https://ria.ru/20221214/donetsk-1838507820.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска за пять минут обстреляли три района Донецка, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:35
2022-12-14T09:35
2022-12-14T09:35
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_5dc2600898f7c75e06afd9e43713b20a.jpg
ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли три района Донецка, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 8.45 по Кировскому району города было выпущено еще три снаряда такого же калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ за пять минут выпустили девять натовских снарядов по Донецку