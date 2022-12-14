https://ria.ru/20221214/donetsk-1838507820.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска за пять минут обстреляли три района Донецка, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:35

2022-12-14T09:35

2022-12-14T09:35

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли три района Донецка, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 8.45 по Кировскому району города было выпущено еще три снаряда такого же калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины