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Минобороны России показало кадры уничтожения украинских БПЛА
Минобороны России показало кадры уничтожения украинских БПЛА - РИА Новости, 14.12.2022
Минобороны России показало кадры уничтожения украинских БПЛА
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетного комплекса "Тор-М2У" в ходе спецоперации, уничтожившего украинские БПЛА. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T05:22
2022-12-14T05:22
2022-12-14T05:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
тор (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетного комплекса "Тор-М2У" в ходе спецоперации, уничтожившего украинские БПЛА.На видео показано, как расчет занял позицию и при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся беспилотные летательные аппараты противника. После определения целей были произведены пуски ракет.Основные задачи "Тора" - защита стратегически важных объектов или воинских подразделений. В боекомплекте "Тора" этой модификации восемь зенитных управляемых ракет. Они могут стартовать после обнаружения цели спустя пять секунд.
https://ria.ru/20221213/rszo-1838340542.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, тор (зенитный ракетный комплекс)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Тор (зенитный ракетный комплекс)
05:22 14.12.2022 (обновлено: 05:50 14.12.2022)
Минобороны России показало кадры уничтожения украинских БПЛА
Минобороны России заявило об уничтожении украинских беспилотников при помощи ЗРК "Тор-М2У"