https://ria.ru/20221214/bologoe-1838632702.html
В Бологое Тверской области после капремонта открыто здание школы
В Бологое Тверской области после капремонта открыто здание школы - РИА Новости, 14.12.2022
В Бологое Тверской области после капремонта открыто здание школы
В городе Бологое Тверской области в среду после капитального ремонта открыто здание школы, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:04
2022-12-14T16:04
2022-12-14T16:04
тверская область
игорь руденя
бологое
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ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. В городе Бологое Тверской области в среду после капитального ремонта открыто здание школы, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект по модернизации образовательных организаций Верхневолжья реализуется по поручению губернатора региона Игоря Рудени.Губернатор считает, что современные школы – одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания..В школе обновлены кровля и фасады, заменены оконные и дверные блоки, отремонтированы сети водоснабжения и водоотведения, проведены ремонт полов и потолков, внутренние отделочные работы. Школа оснащена новым оборудованием, мебелью и спортивным инвентарем. Выполнены мероприятия, связанные с антитеррористической защищенностью учреждений и прилегающих территорий.В 2022 году в программу модернизации вошли 39 школ региона. Реализация регионального проекта по модернизации школьной системы образования рассчитана до 2026 года, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221213/perechen-1838444230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, бологое
Тверская область, Игорь Руденя, Бологое
ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. В городе Бологое Тверской области в среду после капитального ремонта открыто здание школы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект по модернизации образовательных организаций Верхневолжья реализуется по поручению губернатора региона Игоря Рудени
.
Губернатор считает, что современные школы – одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания..
В школе обновлены кровля и фасады, заменены оконные и дверные блоки, отремонтированы сети водоснабжения и водоотведения, проведены ремонт полов и потолков, внутренние отделочные работы. Школа оснащена новым оборудованием, мебелью и спортивным инвентарем. Выполнены мероприятия, связанные с антитеррористической защищенностью учреждений и прилегающих территорий.
В 2022 году в программу модернизации вошли 39 школ региона. Реализация регионального проекта по модернизации школьной системы образования рассчитана до 2026 года, пояснили в пресс-службе.