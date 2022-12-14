Кабмин оценил долю Shell в Сахалине-2 в 94,8 миллиарда рублей
Кабмин России оценил 27,5-процентную долю Shell в Сахалине-2 в 94,8 миллиарда рублей
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией "Сахалин Энерджи" на юге Сахалина
Завод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией "Сахалин Энерджи" на юге Сахалина. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости/Прайм. Кабмин РФ оценил 27,5% долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", ранее принадлежавшую Shell, в 94,8 миллиарда рублей, следует из распоряжения правительства России, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
"На основании отчета об оценке доли в 27,49999998621683 процента в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская энергия", передача которой... не была осуществлена акционеру компании "Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд"... утвердить оценку указанной доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская энергия" в размере 94800 миллионов рублей", - говорится в документе.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Россия из-за недружественных действий иностранных государств летом сменила оператора "Сахалина-2" (компанию Sakhalin Energy) на новое российское юрлицо. Им стало ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться в нем с прежними долями участия, но им воспользовались в начале сентября только японские Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation. Англо-голландская Shell приняла решение уйти.
Согласно указу президента, доля участника, покидающего проект "Сахалин-2", подлежит продаже в течение четырех месяцев российскому юридическому лицу. По постановлению правительства РФ, одним из критериев является наличие у такого лица опыта эксплуатации СПГ-завода мощностью более 4 миллионов тонн в год. Как говорил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, министерство рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в проекте "Сахалин-2".