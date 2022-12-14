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Кабмин оценил долю Shell в Сахалине-2 в 94,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 14.12.2022
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Кабмин оценил долю Shell в Сахалине-2 в 94,8 миллиарда рублей
Кабмин оценил долю Shell в Сахалине-2 в 94,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 14.12.2022
Кабмин оценил долю Shell в Сахалине-2 в 94,8 миллиарда рублей
Кабмин РФ оценил 27,5% долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", ранее принадлежавшую Shell, в 94,8 миллиарда рублей, следует из распоряжения правительства... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T22:07
2022-12-14T22:07
экономика
николай шульгинов
россия
сахалин-2
shell
sakhalin energy
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости/Прайм. Кабмин РФ оценил 27,5% долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", ранее принадлежавшую Shell, в 94,8 миллиарда рублей, следует из распоряжения правительства России, опубликованного на интернет-портале правовой информации."На основании отчета об оценке доли в 27,49999998621683 процента в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская энергия", передача которой... не была осуществлена акционеру компании "Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд"... утвердить оценку указанной доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская энергия" в размере 94800 миллионов рублей", - говорится в документе."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Россия из-за недружественных действий иностранных государств летом сменила оператора "Сахалина-2" (компанию Sakhalin Energy) на новое российское юрлицо. Им стало ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться в нем с прежними долями участия, но им воспользовались в начале сентября только японские Mitsui&amp;Co и Mitsubishi Corporation. Англо-голландская Shell приняла решение уйти.Согласно указу президента, доля участника, покидающего проект "Сахалин-2", подлежит продаже в течение четырех месяцев российскому юридическому лицу. По постановлению правительства РФ, одним из критериев является наличие у такого лица опыта эксплуатации СПГ-завода мощностью более 4 миллионов тонн в год. Как говорил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, министерство рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в проекте "Сахалин-2".
https://ria.ru/20221123/tranzaktsii-1833523458.html
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экономика, николай шульгинов, россия, сахалин-2, shell, sakhalin energy
Экономика, Николай Шульгинов, Россия, Сахалин-2, Shell, Sakhalin Energy
22:07 14.12.2022
 
Кабмин оценил долю Shell в Сахалине-2 в 94,8 миллиарда рублей

Кабмин России оценил 27,5-процентную долю Shell в Сахалине-2 в 94,8 миллиарда рублей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией "Сахалин Энерджи" на юге Сахалина
Завод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией Сахалин Энерджи на юге Сахалина - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Завод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией "Сахалин Энерджи" на юге Сахалина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости/Прайм. Кабмин РФ оценил 27,5% долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", ранее принадлежавшую Shell, в 94,8 миллиарда рублей, следует из распоряжения правительства России, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
"На основании отчета об оценке доли в 27,49999998621683 процента в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская энергия", передача которой... не была осуществлена акционеру компании "Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд"... утвердить оценку указанной доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская энергия" в размере 94800 миллионов рублей", - говорится в документе.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 01:26
США разрешили морские перевозки нефти в Японию с проекта "Сахалин-2"
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Россия из-за недружественных действий иностранных государств летом сменила оператора "Сахалина-2" (компанию Sakhalin Energy) на новое российское юрлицо. Им стало ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться в нем с прежними долями участия, но им воспользовались в начале сентября только японские Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation. Англо-голландская Shell приняла решение уйти.
Согласно указу президента, доля участника, покидающего проект "Сахалин-2", подлежит продаже в течение четырех месяцев российскому юридическому лицу. По постановлению правительства РФ, одним из критериев является наличие у такого лица опыта эксплуатации СПГ-завода мощностью более 4 миллионов тонн в год. Как говорил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, министерство рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в проекте "Сахалин-2".
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 17:16
Россия начала продавать сжиженный газ с "Сахалина-2" по рыночной цене
 
ЭкономикаНиколай ШульгиновРоссияСахалин-2ShellSakhalin Energy
 
 
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