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Дамбу в часто подтопляемом селе Приамурья построят первой - РИА Новости, 14.12.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221214/damba-1838545767.html
Дамбу в часто подтопляемом селе Приамурья построят первой
Дамбу в часто подтопляемом селе Приамурья построят первой - РИА Новости, 14.12.2022
Дамбу в часто подтопляемом селе Приамурья построят первой
Дамбу в часто подтопляемом селе Владимировка в Амурской области начнут возводить в первую очередь, проектные работы уже ведутся, сообщает губернатор Василий... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:03
2022-12-14T12:03
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
россия
улан-удэ
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек - РИА Новости. Дамбу в часто подтопляемом селе Владимировка в Амурской области начнут возводить в первую очередь, проектные работы уже ведутся, сообщает губернатор Василий Орлов.Глава Приамурья в среду в Улан-Удэ (Республика Бурятия) принял участие в совещании Минприроды России и Генеральной прокуратуры РФ по вопросу строительства объектов инженерной защиты населения и территорий от негативного воздействия вод на территории Дальневосточного федерального округа. Губернатор доложил, что в регионе берегозащитные сооружения в селах Усть-Ивановка, Владимировка, Гродеково Благовещенского района строятся "под ключ"."Ситуация находится на контроле. Определен ответственный подрядчик. В настоящее время ведутся проектные работы, определяется этапность. Первую дамбу планируем начать строить в селе Владимировка, которое практически ежегодно подвергается затоплению", - написал Орлов в своем Telegram-канале.На совещании губернатор предложил выработать единый алгоритм строительства берегозащитных сооружений для всей страны.В Амурской области определены все зоны подтопления, сообщал в начале декабря глава области, специалисты завершили трехлетнюю работу - ее результаты отправлены на согласование в Амурское бассейновое водное управление. По его словам, установлены подтопляемые территории в 219 населенных пунктах области, опасные зоны в 72 поселках и городах нанесли на кадастровую карту, работа продолжается. После утверждения данные передадут в Росрееcтр для включения в Единый государственный реестр недвижимости. На указанных территориях запретят строительство жилых домов и соцучреждений без инженерной защиты от паводков.
https://ria.ru/20221212/priamure-1837985446.html
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василий орлов (губернатор), амурская область, россия, улан-удэ, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Россия, Улан-Удэ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
12:03 14.12.2022
 
Дамбу в часто подтопляемом селе Приамурья построят первой

Губернатор Орлов: дамбу в часто подтопляемом селе Владимировка построят первой

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек - РИА Новости. Дамбу в часто подтопляемом селе Владимировка в Амурской области начнут возводить в первую очередь, проектные работы уже ведутся, сообщает губернатор Василий Орлов.
Глава Приамурья в среду в Улан-Удэ (Республика Бурятия) принял участие в совещании Минприроды России и Генеральной прокуратуры РФ по вопросу строительства объектов инженерной защиты населения и территорий от негативного воздействия вод на территории Дальневосточного федерального округа. Губернатор доложил, что в регионе берегозащитные сооружения в селах Усть-Ивановка, Владимировка, Гродеково Благовещенского района строятся "под ключ".
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"Ситуация находится на контроле. Определен ответственный подрядчик. В настоящее время ведутся проектные работы, определяется этапность. Первую дамбу планируем начать строить в селе Владимировка, которое практически ежегодно подвергается затоплению", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
На совещании губернатор предложил выработать единый алгоритм строительства берегозащитных сооружений для всей страны.
В Амурской области определены все зоны подтопления, сообщал в начале декабря глава области, специалисты завершили трехлетнюю работу - ее результаты отправлены на согласование в Амурское бассейновое водное управление. По его словам, установлены подтопляемые территории в 219 населенных пунктах области, опасные зоны в 72 поселках и городах нанесли на кадастровую карту, работа продолжается. После утверждения данные передадут в Росрееcтр для включения в Единый государственный реестр недвижимости. На указанных территориях запретят строительство жилых домов и соцучреждений без инженерной защиты от паводков.
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьРоссияУлан-УдэМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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