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Россиян предупредили, какие данные о себе нельзя выкладывать в Сеть - РИА Новости, 14.12.2022
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Россиян предупредили, какие данные о себе нельзя выкладывать в Сеть
Россиян предупредили, какие данные о себе нельзя выкладывать в Сеть - РИА Новости, 14.12.2022
Россиян предупредили, какие данные о себе нельзя выкладывать в Сеть
Злоумышленники могут найти любую информацию о человеке, используя минимум данных из социальных сетей, рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрисконсульт... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T03:13
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общество
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Злоумышленники могут найти любую информацию о человеке, используя минимум данных из социальных сетей, рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.Он подчеркнул, что в Сети нельзя публиковать такие данные, как номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, ник в Telegram, почтовый адрес, дату рождения. Мошенники, получив только один из этих компонентов, могут запустить специальный бот для поиска остальных данных, а затем использовать их для шантажа.По словам Позднякова, защититься от злоумышленников в интернете трудно, но можно закрывать аккаунты в соцсетях.
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общество, россия
Общество, Россия
03:13 14.12.2022 (обновлено: 14:11 14.12.2022)
 
Россиян предупредили, какие данные о себе нельзя выкладывать в Сеть

Юрист Поздняков посоветовал не размещать в социальных сетях номер телефона и дату рождения

© Fotolia / GzorgzСмартфон и ноутбук
Смартфон и ноутбук - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Fotolia / Gzorgz
Смартфон и ноутбук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Злоумышленники могут найти любую информацию о человеке, используя минимум данных из социальных сетей, рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
Он подчеркнул, что в Сети нельзя публиковать такие данные, как номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, ник в Telegram, почтовый адрес, дату рождения. Мошенники, получив только один из этих компонентов, могут запустить специальный бот для поиска остальных данных, а затем использовать их для шантажа.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 03:15
Киберэксперт объяснил, как мошенники перехватывают звонки и СМС
По словам Позднякова, защититься от злоумышленников в интернете трудно, но можно закрывать аккаунты в соцсетях.
 
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