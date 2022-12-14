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В Адыгее на депутата возбудили дело за мошенничество с землей - РИА Новости, 14.12.2022
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В Адыгее на депутата возбудили дело за мошенничество с землей
В Адыгее на депутата возбудили дело за мошенничество с землей - РИА Новости, 14.12.2022
В Адыгее на депутата возбудили дело за мошенничество с землей
Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Совета народных депутатов Тахтамукайского района Адыгеи по подозрению в незаконном присвоении земельного участка, РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:27
2022-12-14T12:27
происшествия
россия
тахтамукайский район
республика адыгея
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Совета народных депутатов Тахтамукайского района Адыгеи по подозрению в незаконном присвоении земельного участка, сообщает СУСК по республике."Руководителем следственного управления СК России по Республике Адыгея в отношении депутата Совета народных депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении.По данным следствия, подозреваемый в 2015 году арендовал у администрации поселка Энем земельный участок площадью 920 квадратных метров. Затем он приобрел у неустановленного лица кадастровый паспорт и технический план здания с ложными сведениями о нахождении на арендованном земельном участке объекта капитального строительства. В сентябре 2016 года фигурант предоставил документы в администрацию для того, чтобы получить арендуемый им земельный участок в собственность по упрощенной процедуре.Таким образом, администрации поселка был причинен материальный ущерб на сумму более 643 тысяч рублей.Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20221214/sud-1838540413.html
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россия
тахтамукайский район
республика адыгея
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происшествия, россия, тахтамукайский район, республика адыгея, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тахтамукайский район, Республика Адыгея, Следственный комитет России (СК РФ)
12:27 14.12.2022
 
В Адыгее на депутата возбудили дело за мошенничество с землей

На депутата Тахтамукайского района Адыгеи возбудили дело за мошенничество с землей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Совета народных депутатов Тахтамукайского района Адыгеи по подозрению в незаконном присвоении земельного участка, сообщает СУСК по республике.
"Руководителем следственного управления СК России по Республике Адыгея в отношении депутата Совета народных депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, подозреваемый в 2015 году арендовал у администрации поселка Энем земельный участок площадью 920 квадратных метров. Затем он приобрел у неустановленного лица кадастровый паспорт и технический план здания с ложными сведениями о нахождении на арендованном земельном участке объекта капитального строительства. В сентябре 2016 года фигурант предоставил документы в администрацию для того, чтобы получить арендуемый им земельный участок в собственность по упрощенной процедуре.
Таким образом, администрации поселка был причинен материальный ущерб на сумму более 643 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ПроисшествияРоссияТахтамукайский районРеспублика АдыгеяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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