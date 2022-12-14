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В Запорожской области отбили попытку атаки украинской мотопехоты

В Запорожской области отбили попытку атаки украинской мотопехоты - РИА Новости, 14.12.2022

В Запорожской области отбили попытку атаки украинской мотопехоты

В Запорожской области российские войска отбили попытку атаки украинской мотопехоты, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:17

2022-12-14T17:17

2022-12-14T17:41

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости. В Запорожской области российские войска отбили попытку атаки украинской мотопехоты, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.Кроме того, российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в районе сел Каменское и Желтая Круча, добавил Рогов. Там уничтожен пункт управления украинских войск и склад боеприпасов, на котором хранились, в частности, и ракеты для американской РСЗО HIMARS.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

запорожская область

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безопасность, владимир рогов, запорожская область