https://ria.ru/20221214/diversii-1838650988.html
Финансируемые Западом СМИ перешли к организации диверсий, заявили в Госдуме
Финансируемые Западом СМИ перешли к организации диверсий, заявили в Госдуме - РИА Новости, 14.12.2022
Финансируемые Западом СМИ перешли к организации диверсий, заявили в Госдуме
Финансируемые Западом СМИ и НПО от акций по вмешательству во внутренние дела РФ перешли к прямой организации диверсий и публикации инструкций по их совершению,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:36
2022-12-14T16:36
2022-12-14T16:49
в мире
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Финансируемые Западом СМИ и НПО от акций по вмешательству во внутренние дела РФ перешли к прямой организации диверсий и публикации инструкций по их совершению, заявил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, возглавляющий также комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства.Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества в РФ, обучение и содействие диверсиям, а также за их финансирование и пропаганду."Финансируемые Западом СМИ и НПО от акций по вмешательству во внутренние дела России и лживой пропаганды перешли к прямой организации диверсий и публикации инструкций по их совершению", - заявил он в ходе пленарного заседания Госдумы.Также он сообщил, что в распоряжении комиссии имеется ряд документов о вмешательстве Запада в дела РФ."Комиссия имеет в своем распоряжении документы, фото и видеоматериалы о том, как Запад вынашивает и реализует планы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность нашей страны, в том числе с помощью диверсий на предприятиях, в учреждениях, на инфраструктурных объектах", - заявил парламентарий.Комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства, в частности, установлено, что на информационных ресурсах ряда изданий и организаций, размещены инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции, техники, изготовлению "коктейлей Молотова", а также советы по оказанию сопротивления органам правопорядка, отметил парламентарий.Также он сообщил, что комиссией направлено обращение в генпрокуратуру об их признании экстремистскими организациями и запрете их деятельности на территории России.
https://ria.ru/20221214/svatovo-1838500670.html
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в мире, василий пискарев, россия, госдума рф
В мире, Василий Пискарев, Россия, Госдума РФ
16:36 14.12.2022 (обновлено: 16:49 14.12.2022)
Финансируемые Западом СМИ перешли к организации диверсий, заявили в Госдуме
Депутат Пискарев: финансируемые Западом СМИ и НПО перешли к организации диверсий
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Финансируемые Западом СМИ и НПО от акций по вмешательству во внутренние дела РФ перешли к прямой организации диверсий и публикации инструкций по их совершению, заявил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, возглавляющий также комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества в РФ, обучение и содействие диверсиям, а также за их финансирование и пропаганду.
"Финансируемые Западом СМИ и НПО от акций по вмешательству во внутренние дела России и лживой пропаганды перешли к прямой организации диверсий и публикации инструкций по их совершению", - заявил он в ходе пленарного заседания Госдумы.
Также он сообщил, что в распоряжении комиссии имеется ряд документов о вмешательстве Запада в дела РФ.
"Комиссия имеет в своем распоряжении документы, фото и видеоматериалы о том, как Запад вынашивает и реализует планы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность нашей страны, в том числе с помощью диверсий на предприятиях, в учреждениях, на инфраструктурных объектах", - заявил парламентарий.
Комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства, в частности, установлено, что на информационных ресурсах ряда изданий и организаций, размещены инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции, техники, изготовлению "коктейлей Молотова", а также советы по оказанию сопротивления органам правопорядка, отметил парламентарий.
Также он сообщил, что комиссией направлено обращение в генпрокуратуру об их признании экстремистскими организациями и запрете их деятельности на территории России.