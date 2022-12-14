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Минобороны России показало кадры уничтожения украинских БПЛА

Минобороны России показало кадры уничтожения украинских БПЛА - РИА Новости, 14.12.2022

Минобороны России показало кадры уничтожения украинских БПЛА

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетного комплекса "Тор-М2У" в ходе спецоперации, уничтожившего украинские БПЛА. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T05:22

2022-12-14T05:22

2022-12-14T05:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

тор (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетного комплекса "Тор-М2У" в ходе спецоперации, уничтожившего украинские БПЛА.На видео показано, как расчет занял позицию и при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся беспилотные летательные аппараты противника. После определения целей были произведены пуски ракет.Основные задачи "Тора" - защита стратегически важных объектов или воинских подразделений. В боекомплекте "Тора" этой модификации восемь зенитных управляемых ракет. Они могут стартовать после обнаружения цели спустя пять секунд.

https://ria.ru/20221213/rszo-1838340542.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, тор (зенитный ракетный комплекс)