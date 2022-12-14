В ритме вальса: VII Международный благотворительный кадетский бал
VII Международный благотворительный кадетский бал прошел в Гостином Дворе в Москве 13 декабря.
VII Международный благотворительный кадетский бал прошел в Гостином Дворе в Москве 13 декабря.
В нем приняли участие воспитанники кадетских учреждений, кадетских классов школ, интернатов, членов патриотических спортклубов, а также гости из дружественных стран.
В нем приняли участие воспитанники кадетских учреждений, кадетских классов школ, интернатов, членов патриотических спортклубов, а также гости из дружественных стран.
Бал впервые состоялся в 2016 году.
С тех пор он стал стал ежегодным.
Организатором мероприятия совместно с Минобороны и СК выступает Благотворительный фонд Юлии Кирпичниковой по поддержке социально-экономических программ.
Организатором мероприятия совместно с Минобороны и СК выступает Благотворительный фонд Юлии Кирпичниковой по поддержке социально-экономических программ.
В этом году на бал впервые приехали участники из кадетских общеобразовательных учреждений Дальнего Востока: с Камчатки, из Приморья, Забайкалья, Магаданской и Сахалинской областей.
В этом году на бал впервые приехали участники из кадетских общеобразовательных учреждений Дальнего Востока: с Камчатки, из Приморья, Забайкалья, Магаданской и Сахалинской областей.
Всего в мероприятии приняли участие 1,6 тысячи детей от 14 до 18 лет из 403 образовательных учреждений страны.
Всего в мероприятии приняли участие 1,6 тысячи детей от 14 до 18 лет из 403 образовательных учреждений страны.
В адрес жюри было направлено 1200 заявок-видеопрезентаций.
В адрес жюри было направлено 1200 заявок-видеопрезентаций.
Они пришли из 74 российских регионов, а также из Белоруссии.
Они пришли из 74 российских регионов, а также из Белоруссии.
На торжественной церемонии открытия перед кадетами выступил певец Денис Майданов, исполнив композицию "Флаг моего государства".
На торжественной церемонии открытия перед кадетами выступил певец Денис Майданов, исполнив композицию "Флаг моего государства".
Бал начался с фигурного вальса под композицию "На сопках Маньчжурии".
Бал начался с фигурного вальса под композицию "На сопках Маньчжурии".
Дети из ДНР и ЛНР впервые посетили мероприятие в статусе граждан России.
Дети из ДНР и ЛНР впервые посетили мероприятие в статусе граждан России.