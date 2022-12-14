https://ria.ru/20221214/chukotka-1838540556.html

Школы и детсады Чукотки эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании

Школы и детсады Чукотки эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании - РИА Новости, 14.12.2022

Школы и детсады Чукотки эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании

Свыше 4,4 тысячи человек эвакуировали из школ и детских садов на Чукотке после анонимного сообщения о минировании, угроза не подтвердилась, сообщает... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:51

2022-12-14T11:51

2022-12-14T12:01

происшествия

чукотка

россия

чукотский автономный округ

ложные сообщения о минировании зданий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836902468_0:208:2903:1841_1920x0_80_0_0_1e883ff490e3fb9ea2b567bf8d3f2db4.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Свыше 4,4 тысячи человек эвакуировали из школ и детских садов на Чукотке после анонимного сообщения о минировании, угроза не подтвердилась, сообщает правительство региона."Массовые эвакуации прошли сегодня, 14 декабря, в Чукотском автономном округе. Причиной стало анонимное сообщение о минировании. Его отправили утром на официальную электронную почту Анадырского городского суда. Сотрудники УМВД России по Чукотскому АО провели мероприятия по проверке информации в 64 учреждениях. Оперативно были эвакуированы 4,2 тысячи человек, в том числе свыше 2 тысяч детей", - говорится в сообщении.Взрывных устройств не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью жителей нет, отмечают власти."В последнее время количество лжеминирований возросло. Чаще всего поступают анонимные угрозы подрыва образовательных учреждений и судов", - добавляют в правительстве.Сообщения о "минировании" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы ни разу не подтверждались.

https://ria.ru/20221207/minirovanie-1837092603.html

https://ria.ru/20221214/ugroza-1838537546.html

чукотка

россия

чукотский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чукотка, россия, чукотский автономный округ, ложные сообщения о минировании зданий