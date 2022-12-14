https://ria.ru/20221214/deputat-1838555130.html

В Адыгее на депутата возбудили дело за мошенничество с землей

В Адыгее на депутата возбудили дело за мошенничество с землей - РИА Новости, 14.12.2022

В Адыгее на депутата возбудили дело за мошенничество с землей

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Совета народных депутатов Тахтамукайского района Адыгеи по подозрению в незаконном присвоении земельного участка, РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:27

2022-12-14T12:27

2022-12-14T12:27

происшествия

россия

тахтамукайский район

республика адыгея

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Совета народных депутатов Тахтамукайского района Адыгеи по подозрению в незаконном присвоении земельного участка, сообщает СУСК по республике."Руководителем следственного управления СК России по Республике Адыгея в отношении депутата Совета народных депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении.По данным следствия, подозреваемый в 2015 году арендовал у администрации поселка Энем земельный участок площадью 920 квадратных метров. Затем он приобрел у неустановленного лица кадастровый паспорт и технический план здания с ложными сведениями о нахождении на арендованном земельном участке объекта капитального строительства. В сентябре 2016 года фигурант предоставил документы в администрацию для того, чтобы получить арендуемый им земельный участок в собственность по упрощенной процедуре.Таким образом, администрации поселка был причинен материальный ущерб на сумму более 643 тысяч рублей.Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20221214/sud-1838540413.html

https://ria.ru/20221213/prokuratura-1838316880.html

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тахтамукайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, тахтамукайский район, республика адыгея, следственный комитет россии (ск рф)