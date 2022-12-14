https://ria.ru/20221214/dizel-1838546271.html

Европа закупает близкие к рекордным объемы дизеля из-за грядущих санкций

Европа закупает близкие к рекордным объемы дизеля из-за грядущих санкций - РИА Новости, 14.12.2022

Европа закупает близкие к рекордным объемы дизеля из-за грядущих санкций

В декабре европейские страны закупают практически рекордные за шесть лет объемы дизельного топлива, причем почти половина поставок приходится на Россию, пишет... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:04

2022-12-14T12:04

2022-12-14T13:01

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европа

великобритания

евросоюз

нефть

дт (дизельное топливо)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В декабре европейские страны закупают практически рекордные за шесть лет объемы дизельного топлива, причем почти половина поставок приходится на Россию, пишет агентство Bloomberg."Европа получает дизель со всего мира темпами, близкими к рекордным, перед грядущим запретом на поставки от ее крупнейшего внешнего поставщика", — говорится в публикации.Так, за первые десять дней этого месяца Великобритания и Евросоюз импортировали по морю более 16 миллионов баррелей дизеля. Если такие темпы сохранятся, то декабрьский показатель может оказаться вторым после рекорда 2016 года (тогда к скачку импорта привели забастовки на французских НПЗ), отмечает Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa Ltd.В целом суточные поставки в декабре оцениваются в 1,6 миллиона баррелей, из которых 749,3 тысячи приходится на Россию. Второе место занимает Саудовская Аравия — 298,3 тысячи, затем идет Индия — 156,4 тысячи баррелей. США поставляют по 60,8 тысячи баррелей в сутки, ОАЭ — 28 тысяч.С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти и ограничение, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. С 5 февраля такие же меры начнут действовать и в отношении нефтепродуктов.

https://ria.ru/20221207/vengriya-1836839840.html

https://ria.ru/20221125/dizel-1834117734.html

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экономика, россия, европа, великобритания, евросоюз, нефть, дт (дизельное топливо)