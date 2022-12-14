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Бывший вице-канцлер Австрии не исключил опасный дефицит газа зимой - РИА Новости, 14.12.2022
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Бывший вице-канцлер Австрии не исключил опасный дефицит газа зимой
Бывший вице-канцлер Австрии не исключил опасный дефицит газа зимой - РИА Новости, 14.12.2022
Бывший вице-канцлер Австрии не исключил опасный дефицит газа зимой
В Австрии не исключен опасный дефицит газа зимой, такое мнение высказал в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:25
2022-12-14T20:25
хайнц-кристиан штрахе
карл нехаммер
владимир путин
украина
россия
австрия
цены на нефть
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ВЕНА, 14 дек - РИА Новости. В Австрии не исключен опасный дефицит газа зимой, такое мнение высказал в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе."В действительности (в Австрии - ред.) резервы газовых хранилищ не пополняются, цены стремительно растут, домохозяйства и граждане сталкиваются с ростом цен на газ и электроэнергию от (венского оператора) Wien Energie, которые многие уже не могут себе позволить или находятся на пределе возможностей. И некоторые эксперты уже некоторое время предупреждают о надвигающихся отключениях электроэнергии и опасном дефиците газа и электричества этой зимой", - заявил Штрахе.Власти Австрии выделят в 2023 году 450 миллионов евро для субсидий гражданам на оплату жилья и отопления, решение было принято ранее на заседании кабинета министров в среду. Как заявил министр здравоохранения и по социальной политике Йоханнес Раух, благодаря очередному пакету помощи "каждый человек в Австрии может обогревать свою квартиру", в республике "никто не должен мерзнуть, потому что нет больше возможности оплатить аренду, электричество или отопление".Доля российского газа в импорте Австрии сокращена с 80 до примерно 20%в, заявил, выступая во вторник на пленарном заседании Национального совета (парламента), канцлер Карл Нехаммер.Цены на энергоресурсы в Австрии в октябре продолжали оставаться высокими, природный газ подорожал на 119% по сравнении с октябрем 2021 года и на 5,6% к сентябрю текущего года, говорится в актуальном обзоре Австрийского энергетического агентства (АЕА). По данным агентства, энергетический ценовой индекс, который отражает стоимость энергии, в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 1,6% и на более чем на 50% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.Люди в Австрии боятся отапливать свои квартиры, ожидая роста цен на газ зимой, заявила на пленарном заседании парламента (Национального совета) в ноябре лидер оппозиционной Социал-демократической партии Памела Ренди-Вагнер. Политик подчеркнула, что правительство Австрии приняло решение выделить миллиарды евро для поддержки граждан и компаний, однако эти средства "не привели к снижению каких-либо цен в последние месяцы и недели", потому что "только деньгами кризис не разрешить". По словам политика, Австрии необходимы срочные меры "на фоне взрывного роста цен на энергию в предстоящую зиму", установление законодательных ограничений цен на газ. В противном случае стране грозят "социальные потрясения", считает она.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в четверг 15 декабря в 10.00 мск.
https://ria.ru/20221214/gaz-1838674969.html
https://ria.ru/20221214/tseny-1838683052.html
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хайнц-кристиан штрахе, карл нехаммер, владимир путин, украина, россия, австрия, цены на нефть
Хайнц-Кристиан Штрахе, Карл Нехаммер, Владимир Путин, Украина, Россия, Австрия, Цены на нефть
20:25 14.12.2022
 
Бывший вице-канцлер Австрии не исключил опасный дефицит газа зимой

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе не исключил опасный дефицит газа в стране зимой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание парламента Австрии в Вене
Здание парламента Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание парламента Австрии в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 14 дек - РИА Новости. В Австрии не исключен опасный дефицит газа зимой, такое мнение высказал в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.
"В действительности (в Австрии - ред.) резервы газовых хранилищ не пополняются, цены стремительно растут, домохозяйства и граждане сталкиваются с ростом цен на газ и электроэнергию от (венского оператора) Wien Energie, которые многие уже не могут себе позволить или находятся на пределе возможностей. И некоторые эксперты уже некоторое время предупреждают о надвигающихся отключениях электроэнергии и опасном дефиците газа и электричества этой зимой", - заявил Штрахе.
Хайдахское газовое хранилище в городе Хайдах близ Зальцбурга - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 17:40
В Австрии назвали реальную долю российского газа в импорте страны
Власти Австрии выделят в 2023 году 450 миллионов евро для субсидий гражданам на оплату жилья и отопления, решение было принято ранее на заседании кабинета министров в среду. Как заявил министр здравоохранения и по социальной политике Йоханнес Раух, благодаря очередному пакету помощи "каждый человек в Австрии может обогревать свою квартиру", в республике "никто не должен мерзнуть, потому что нет больше возможности оплатить аренду, электричество или отопление".
Доля российского газа в импорте Австрии сокращена с 80 до примерно 20%в, заявил, выступая во вторник на пленарном заседании Национального совета (парламента), канцлер Карл Нехаммер.
Цены на энергоресурсы в Австрии в октябре продолжали оставаться высокими, природный газ подорожал на 119% по сравнении с октябрем 2021 года и на 5,6% к сентябрю текущего года, говорится в актуальном обзоре Австрийского энергетического агентства (АЕА). По данным агентства, энергетический ценовой индекс, который отражает стоимость энергии, в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 1,6% и на более чем на 50% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.
Люди в Австрии боятся отапливать свои квартиры, ожидая роста цен на газ зимой, заявила на пленарном заседании парламента (Национального совета) в ноябре лидер оппозиционной Социал-демократической партии Памела Ренди-Вагнер. Политик подчеркнула, что правительство Австрии приняло решение выделить миллиарды евро для поддержки граждан и компаний, однако эти средства "не привели к снижению каких-либо цен в последние месяцы и недели", потому что "только деньгами кризис не разрешить". По словам политика, Австрии необходимы срочные меры "на фоне взрывного роста цен на энергию в предстоящую зиму", установление законодательных ограничений цен на газ. В противном случае стране грозят "социальные потрясения", считает она.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в четверг 15 декабря в 10.00 мск.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 17:51
США не снизят высокие цены на газ в ЕС еще 20 лет, заявил глава Energie AG
 
Хайнц-Кристиан ШтрахеКарл НехаммерВладимир ПутинУкраинаРоссияАвстрияЦены на нефть
 
 
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