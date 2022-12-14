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Байден подписал закон о признании однополых браков - РИА Новости, 14.12.2022
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Байден подписал закон о признании однополых браков
Байден подписал закон о признании однополых браков - РИА Новости, 14.12.2022
Байден подписал закон о признании однополых браков
Президент Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в США и заявил об устранении ошибки "впавшего в крайность верховного суда", а также о... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T01:19
2022-12-14T01:19
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Президент Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в США и заявил об устранении ошибки "впавшего в крайность верховного суда", а также о необходимости "защитить трансгендерных детей"."Любовь есть любовь, права есть права, правосудие есть правосудие. Это фундаментальные вещи, которые важны для американцев", – сказал Байден.Церемония подписания закона прошла на лужайке Белого дома. Байден поблагодарил членов конгресса, которые участвовали в разработке нормы. Президент подчеркнул, что документ также признает межрасовые браки, которые были под запретом в какой-то период американской истории.Байден заявил, что верховный суд США впал в крайность, допустив оценку, которая привела к необходимости принятия закона. "Конгресс реагирует, потому что впавший в крайность верховный суд забрал право у миллионов американцев, которое существовало полвека", - сказал он.Байден выступил и в защиту "трансгендерных детей". По его словам, их правам угрожают предлагаемые на уровнях штатов законы, которые вводят уголовную ответственность для врачей, оказывающих детям услуги, направленные на смену пола."Мы должны защитить этих детей, чтобы они знали, что любимы, мы на их стороне и говорим, что они могут искать себя", – заявил Байден.Верховный суд США в 2015 году постановил, что все штаты обязаны признавать однополые браки на основе положений "Билля о правах", однако в 2022 году в особом мнении на решение об отказе признать конституционным право на аборт один из судей указал, что постановление следует пересмотреть. Принятый закон подтверждает право американцев на однополые браки.
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
01:19 14.12.2022
 
Байден подписал закон о признании однополых браков

Президент Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Президент Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в США и заявил об устранении ошибки "впавшего в крайность верховного суда", а также о необходимости "защитить трансгендерных детей".
"Любовь есть любовь, права есть права, правосудие есть правосудие. Это фундаментальные вещи, которые важны для американцев", – сказал Байден.
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Церемония подписания закона прошла на лужайке Белого дома. Байден поблагодарил членов конгресса, которые участвовали в разработке нормы. Президент подчеркнул, что документ также признает межрасовые браки, которые были под запретом в какой-то период американской истории.
Байден заявил, что верховный суд США впал в крайность, допустив оценку, которая привела к необходимости принятия закона. "Конгресс реагирует, потому что впавший в крайность верховный суд забрал право у миллионов американцев, которое существовало полвека", - сказал он.
Байден выступил и в защиту "трансгендерных детей". По его словам, их правам угрожают предлагаемые на уровнях штатов законы, которые вводят уголовную ответственность для врачей, оказывающих детям услуги, направленные на смену пола.
"Мы должны защитить этих детей, чтобы они знали, что любимы, мы на их стороне и говорим, что они могут искать себя", – заявил Байден.
Верховный суд США в 2015 году постановил, что все штаты обязаны признавать однополые браки на основе положений "Билля о правах", однако в 2022 году в особом мнении на решение об отказе признать конституционным право на аборт один из судей указал, что постановление следует пересмотреть. Принятый закон подтверждает право американцев на однополые браки.
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Зеленский попросил рассмотреть вопрос легализации однополых браков в стране
 
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