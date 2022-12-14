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Россиян предупредили, какие данные о себе нельзя выкладывать в Сеть
Россиян предупредили, какие данные о себе нельзя выкладывать в Сеть - РИА Новости, 14.12.2022
Россиян предупредили, какие данные о себе нельзя выкладывать в Сеть
Злоумышленники могут найти любую информацию о человеке, используя минимум данных из социальных сетей, рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрисконсульт... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T03:13
2022-12-14T03:13
2022-12-14T14:11
общество
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Злоумышленники могут найти любую информацию о человеке, используя минимум данных из социальных сетей, рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.Он подчеркнул, что в Сети нельзя публиковать такие данные, как номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, ник в Telegram, почтовый адрес, дату рождения. Мошенники, получив только один из этих компонентов, могут запустить специальный бот для поиска остальных данных, а затем использовать их для шантажа.По словам Позднякова, защититься от злоумышленников в интернете трудно, но можно закрывать аккаунты в соцсетях.
https://ria.ru/20221207/moshenniki-1836828009.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
03:13 14.12.2022 (обновлено: 14:11 14.12.2022)
Россиян предупредили, какие данные о себе нельзя выкладывать в Сеть
Юрист Поздняков посоветовал не размещать в социальных сетях номер телефона и дату рождения
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Злоумышленники могут найти любую информацию о человеке, используя минимум данных из социальных сетей, рассказал в беседе
с агентством "Прайм" юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
Он подчеркнул, что в Сети нельзя публиковать такие данные, как номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, ник в Telegram, почтовый адрес, дату рождения. Мошенники, получив только один из этих компонентов, могут запустить специальный бот для поиска остальных данных, а затем использовать их для шантажа.
По словам Позднякова, защититься от злоумышленников в интернете трудно, но можно закрывать аккаунты в соцсетях.