https://ria.ru/20221214/borodin-1838521436.html

Режиссер Бородин получил главный приз Биеннале театрального искусства

Режиссер Бородин получил главный приз Биеннале театрального искусства - РИА Новости, 14.12.2022

Режиссер Бородин получил главный приз Биеннале театрального искусства

В "Школе драматического искусства" прошла торжественная церемония закрытия VI Фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры", где был объявлен... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:21

2022-12-14T11:21

2022-12-14T11:21

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В "Школе драматического искусства" прошла торжественная церемония закрытия VI Фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры", где был объявлен лауреат смотра. Им стал Алексей Бородин за постановку "Душа моя Павел" (РАМТ), передает корреспондент РИА Новости.Он получил два миллиона рублей, диплом и статуэтку."Режиссерское братство должно быть, оно всегда было. Мы пытаемся как-то держать в руках уровень понятия того, что такое наш театр. "Уроки режиссуры" имеют большой смысл", — сказал Бородин.На вечере также вручили "Приз зрительских симпатий". Он достался Алексею Песегову за спектакль "Озорник" из Минусинского драматического театра. Режиссер получит грант на новую постановку. Награду Песегову вручил замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский."Для меня это совершенно неожиданно. Я даже растерялся, честно говоря. Я очень признателен. Спасибо вам, зрители. Вы самые лучшие", — признался Песегов.На церемонии показали спектакль по книге "Письма в Художественный театр", в основу которой легли реальные письма зрителей спектаклей Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Книга вошла в топ-лист Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction в этом году. Режиссер — Марина Брусникина.VI Фестиваль "Уроки режиссуры" 2022 посвящен 125-летию встречи Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко в "Славянском базаре", которая стала судьбоносной для русской и мировой культуры. В этом году география Биеннале охватила, помимо столицы, такие города как Бийск, Глазов, Минусинск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Красноярск, Кызыл.

https://ria.ru/20221209/fetival-1837413481.html

россия

бийск

глазов

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, алексей бородин, константин станиславский, владимир немирович-данченко, россия, бийск, глазов, театр, российский академический молодежный театр , спектакль