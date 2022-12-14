https://ria.ru/20221214/berdyansk-1838613056.html

В Бердянске диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП

В Бердянске диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП - РИА Новости, 14.12.2022

В Бердянске диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП

Теракт совершен в Бердянске Запорожской области, подорвана подстанция и опора ЛЭП, без света остались более 10 тысяч человек, сообщил врио главы администрации... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:09

2022-12-14T15:09

2022-12-14T15:09

происшествия

бердянск

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Теракт совершен в Бердянске Запорожской области, подорвана подстанция и опора ЛЭП, без света остались более 10 тысяч человек, сообщил врио главы администрации города Александр Сауленко.По его словам, в результате теракта, случившегося минувшей ночью, микрорайон Коса, часть микрорайонов 8 Марта и Колония обесточены. "Без электроснабжения в настоящее бремя находятся более 10 тысяч абонентов", - подчеркнул глава города.По его словам, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения, в ближайшее время последствия теракта будут устранены."На месте теракта обнаружены улики, указывающие на причастность к преступлению конкретных личностей, поиск которых в настоящее время ведется правоохранительными органами", - подчеркнул Сауленко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, бердянск, запорожская область, жкх, электричество, в мире, украина, россия