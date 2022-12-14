14:45 14.12.2022 (обновлено: 15:26 14.12.2022)
Российская армия взяла под контроль основную часть села Водяное в ДНР
Минобороны сообщило о частичном взятии под контроль населенного пункта Водяное в ДНР
Танк военнослужащих Народной милиции ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские войска заняли большую часть села Водяное в Донецкой Народной Республике, заявили журналистам в Минобороны.
"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное. <…> Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа", — говорится в сводке.
В военном ведомстве рассказали и о боевых действиях на других участках фронта. На Купянском направлении российская артиллерия нанесла удары по украинским подразделениям в районе Синьковки, Котляровки, Табаевки и Берестового (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Там ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронемашину и шесть пикапов.
На Краснолиманском направлении сорваны контратаки трех украинских штурмовых групп, выдвигавшихся в направлении Площанки и Кременной, а в районе Стельмаховки российские военные нанесли огневое поражение колонне резервов ВСУ. Помимо этого, в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в ДНР уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп.
"Потери противника на данном направлении составили: более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты и два пикапа", — добавили в Минобороны.
На Южнодонецком направлении ВСУ пытались контратаковать в направлении Павловки, Новомайорского и Нескучного, но российская армия отразила все контратаки. На этом направлении украинские войска потеряли до 80 человек, три бронемашины и четыре автомобиля.
Кроме того, российская артиллерия поразила под Краматорском пункт управления украинской группировки "Лиман", а в самом городе — склад, на котором хранилось порядка двух тысяч снарядов для РСЗО "Град" и свыше трех тысяч других боеприпасов. Еще один склад уничтожили в Запорожской области, а на территории ДНР — две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.