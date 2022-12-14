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Дамбу в часто подтопляемом селе Приамурья построят первой

Дамбу в часто подтопляемом селе Приамурья построят первой - РИА Новости, 14.12.2022

Дамбу в часто подтопляемом селе Приамурья построят первой

Дамбу в часто подтопляемом селе Владимировка в Амурской области начнут возводить в первую очередь, проектные работы уже ведутся, сообщает губернатор Василий... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:03

2022-12-14T12:03

2022-12-14T12:03

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

россия

улан-удэ

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек - РИА Новости. Дамбу в часто подтопляемом селе Владимировка в Амурской области начнут возводить в первую очередь, проектные работы уже ведутся, сообщает губернатор Василий Орлов.Глава Приамурья в среду в Улан-Удэ (Республика Бурятия) принял участие в совещании Минприроды России и Генеральной прокуратуры РФ по вопросу строительства объектов инженерной защиты населения и территорий от негативного воздействия вод на территории Дальневосточного федерального округа. Губернатор доложил, что в регионе берегозащитные сооружения в селах Усть-Ивановка, Владимировка, Гродеково Благовещенского района строятся "под ключ"."Ситуация находится на контроле. Определен ответственный подрядчик. В настоящее время ведутся проектные работы, определяется этапность. Первую дамбу планируем начать строить в селе Владимировка, которое практически ежегодно подвергается затоплению", - написал Орлов в своем Telegram-канале.На совещании губернатор предложил выработать единый алгоритм строительства берегозащитных сооружений для всей страны.В Амурской области определены все зоны подтопления, сообщал в начале декабря глава области, специалисты завершили трехлетнюю работу - ее результаты отправлены на согласование в Амурское бассейновое водное управление. По его словам, установлены подтопляемые территории в 219 населенных пунктах области, опасные зоны в 72 поселках и городах нанесли на кадастровую карту, работа продолжается. После утверждения данные передадут в Росрееcтр для включения в Единый государственный реестр недвижимости. На указанных территориях запретят строительство жилых домов и соцучреждений без инженерной защиты от паводков.

https://ria.ru/20221212/priamure-1837985446.html

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838514433.html

амурская область

россия

улан-удэ

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василий орлов (губернатор), амурская область, россия, улан-удэ, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)