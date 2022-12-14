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В Запорожской области отбили попытку атаки украинской мотопехоты - РИА Новости, 14.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/ataka-1838665391.html
В Запорожской области отбили попытку атаки украинской мотопехоты
В Запорожской области отбили попытку атаки украинской мотопехоты - РИА Новости, 14.12.2022
В Запорожской области отбили попытку атаки украинской мотопехоты
В Запорожской области российские войска отбили попытку атаки украинской мотопехоты, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:17
2022-12-14T17:41
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости. В Запорожской области российские войска отбили попытку атаки украинской мотопехоты, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.Кроме того, российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в районе сел Каменское и Желтая Круча, добавил Рогов. Там уничтожен пункт управления украинских войск и склад боеприпасов, на котором хранились, в частности, и ракеты для американской РСЗО HIMARS.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
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безопасность, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Рогов, Запорожская область
17:17 14.12.2022 (обновлено: 17:41 14.12.2022)
 
В Запорожской области отбили попытку атаки украинской мотопехоты

Рогов: в Запорожской области отбили попытку атаки украинской мотопехоты

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на Запорожском направлении
Российский военнослужащий на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости. В Запорожской области российские войска отбили попытку атаки украинской мотопехоты, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
"Пресечена очередная попытка выдвижения роты мотопехоты боевиков Зеленского на северо-восточном участке линии боевого соприкосновения. Артиллерией уничтожено три бронированные машины, три внедорожника и порядка 50 боевиков", — сказал он.
Кроме того, российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в районе сел Каменское и Желтая Круча, добавил Рогов. Там уничтожен пункт управления украинских войск и склад боеприпасов, на котором хранились, в частности, и ракеты для американской РСЗО HIMARS.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:21Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир РоговЗапорожская область
 
 
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