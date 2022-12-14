https://ria.ru/20221214/armeniya-1838684856.html

Еще одна иностранная авиакомпания начала летать в Россию

Еще одна иностранная авиакомпания начала летать в Россию - РИА Новости, 14.12.2022

Еще одна иностранная авиакомпания начала летать в Россию

Армянская авиакомпания Shirak Avia запустила рейсы из Еревана в московский аэропорт "Шереметьево", сообщается в релизе воздушной гавани. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:25

2022-12-14T18:25

2022-12-14T18:25

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Армянская авиакомпания Shirak Avia запустила рейсы из Еревана в московский аэропорт "Шереметьево", сообщается в релизе воздушной гавани."Из международного аэропорта "Шереметьево" начал выполнение полетной программы новый иностранный перевозчик" – Ереван", – уточняют в аэропорту. Авиакомпания Shirak Avia запустила ежедневные рейсы по востребованному маршруту Ереван – Москва.Полеты осуществляются на воздушном судне Boeing 737-500. В пути перевозчик предлагает прохладительные напитки и бортовое питание. В аэропорту "Шереметьево" пассажиры авиакомпании обслуживаются в международном терминале С.

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ереван

москва

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Лана Баева

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Лана Баева

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