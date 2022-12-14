Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области утвердили бюджет на 2023 год - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20221214/arkhangelsk-1838637477.html
В Архангельской области утвердили бюджет на 2023 год
В Архангельской области утвердили бюджет на 2023 год - РИА Новости, 14.12.2022
В Архангельской области утвердили бюджет на 2023 год
Депутаты заксобрания Архангельской области приняли основной финансовый документ региона на следующий год, при этом в первую очередь были учтены все социальные... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:13
2022-12-14T16:13
архангельская область
архангельская область
архангельск
россия
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597104693_908:0:4550:2048_1920x0_80_0_0_238f34cab035d2d3023b397aebd75725.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 14 дек – РИА Новости. Депутаты заксобрания Архангельской области приняли основной финансовый документ региона на следующий год, при этом в первую очередь были учтены все социальные обязательства, сообщила пресс-служба собрания депутатов по итогам сессии.Основные параметры бюджета были скорректированы в связи изменением объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В целом, доходы на 2023 год составят 125,2 миллиарда рублей, расходы – 138,9 миллиарда рублей.Как отметила председатель областного собрания Екатерина Прокопьева, благодаря серьезной работе с правительством РФ, а практически треть бюджета – это федеральные дотации, область смогла получить дополнительные средства для реализации важнейших программ: строительства дорог, переселения из аварийного жилья, модернизацию системы здравоохранения, капитальные ремонты школ и учреждений культуры и другие направления."При формировании бюджета мы следовали приоритетам: предусмотрены средства на выполнение всех социальных обязательств, индексацию мер социальной поддержки, повышение заработной платы работников бюджетной сферы", – рассказала председатель областного собрания.В 2023 году на 280 миллионов рублей увеличится федеральное финансирование на реализацию программы комплексного развития сельских территорий. 448 миллионов рублей дополнительно направят на ликвидацию пяти несанкционированных свалок на островных территориях Архангельска и в Няндоме, 520 миллионов рублей – на создание трех комплексов обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов в Холмогорском, Няндомском и Котласском округах.60 миллионов рублей предусмотрено на проектирование и строительство двух ФАПов в поселке Пежма Вельского района и селе Ненокса под Северодвинском. На 67 миллионов рублей увеличатся объемы средств на медицинскую реабилитацию, в том числе пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. "В целом, финансирование здравоохранения за счет федеральных средств в 2023 году будет увеличено на 111,5 миллиона рублей", - отметили в пресс-службе.В сфере образования почти 100 миллионов рублей дополнительно предусмотрено на обеспечением жильем детей-сирот, 56,2 миллиона рублей – на продолжение программы капитального ремонта школ. Ряд поправок подготовлен депутатами областного собрания. Комплексной поправкой фракции "Единая Россия" предлагается направить 135 миллионов рублей на приобретение транспорта для сельских учреждений культуры, на организацию выезда жителей удаленных территорий на прием к врачам и узким специалистам в отдаленные территории, ремонт памятников героям Великой Отечественной войны и участникам локальных конфликтов и проекты инициативного бюджетирования и поддержку ТОС."Всего на проекты инициативного бюджетирования будет направлено 72 миллиона рублей. То есть у муниципалитетов есть большие возможности направить средства на важнейшие проекты, которые они выберут вместе с жителями", – рассказала Прокопьева.
https://ria.ru/20221213/natsproekt-1838466702.html
https://ria.ru/20221206/arkhangelsk-1836750847.html
https://ria.ru/20221208/arkhangelsk-1837263106.html
архангельская область
архангельск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597104693_989:0:3720:2048_1920x0_80_0_0_34c202c66ee5d2e2c2bae9be105219ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельская область, архангельск, россия, единая россия
Архангельская область, Архангельская область, Архангельск, Россия, Единая Россия
16:13 14.12.2022
 
В Архангельской области утвердили бюджет на 2023 год

Архангельские депутаты приняли областной бюджет на 2023 год

© Depositphotos.com / Aleksandra RaspopinaАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Depositphotos.com / Aleksandra Raspopina
Архангельск. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 14 дек – РИА Новости. Депутаты заксобрания Архангельской области приняли основной финансовый документ региона на следующий год, при этом в первую очередь были учтены все социальные обязательства, сообщила пресс-служба собрания депутатов по итогам сессии.
Основные параметры бюджета были скорректированы в связи изменением объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В целом, доходы на 2023 год составят 125,2 миллиарда рублей, расходы – 138,9 миллиарда рублей.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 22:25Архангельская область
Архангельская область вошла в число лидеров дорожного нацпроекта
Как отметила председатель областного собрания Екатерина Прокопьева, благодаря серьезной работе с правительством РФ, а практически треть бюджета – это федеральные дотации, область смогла получить дополнительные средства для реализации важнейших программ: строительства дорог, переселения из аварийного жилья, модернизацию системы здравоохранения, капитальные ремонты школ и учреждений культуры и другие направления.
"При формировании бюджета мы следовали приоритетам: предусмотрены средства на выполнение всех социальных обязательств, индексацию мер социальной поддержки, повышение заработной платы работников бюджетной сферы", – рассказала председатель областного собрания.
В 2023 году на 280 миллионов рублей увеличится федеральное финансирование на реализацию программы комплексного развития сельских территорий. 448 миллионов рублей дополнительно направят на ликвидацию пяти несанкционированных свалок на островных территориях Архангельска и в Няндоме, 520 миллионов рублей – на создание трех комплексов обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов в Холмогорском, Няндомском и Котласском округах.
Глава Поморья Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
6 декабря, 17:50Архангельская область
Архангельская область получит субсидию на соцпроекты в 2023 году
60 миллионов рублей предусмотрено на проектирование и строительство двух ФАПов в поселке Пежма Вельского района и селе Ненокса под Северодвинском. На 67 миллионов рублей увеличатся объемы средств на медицинскую реабилитацию, в том числе пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. "В целом, финансирование здравоохранения за счет федеральных средств в 2023 году будет увеличено на 111,5 миллиона рублей", - отметили в пресс-службе.
В сфере образования почти 100 миллионов рублей дополнительно предусмотрено на обеспечением жильем детей-сирот, 56,2 миллиона рублей – на продолжение программы капитального ремонта школ. Ряд поправок подготовлен депутатами областного собрания. Комплексной поправкой фракции "Единая Россия" предлагается направить 135 миллионов рублей на приобретение транспорта для сельских учреждений культуры, на организацию выезда жителей удаленных территорий на прием к врачам и узким специалистам в отдаленные территории, ремонт памятников героям Великой Отечественной войны и участникам локальных конфликтов и проекты инициативного бюджетирования и поддержку ТОС.
"Всего на проекты инициативного бюджетирования будет направлено 72 миллиона рублей. То есть у муниципалитетов есть большие возможности направить средства на важнейшие проекты, которые они выберут вместе с жителями", – рассказала Прокопьева.
Стелла Я люблю Архангельск в центре города - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
8 декабря, 16:14Архангельская область
В Архангельске построят межвузовский кампус мирового уровня
 
Архангельская областьАрхангельская областьАрхангельскРоссияЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала