12.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке восемь ракет из "Града"