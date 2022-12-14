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Российская армия взяла под контроль основную часть села Водяное в ДНР - РИА Новости, 14.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/dnr-1838606814.html
Российская армия взяла под контроль основную часть села Водяное в ДНР
Российская армия взяла под контроль основную часть села Водяное в ДНР - РИА Новости, 14.12.2022
Российская армия взяла под контроль основную часть села Водяное в ДНР
Российские войска заняли большую часть села Водяное в Донецкой Народной Республике, заявили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:45
2022-12-14T15:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские войска заняли большую часть села Водяное в Донецкой Народной Республике, заявили журналистам в Минобороны.В военном ведомстве рассказали и о боевых действиях на других участках фронта. На Купянском направлении российская артиллерия нанесла удары по украинским подразделениям в районе Синьковки, Котляровки, Табаевки и Берестового (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Там ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронемашину и шесть пикапов.На Краснолиманском направлении сорваны контратаки трех украинских штурмовых групп, выдвигавшихся в направлении Площанки и Кременной, а в районе Стельмаховки российские военные нанесли огневое поражение колонне резервов ВСУ. Помимо этого, в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в ДНР уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп."Потери противника на данном направлении составили: более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты и два пикапа", — добавили в Минобороны.На Южнодонецком направлении ВСУ пытались контратаковать в направлении Павловки, Новомайорского и Нескучного, но российская армия отразила все контратаки. На этом направлении украинские войска потеряли до 80 человек, три бронемашины и четыре автомобиля.Кроме того, российская артиллерия поразила под Краматорском пункт управления украинской группировки "Лиман", а в самом городе — склад, на котором хранилось порядка двух тысяч снарядов для РСЗО "Град" и свыше трех тысяч других боеприпасов. Еще один склад уничтожили в Запорожской области, а на территории ДНР — две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221214/transport-1838494857.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:45 14.12.2022 (обновлено: 15:26 14.12.2022)
 
Российская армия взяла под контроль основную часть села Водяное в ДНР

Минобороны сообщило о частичном взятии под контроль населенного пункта Водяное в ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкТанк военнослужащих Народной милиции ДНР
Танк военнослужащих Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Танк военнослужащих Народной милиции ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские войска заняли большую часть села Водяное в Донецкой Народной Республике, заявили журналистам в Минобороны.

"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное. <…> Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа", — говорится в сводке.

В военном ведомстве рассказали и о боевых действиях на других участках фронта. На Купянском направлении российская артиллерия нанесла удары по украинским подразделениям в районе Синьковки, Котляровки, Табаевки и Берестового (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Там ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронемашину и шесть пикапов.
На Краснолиманском направлении сорваны контратаки трех украинских штурмовых групп, выдвигавшихся в направлении Площанки и Кременной, а в районе Стельмаховки российские военные нанесли огневое поражение колонне резервов ВСУ. Помимо этого, в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в ДНР уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп.
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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"Потери противника на данном направлении составили: более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты и два пикапа", — добавили в Минобороны.
На Южнодонецком направлении ВСУ пытались контратаковать в направлении Павловки, Новомайорского и Нескучного, но российская армия отразила все контратаки. На этом направлении украинские войска потеряли до 80 человек, три бронемашины и четыре автомобиля.
Кроме того, российская артиллерия поразила под Краматорском пункт управления украинской группировки "Лиман", а в самом городе — склад, на котором хранилось порядка двух тысяч снарядов для РСЗО "Град" и свыше трех тысяч других боеприпасов. Еще один склад уничтожили в Запорожской области, а на территории ДНР — две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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