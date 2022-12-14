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В Калининграде дети заперлись в квартире и никого не пускают
В Калининграде дети заперлись в квартире и никого не пускают - РИА Новости, 14.12.2022
В Калининграде дети заперлись в квартире и никого не пускают
Полиция работает на месте ЧП в Калининграде, где трое несовершеннолетних закрылись в квартире дома на четвертом этаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:15
2022-12-14T19:15
2022-12-14T22:20
происшествия
жилье
калининград
дети
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КАЛИНИНГРАД, 14 дек - РИА Новости. Полиция работает на месте ЧП в Калининграде, где трое несовершеннолетних закрылись в квартире дома на четвертом этаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Дети закрылись в квартире и никого не пускают, на месте работают наши сотрудники. Там же находятся родственники детей. Пока ничего экстренного не происходит", - сообщили в полиции.Ранее в соцсетях появились публикации с информацией о том, что в Калининграде трое детей закрылись в квартире на четвертом этаже. Сообщалось, что полицию вызвала их мать. Авторы публикации отмечали, что семья приехала из Дагестана, а причиной ЧП стал семейный конфликт. Упоминалось, что мать детей ранее судилась из-за них с мужем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, калининград, дети
Происшествия, Жилье, Калининград, Дети
19:15 14.12.2022 (обновлено: 22:20 14.12.2022)
В Калининграде дети заперлись в квартире и никого не пускают
В Калининграде трое детей закрылись в квартире на четвертом этаже и никого не пускают
КАЛИНИНГРАД, 14 дек - РИА Новости. Полиция работает на месте ЧП в Калининграде, где трое несовершеннолетних закрылись в квартире дома на четвертом этаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Дети закрылись в квартире и никого не пускают, на месте работают наши сотрудники. Там же находятся родственники детей. Пока ничего экстренного не происходит", - сообщили в полиции.
Ранее в соцсетях появились публикации с информацией о том, что в Калининграде трое детей закрылись в квартире на четвертом этаже. Сообщалось, что полицию вызвала их мать. Авторы публикации отмечали, что семья приехала из Дагестана, а причиной ЧП стал семейный конфликт. Упоминалось, что мать детей ранее судилась из-за них с мужем.