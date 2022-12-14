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В Бердянске диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП - РИА Новости, 14.12.2022
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В Бердянске диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП
В Бердянске диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП - РИА Новости, 14.12.2022
В Бердянске диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП
Теракт совершен в Бердянске Запорожской области, подорвана подстанция и опора ЛЭП, без света остались более 10 тысяч человек, сообщил врио главы администрации... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:09
2022-12-14T15:09
происшествия
бердянск
запорожская область
жкх
электричество
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Теракт совершен в Бердянске Запорожской области, подорвана подстанция и опора ЛЭП, без света остались более 10 тысяч человек, сообщил врио главы администрации города Александр Сауленко.По его словам, в результате теракта, случившегося минувшей ночью, микрорайон Коса, часть микрорайонов 8 Марта и Колония обесточены. "Без электроснабжения в настоящее бремя находятся более 10 тысяч абонентов", - подчеркнул глава города.По его словам, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения, в ближайшее время последствия теракта будут устранены."На месте теракта обнаружены улики, указывающие на причастность к преступлению конкретных личностей, поиск которых в настоящее время ведется правоохранительными органами", - подчеркнул Сауленко.
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происшествия, бердянск, запорожская область, жкх, электричество, в мире, украина, россия
Происшествия, Бердянск, Запорожская область, ЖКХ, Электричество, В мире, Украина, Россия
15:09 14.12.2022
 
В Бердянске диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП

Сауленко: в Бердянске Запорожской области диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП

© Fotolia / SGrЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Fotolia / SGr
Электрическая подстанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Теракт совершен в Бердянске Запорожской области, подорвана подстанция и опора ЛЭП, без света остались более 10 тысяч человек, сообщил врио главы администрации города Александр Сауленко.
"Прихвостни украинских оккупантов подорвали трансформаторную подстанцию путем закладки безоболочного взрывного устройства у входа и опору ЛЭП в прибрежной зоне, установив на ней накладные заряды в виде тротиловых шашек", - написал Сауленко в Telegram-канале администрации.
По его словам, в результате теракта, случившегося минувшей ночью, микрорайон Коса, часть микрорайонов 8 Марта и Колония обесточены. "Без электроснабжения в настоящее бремя находятся более 10 тысяч абонентов", - подчеркнул глава города.
По его словам, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения, в ближайшее время последствия теракта будут устранены.
"На месте теракта обнаружены улики, указывающие на причастность к преступлению конкретных личностей, поиск которых в настоящее время ведется правоохранительными органами", - подчеркнул Сауленко.
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