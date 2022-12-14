https://ria.ru/20221214/dannye-1838482502.html

Россиян предупредили, какие данные о себе нельзя выкладывать в Сеть

Россиян предупредили, какие данные о себе нельзя выкладывать в Сеть - РИА Новости, 14.12.2022

Россиян предупредили, какие данные о себе нельзя выкладывать в Сеть

Злоумышленники могут найти любую информацию о человеке, используя минимум данных из социальных сетей, рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрисконсульт... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T03:13

2022-12-14T03:13

2022-12-14T14:11

общество

россия

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Злоумышленники могут найти любую информацию о человеке, используя минимум данных из социальных сетей, рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.Он подчеркнул, что в Сети нельзя публиковать такие данные, как номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, ник в Telegram, почтовый адрес, дату рождения. Мошенники, получив только один из этих компонентов, могут запустить специальный бот для поиска остальных данных, а затем использовать их для шантажа.По словам Позднякова, защититься от злоумышленников в интернете трудно, но можно закрывать аккаунты в соцсетях.

https://ria.ru/20221207/moshenniki-1836828009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия