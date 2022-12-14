https://ria.ru/20221214/dnr-1838606814.html

Российская армия взяла под контроль основную часть села Водяное в ДНР

Российская армия взяла под контроль основную часть села Водяное в ДНР - РИА Новости, 14.12.2022

Российская армия взяла под контроль основную часть села Водяное в ДНР

Российские войска заняли большую часть села Водяное в Донецкой Народной Республике, заявили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:45

2022-12-14T14:45

2022-12-14T15:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские войска заняли большую часть села Водяное в Донецкой Народной Республике, заявили журналистам в Минобороны.В военном ведомстве рассказали и о боевых действиях на других участках фронта. На Купянском направлении российская артиллерия нанесла удары по украинским подразделениям в районе Синьковки, Котляровки, Табаевки и Берестового (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Там ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронемашину и шесть пикапов.На Краснолиманском направлении сорваны контратаки трех украинских штурмовых групп, выдвигавшихся в направлении Площанки и Кременной, а в районе Стельмаховки российские военные нанесли огневое поражение колонне резервов ВСУ. Помимо этого, в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в ДНР уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп."Потери противника на данном направлении составили: более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты и два пикапа", — добавили в Минобороны.На Южнодонецком направлении ВСУ пытались контратаковать в направлении Павловки, Новомайорского и Нескучного, но российская армия отразила все контратаки. На этом направлении украинские войска потеряли до 80 человек, три бронемашины и четыре автомобиля.Кроме того, российская артиллерия поразила под Краматорском пункт управления украинской группировки "Лиман", а в самом городе — склад, на котором хранилось порядка двух тысяч снарядов для РСЗО "Град" и свыше трех тысяч других боеприпасов. Еще один склад уничтожили в Запорожской области, а на территории ДНР — две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221214/transport-1838494857.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр