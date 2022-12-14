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Общественность ДНР призвала ООН остановить поставки оружия Украине - РИА Новости, 14.12.2022
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Общественность ДНР призвала ООН остановить поставки оружия Украине
Общественность ДНР призвала ООН остановить поставки оружия Украине - РИА Новости, 14.12.2022
Общественность ДНР призвала ООН остановить поставки оружия Украине
Общественность Донецкой Народной Республики подготовила письменное обращение в ООН с призывом к Совбезу остановить поставки западного оружия Украине, сообщила... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:23
2022-12-14T15:23
в мире
дарья морозова
оон
европейский суд по правам человека (еспч)
донецкая народная республика
россия
украина
нато
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ХАРЦЫЗСК (ДНР), 14 дек – РИА Новости. Общественность Донецкой Народной Республики подготовила письменное обращение в ООН с призывом к Совбезу остановить поставки западного оружия Украине, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова."На основании данных, предоставленных представителями Донецкой и Луганской народных республик, Совместным центром контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, общественная организация "Справедливая защита", которая с 2014 года занимается подготовкой исков в ЕСПЧ и МУС, подготовила письменное обращение в ООН", - сказала она.По словам Морозовой, в письме отражена текущая ситуация с безопасностью в регионе и факты применения высокоточного натовского оружия для ударов по жилым застройкам ДНР и ЛНР. Он уточнила, что письмо было передано представителям РФ в организации с целью обнародования на заседании Совбеза ООН и Генассамблеи ООН."Со своей стороны, мы публично призываем Совет безопасности ООН… незамедлительно принять соответствующие меры реагирования, а именно дать объективную правовую оценку действиям киевской власти в Донбассе, пресечь преступления вооруженных формирований Украины, остановить поставки Украине тяжелого вооружения, которое используется для убийства мирного населения. Проигнорировав это обращение, главный орган ООН фактически распишется в своей ангажированности и поддержке прокси-войны, которую НАТО развязала против Российской Федерации на нашей территории", - отметила омбудсмен ДНР.Она также сообщила, что с 2014 года правозащитный институт республики массово фиксирует военные преступления Украины в Донбассе, и о каждом из них в официальном порядке ДНР уведомляет международные правозащитные организации, такие как ООН и МККК."Только с начала специальной военной операции мною в официальном порядке было направлено свыше 90 писем с фактами нарушений прав человека и методов ведения войны на территории республики. Однако ни на одно из моих обращений официальной реакции и должного внимания мы не получили", - заключила Морозова.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, дарья морозова, оон, европейский суд по правам человека (еспч), донецкая народная республика, россия, украина, нато
В мире, Дарья Морозова, ООН, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, НАТО
15:23 14.12.2022
 
Общественность ДНР призвала ООН остановить поставки оружия Украине

Омбудсмен ДНР Морозова: общественность призвала ООН остановить поставки оружия Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоднятие флага ДНР в Донецке
Поднятие флага ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поднятие флага ДНР в Донецке. Архивное фото
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ХАРЦЫЗСК (ДНР), 14 дек – РИА Новости. Общественность Донецкой Народной Республики подготовила письменное обращение в ООН с призывом к Совбезу остановить поставки западного оружия Украине, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.
"На основании данных, предоставленных представителями Донецкой и Луганской народных республик, Совместным центром контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, общественная организация "Справедливая защита", которая с 2014 года занимается подготовкой исков в ЕСПЧ и МУС, подготовила письменное обращение в ООН", - сказала она.
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По словам Морозовой, в письме отражена текущая ситуация с безопасностью в регионе и факты применения высокоточного натовского оружия для ударов по жилым застройкам ДНР и ЛНР. Он уточнила, что письмо было передано представителям РФ в организации с целью обнародования на заседании Совбеза ООН и Генассамблеи ООН.
"Со своей стороны, мы публично призываем Совет безопасности ООН… незамедлительно принять соответствующие меры реагирования, а именно дать объективную правовую оценку действиям киевской власти в Донбассе, пресечь преступления вооруженных формирований Украины, остановить поставки Украине тяжелого вооружения, которое используется для убийства мирного населения. Проигнорировав это обращение, главный орган ООН фактически распишется в своей ангажированности и поддержке прокси-войны, которую НАТО развязала против Российской Федерации на нашей территории", - отметила омбудсмен ДНР.
Она также сообщила, что с 2014 года правозащитный институт республики массово фиксирует военные преступления Украины в Донбассе, и о каждом из них в официальном порядке ДНР уведомляет международные правозащитные организации, такие как ООН и МККК.
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"Только с начала специальной военной операции мною в официальном порядке было направлено свыше 90 писем с фактами нарушений прав человека и методов ведения войны на территории республики. Однако ни на одно из моих обращений официальной реакции и должного внимания мы не получили", - заключила Морозова.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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