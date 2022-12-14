В Адыгее на депутата возбудили дело за мошенничество с землей
На депутата Тахтамукайского района Адыгеи возбудили дело за мошенничество с землей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Совета народных депутатов Тахтамукайского района Адыгеи по подозрению в незаконном присвоении земельного участка, сообщает СУСК по республике.
"Руководителем следственного управления СК России по Республике Адыгея в отношении депутата Совета народных депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый в 2015 году арендовал у администрации поселка Энем земельный участок площадью 920 квадратных метров. Затем он приобрел у неустановленного лица кадастровый паспорт и технический план здания с ложными сведениями о нахождении на арендованном земельном участке объекта капитального строительства. В сентябре 2016 года фигурант предоставил документы в администрацию для того, чтобы получить арендуемый им земельный участок в собственность по упрощенной процедуре.
Таким образом, администрации поселка был причинен материальный ущерб на сумму более 643 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.