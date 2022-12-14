https://ria.ru/20221214/damba-1838545767.html
Дамбу в часто подтопляемом селе Приамурья построят первой
Дамбу в часто подтопляемом селе Приамурья построят первой - РИА Новости, 14.12.2022
Дамбу в часто подтопляемом селе Приамурья построят первой
Дамбу в часто подтопляемом селе Владимировка в Амурской области начнут возводить в первую очередь, проектные работы уже ведутся, сообщает губернатор Василий... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:03
2022-12-14T12:03
2022-12-14T12:03
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
россия
улан-удэ
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216331_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_2d1dec0049dd6628f11ddb1bdf960ac8.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек - РИА Новости. Дамбу в часто подтопляемом селе Владимировка в Амурской области начнут возводить в первую очередь, проектные работы уже ведутся, сообщает губернатор Василий Орлов.Глава Приамурья в среду в Улан-Удэ (Республика Бурятия) принял участие в совещании Минприроды России и Генеральной прокуратуры РФ по вопросу строительства объектов инженерной защиты населения и территорий от негативного воздействия вод на территории Дальневосточного федерального округа. Губернатор доложил, что в регионе берегозащитные сооружения в селах Усть-Ивановка, Владимировка, Гродеково Благовещенского района строятся "под ключ"."Ситуация находится на контроле. Определен ответственный подрядчик. В настоящее время ведутся проектные работы, определяется этапность. Первую дамбу планируем начать строить в селе Владимировка, которое практически ежегодно подвергается затоплению", - написал Орлов в своем Telegram-канале.На совещании губернатор предложил выработать единый алгоритм строительства берегозащитных сооружений для всей страны.В Амурской области определены все зоны подтопления, сообщал в начале декабря глава области, специалисты завершили трехлетнюю работу - ее результаты отправлены на согласование в Амурское бассейновое водное управление. По его словам, установлены подтопляемые территории в 219 населенных пунктах области, опасные зоны в 72 поселках и городах нанесли на кадастровую карту, работа продолжается. После утверждения данные передадут в Росрееcтр для включения в Единый государственный реестр недвижимости. На указанных территориях запретят строительство жилых домов и соцучреждений без инженерной защиты от паводков.
https://ria.ru/20221212/priamure-1837985446.html
https://ria.ru/20221214/rossiya-1838514433.html
амурская область
россия
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216331_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_0a2536fd326c9f65fa86a2c354cfffd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов (губернатор), амурская область, россия, улан-удэ, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Россия, Улан-Удэ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Дамбу в часто подтопляемом селе Приамурья построят первой
Губернатор Орлов: дамбу в часто подтопляемом селе Владимировка построят первой