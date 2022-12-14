https://ria.ru/20221214/avianapravleniya-1838410227.html

Эксперты узнали, куда летали россияне в этом году

Эксперты узнали, куда летали россияне в этом году - РИА Новости, 14.12.2022

Эксперты узнали, куда летали россияне в этом году

Эксперты назвали самые популярные зарубежные авианаправления 2022 года, сообщили в пресс-службе Туту. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T06:02

2022-12-14T06:02

2022-12-14T06:02

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные зарубежные авианаправления 2022 года, сообщили в пресс-службе Туту."На внутренние направления у самостоятельных путешественников пришлось около 86 процентов бронирований (год назад было 92,6 процента). Соответственно, доля зарубежных составила порядка 14 процентов", — отметили в сервисе.Основной спрос пришелся на страны ближнего зарубежья, следует из результатов исследования. Чаще всего россияне покупали авиабилеты в Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Армению и Азербайджан.На втором месте — дальнее зарубежье и на третьем — Европа. В топ-20 самых популярных направлений вошли Турция, ОАЭ, Израиль, Египет, Таиланд, Вьетнам, Сербия, Молдавия, Испания, Великобритания.Уточняется, что средний чек за перелет в страны ближнего зарубежья за год вырос на восемь процентов, дальнего — на 74, в Европу — на 92. Аналитики связывают это с сокращением количества прямых рейсов.

https://ria.ru/20221201/oteli-1835635611.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туризм, страны, авиабилеты, туристы, исследование, туту.ру