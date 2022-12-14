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Школы и детсады Чукотки эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании - РИА Новости, 14.12.2022
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Школы и детсады Чукотки эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании
Школы и детсады Чукотки эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании - РИА Новости, 14.12.2022
Школы и детсады Чукотки эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании
Свыше 4,4 тысячи человек эвакуировали из школ и детских садов на Чукотке после анонимного сообщения о минировании, угроза не подтвердилась, сообщает... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:51
2022-12-14T12:01
происшествия
чукотка
россия
чукотский автономный округ
ложные сообщения о минировании зданий
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Свыше 4,4 тысячи человек эвакуировали из школ и детских садов на Чукотке после анонимного сообщения о минировании, угроза не подтвердилась, сообщает правительство региона."Массовые эвакуации прошли сегодня, 14 декабря, в Чукотском автономном округе. Причиной стало анонимное сообщение о минировании. Его отправили утром на официальную электронную почту Анадырского городского суда. Сотрудники УМВД России по Чукотскому АО провели мероприятия по проверке информации в 64 учреждениях. Оперативно были эвакуированы 4,2 тысячи человек, в том числе свыше 2 тысяч детей", - говорится в сообщении.Взрывных устройств не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью жителей нет, отмечают власти."В последнее время количество лжеминирований возросло. Чаще всего поступают анонимные угрозы подрыва образовательных учреждений и судов", - добавляют в правительстве.Сообщения о "минировании" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы ни разу не подтверждались.
https://ria.ru/20221207/minirovanie-1837092603.html
https://ria.ru/20221214/ugroza-1838537546.html
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происшествия, чукотка, россия, чукотский автономный округ, ложные сообщения о минировании зданий
Происшествия, Чукотка, Россия, Чукотский автономный округ, Ложные сообщения о минировании зданий
11:51 14.12.2022 (обновлено: 12:01 14.12.2022)
 
Школы и детсады Чукотки эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании

На Чукотке более 4400 человек эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкТабличка "идет эвакуация"
Табличка идет эвакуация - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Табличка "идет эвакуация". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Свыше 4,4 тысячи человек эвакуировали из школ и детских садов на Чукотке после анонимного сообщения о минировании, угроза не подтвердилась, сообщает правительство региона.
"Массовые эвакуации прошли сегодня, 14 декабря, в Чукотском автономном округе. Причиной стало анонимное сообщение о минировании. Его отправили утром на официальную электронную почту Анадырского городского суда. Сотрудники УМВД России по Чукотскому АО провели мероприятия по проверке информации в 64 учреждениях. Оперативно были эвакуированы 4,2 тысячи человек, в том числе свыше 2 тысяч детей", - говорится в сообщении.
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"В последнее время количество лжеминирований возросло. Чаще всего поступают анонимные угрозы подрыва образовательных учреждений и судов", - добавляют в правительстве.
Сообщения о "минировании" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы ни разу не подтверждались.
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ПроисшествияЧукоткаРоссияЧукотский автономный округЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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