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Эксперты узнали, куда летали россияне в этом году - РИА Новости, 14.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221214/avianapravleniya-1838410227.html
Эксперты узнали, куда летали россияне в этом году
Эксперты узнали, куда летали россияне в этом году - РИА Новости, 14.12.2022
Эксперты узнали, куда летали россияне в этом году
Эксперты назвали самые популярные зарубежные авианаправления 2022 года, сообщили в пресс-службе Туту. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T06:02
2022-12-14T06:02
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные зарубежные авианаправления 2022 года, сообщили в пресс-службе Туту."На внутренние направления у самостоятельных путешественников пришлось около 86 процентов бронирований (год назад было 92,6 процента). Соответственно, доля зарубежных составила порядка 14 процентов", — отметили в сервисе.Основной спрос пришелся на страны ближнего зарубежья, следует из результатов исследования. Чаще всего россияне покупали авиабилеты в Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Армению и Азербайджан.На втором месте — дальнее зарубежье и на третьем — Европа. В топ-20 самых популярных направлений вошли Турция, ОАЭ, Израиль, Египет, Таиланд, Вьетнам, Сербия, Молдавия, Испания, Великобритания.Уточняется, что средний чек за перелет в страны ближнего зарубежья за год вырос на восемь процентов, дальнего — на 74, в Европу — на 92. Аналитики связывают это с сокращением количества прямых рейсов.
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новости - туризм, туризм, страны, авиабилеты, туристы, исследование, туту.ру
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, страны, Авиабилеты, туристы, Исследование, Туту.ру
06:02 14.12.2022
 
Эксперты узнали, куда летали россияне в этом году

Эксперты Туту назвали самые популярные зарубежные авианаправления 2022 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные зарубежные авианаправления 2022 года, сообщили в пресс-службе Туту.
"На внутренние направления у самостоятельных путешественников пришлось около 86 процентов бронирований (год назад было 92,6 процента). Соответственно, доля зарубежных составила порядка 14 процентов", — отметили в сервисе.
Основной спрос пришелся на страны ближнего зарубежья, следует из результатов исследования. Чаще всего россияне покупали авиабилеты в Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Армению и Азербайджан.
На втором месте — дальнее зарубежье и на третьем — Европа. В топ-20 самых популярных направлений вошли Турция, ОАЭ, Израиль, Египет, Таиланд, Вьетнам, Сербия, Молдавия, Испания, Великобритания.
Уточняется, что средний чек за перелет в страны ближнего зарубежья за год вырос на восемь процентов, дальнего — на 74, в Европу — на 92. Аналитики связывают это с сокращением количества прямых рейсов.
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