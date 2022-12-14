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Суд заочно арестовал сооснователя "Диссернета" - РИА Новости, 14.12.2022
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Суд заочно арестовал сооснователя "Диссернета"
Суд заочно арестовал сооснователя "Диссернета" - РИА Новости, 14.12.2022
Суд заочно арестовал сооснователя "Диссернета"
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина*, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:25
2022-12-14T14:25
происшествия
россия
диссернет
москва
фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина*, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Заякина* меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в инстанции.По данным суда, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ "Финансирование экстремистской деятельности", которая грозит лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.В конце октября Заякин* был объявлен в розыск - карточка журналиста "Новой газеты" появилась в ведомственной базе МВД России. За два месяца до этого Басманный суд Москвы избрал ему запрет определенных действий.На сайте издания "Новая Газета. Европа" сообщалось, что следствие вменяет журналисту перевод денег 5 августа 2021 года в ФБК** уже после того, как суд признал организацию экстремистской и запретил в РФ."Диссернет" - вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов", сообщается на сайте проекта. Участники сообщества совместными усилиями противостоят махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России.Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в апреле прошлого года заявлял, что, хотя у "Диссернета" есть и свои недостатки, он приветствует общественный контроль за наукой и вузами, в том числе деятельность этого портала.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20221209/yashin-1837547880.html
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происшествия, россия, диссернет, москва, фонд борьбы с коррупцией
Происшествия, Россия, Диссернет, Москва, Фонд борьбы с коррупцией
14:25 14.12.2022
 
Суд заочно арестовал сооснователя "Диссернета"

Басманный суд Москвы заочно арестовал сооснователя "Диссернета" Заякина

CC BY-SA 4.0 / Ольга Чеснокова / Сооснователь проекта "Диссернет" Андрей Заякин*
Сооснователь проекта Диссернет Андрей Заякин* - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Ольга Чеснокова /
Сооснователь проекта "Диссернет" Андрей Заякин*. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина*, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Заякина* меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в инстанции.
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По данным суда, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ "Финансирование экстремистской деятельности", которая грозит лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.
В конце октября Заякин* был объявлен в розыск - карточка журналиста "Новой газеты" появилась в ведомственной базе МВД России. За два месяца до этого Басманный суд Москвы избрал ему запрет определенных действий.
На сайте издания "Новая Газета. Европа" сообщалось, что следствие вменяет журналисту перевод денег 5 августа 2021 года в ФБК** уже после того, как суд признал организацию экстремистской и запретил в РФ.
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"Диссернет" - вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов", сообщается на сайте проекта. Участники сообщества совместными усилиями противостоят махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в апреле прошлого года заявлял, что, хотя у "Диссернета" есть и свои недостатки, он приветствует общественный контроль за наукой и вузами, в том числе деятельность этого портала.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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