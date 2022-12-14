https://ria.ru/20221214/deti-1838740005.html

В Калининграде дети заперлись в квартире и никого не пускают

В Калининграде дети заперлись в квартире и никого не пускают - РИА Новости, 14.12.2022

В Калининграде дети заперлись в квартире и никого не пускают

Полиция работает на месте ЧП в Калининграде, где трое несовершеннолетних закрылись в квартире дома на четвертом этаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T19:15

2022-12-14T19:15

2022-12-14T22:20

происшествия

жилье

калининград

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91753/39/917533915_0:123:2288:1410_1920x0_80_0_0_35679f39cf0786dd0f2ce466518d7d71.jpg

КАЛИНИНГРАД, 14 дек - РИА Новости. Полиция работает на месте ЧП в Калининграде, где трое несовершеннолетних закрылись в квартире дома на четвертом этаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Дети закрылись в квартире и никого не пускают, на месте работают наши сотрудники. Там же находятся родственники детей. Пока ничего экстренного не происходит", - сообщили в полиции.Ранее в соцсетях появились публикации с информацией о том, что в Калининграде трое детей закрылись в квартире на четвертом этаже. Сообщалось, что полицию вызвала их мать. Авторы публикации отмечали, что семья приехала из Дагестана, а причиной ЧП стал семейный конфликт. Упоминалось, что мать детей ранее судилась из-за них с мужем.

https://ria.ru/20221112/pozhar-1831103749.html

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, калининград, дети