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В Туве завели дело на воспитателя за жестокое обращение с ребенком
В Туве завели дело на воспитателя за жестокое обращение с ребенком - РИА Новости, 14.12.2022
В Туве завели дело на воспитателя за жестокое обращение с ребенком
В Кызыле против воспитательницы реабилитационного центра возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с ребенком, сообщила пресс-служба главка МВД по... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:51
2022-12-14T10:51
2022-12-14T12:27
россия
происшествия
республика тыва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 14 дек — РИА Новости. В Кызыле против воспитательницы реабилитационного центра возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с ребенком, сообщила пресс-служба главка МВД по Туве."Женщина применила жестокие методы воспитания по отношению к двухлетнему воспитаннику данного учреждения, при этом заведомо зная, что в силу малолетнего возраста ребенок не мог противостоять ей", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что на допросе женщина признала вину. Из реабилитационного центра ее уже уволили.Максимальное наказание по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" составляет три года лишения свободы.Прокуратура Тувы, со своей стороны, проводит проверку.
https://ria.ru/20221210/izbienie-1837720555.html
россия
республика тыва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, республика тыва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Происшествия, Республика Тыва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
10:51 14.12.2022 (обновлено: 12:27 14.12.2022)
В Туве завели дело на воспитателя за жестокое обращение с ребенком
В Туве завели дело на сотрудника реабилитационного центра за жестокое обращение с ребенком
КРАСНОЯРСК, 14 дек — РИА Новости.
В Кызыле против воспитательницы реабилитационного центра возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с ребенком, сообщила
пресс-служба главка МВД по Туве.
"Женщина применила жестокие методы воспитания по отношению к двухлетнему воспитаннику данного учреждения, при этом заведомо зная, что в силу малолетнего возраста ребенок не мог противостоять ей", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что на допросе женщина признала вину. Из реабилитационного центра ее уже уволили.
Максимальное наказание по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" составляет три года лишения свободы.
Прокуратура Тувы, со своей стороны, проводит проверку.