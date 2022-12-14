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В ритме вальса: VII Международный благотворительный кадетский бал - РИА Новости, 14.12.2022
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В ритме вальса: VII Международный благотворительный кадетский бал
В ритме вальса: VII Международный благотворительный кадетский бал - РИА Новости, 14.12.2022
В ритме вальса: VII Международный благотворительный кадетский бал
В Москве состоялся VII Международный благотворительный кадетский бал. Участники грандиозного торжества — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.12.2022
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общество
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В Москве состоялся VII Международный благотворительный кадетский бал. Участники грандиозного торжества — в фотоленте Ria.ru.
москва
дальний восток
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фото, фото, общество, денис майданов, москва, дальний восток, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
Фото, Общество, Денис Майданов, Москва, Дальний Восток, Сахалинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:34 14.12.2022 (обновлено: 23:51 14.12.2022)
 

В ритме вальса: VII Международный благотворительный кадетский бал

Читать ria.ru в
В Москве состоялся VII Международный благотворительный кадетский бал. Участники грандиозного торжества — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

VII Международный благотворительный кадетский бал прошел в Гостином Дворе в Москве 13 декабря.

Участники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве
1 из 12

VII Международный благотворительный кадетский бал прошел в Гостином Дворе в Москве 13 декабря.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

В нем приняли участие воспитанники кадетских учреждений, кадетских классов школ, интернатов, членов патриотических спортклубов, а также гости из дружественных стран.

Участники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве
2 из 12

В нем приняли участие воспитанники кадетских учреждений, кадетских классов школ, интернатов, членов патриотических спортклубов, а также гости из дружественных стран.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Бал впервые состоялся в 2016 году.

Участница VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве
3 из 12

Бал впервые состоялся в 2016 году.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

С тех пор он стал стал ежегодным.

Участники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве
4 из 12

С тех пор он стал стал ежегодным.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Организатором мероприятия совместно с Минобороны и СК выступает Благотворительный фонд Юлии Кирпичниковой по поддержке социально-экономических программ.

Участники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве
5 из 12

Организатором мероприятия совместно с Минобороны и СК выступает Благотворительный фонд Юлии Кирпичниковой по поддержке социально-экономических программ.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В этом году на бал впервые приехали участники из кадетских общеобразовательных учреждений Дальнего Востока: с Камчатки, из Приморья, Забайкалья, Магаданской и Сахалинской областей.

На VII Международном благотворительном кадетском балу в Гостином дворе в Москве
6 из 12

В этом году на бал впервые приехали участники из кадетских общеобразовательных учреждений Дальнего Востока: с Камчатки, из Приморья, Забайкалья, Магаданской и Сахалинской областей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Всего в мероприятии приняли участие 1,6 тысячи детей от 14 до 18 лет из 403 образовательных учреждений страны.

VII Международный благотворительный кадетский бал
7 из 12

Всего в мероприятии приняли участие 1,6 тысячи детей от 14 до 18 лет из 403 образовательных учреждений страны.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В адрес жюри было направлено 1200 заявок-видеопрезентаций.

Участники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве
8 из 12

В адрес жюри было направлено 1200 заявок-видеопрезентаций.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Они пришли из 74 российских регионов, а также из Белоруссии.

Участники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве
9 из 12

Они пришли из 74 российских регионов, а также из Белоруссии.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

На торжественной церемонии открытия перед кадетами выступил певец Денис Майданов, исполнив композицию "Флаг моего государства".

VII Международный благотворительный кадетский бал в Гостином дворе в Москве
10 из 12

На торжественной церемонии открытия перед кадетами выступил певец Денис Майданов, исполнив композицию "Флаг моего государства".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Бал начался с фигурного вальса под композицию "На сопках Маньчжурии".

Участник VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве
11 из 12

Бал начался с фигурного вальса под композицию "На сопках Маньчжурии".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Дети из ДНР и ЛНР впервые посетили мероприятие в статусе граждан России.

Участники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве
12 из 12

Дети из ДНР и ЛНР впервые посетили мероприятие в статусе граждан России.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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