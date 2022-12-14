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Еще одна иностранная авиакомпания начала летать в Россию - РИА Новости, 14.12.2022
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Туризм
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Еще одна иностранная авиакомпания начала летать в Россию
Еще одна иностранная авиакомпания начала летать в Россию - РИА Новости, 14.12.2022
Еще одна иностранная авиакомпания начала летать в Россию
Армянская авиакомпания Shirak Avia запустила рейсы из Еревана в московский аэропорт "Шереметьево", сообщается в релизе воздушной гавани. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:25
2022-12-14T18:25
туризм
туризм
ереван
москва
шереметьево (аэропорт)
новости - туризм
туристы
куда можно лететь
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Армянская авиакомпания Shirak Avia запустила рейсы из Еревана в московский аэропорт "Шереметьево", сообщается в релизе воздушной гавани."Из международного аэропорта "Шереметьево" начал выполнение полетной программы новый иностранный перевозчик" – Ереван", – уточняют в аэропорту. Авиакомпания Shirak Avia запустила ежедневные рейсы по востребованному маршруту Ереван – Москва.Полеты осуществляются на воздушном судне Boeing 737-500. В пути перевозчик предлагает прохладительные напитки и бортовое питание. В аэропорту "Шереметьево" пассажиры авиакомпании обслуживаются в международном терминале С.
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туризм, ереван, москва, шереметьево (аэропорт), новости - туризм, туристы, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Ереван, Москва, Шереметьево (аэропорт), Новости - Туризм, туристы, куда можно лететь
18:25 14.12.2022
 
Еще одна иностранная авиакомпания начала летать в Россию

Shirak Avia запустила рейсы из Еревана в московский аэропорт Шереметьево

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Армянская авиакомпания Shirak Avia запустила рейсы из Еревана в московский аэропорт "Шереметьево", сообщается в релизе воздушной гавани.
"Из международного аэропорта "Шереметьево" начал выполнение полетной программы новый иностранный перевозчик" – Ереван", – уточняют в аэропорту.
Авиакомпания Shirak Avia запустила ежедневные рейсы по востребованному маршруту Ереван – Москва.
Полеты осуществляются на воздушном судне Boeing 737-500. В пути перевозчик предлагает прохладительные напитки и бортовое питание. В аэропорту "Шереметьево" пассажиры авиакомпании обслуживаются в международном терминале С.
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ТуризмТуризмЕреванМоскваШереметьево (аэропорт)Новости - Туризмтуристыкуда можно лететь
 
 
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