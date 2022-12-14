https://ria.ru/20221214/arkhangelsk-1838637477.html

В Архангельской области утвердили бюджет на 2023 год

В Архангельской области утвердили бюджет на 2023 год - РИА Новости, 14.12.2022

В Архангельской области утвердили бюджет на 2023 год

Депутаты заксобрания Архангельской области приняли основной финансовый документ региона на следующий год, при этом в первую очередь были учтены все социальные... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:13

2022-12-14T16:13

2022-12-14T16:13

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 дек – РИА Новости. Депутаты заксобрания Архангельской области приняли основной финансовый документ региона на следующий год, при этом в первую очередь были учтены все социальные обязательства, сообщила пресс-служба собрания депутатов по итогам сессии.Основные параметры бюджета были скорректированы в связи изменением объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В целом, доходы на 2023 год составят 125,2 миллиарда рублей, расходы – 138,9 миллиарда рублей.Как отметила председатель областного собрания Екатерина Прокопьева, благодаря серьезной работе с правительством РФ, а практически треть бюджета – это федеральные дотации, область смогла получить дополнительные средства для реализации важнейших программ: строительства дорог, переселения из аварийного жилья, модернизацию системы здравоохранения, капитальные ремонты школ и учреждений культуры и другие направления."При формировании бюджета мы следовали приоритетам: предусмотрены средства на выполнение всех социальных обязательств, индексацию мер социальной поддержки, повышение заработной платы работников бюджетной сферы", – рассказала председатель областного собрания.В 2023 году на 280 миллионов рублей увеличится федеральное финансирование на реализацию программы комплексного развития сельских территорий. 448 миллионов рублей дополнительно направят на ликвидацию пяти несанкционированных свалок на островных территориях Архангельска и в Няндоме, 520 миллионов рублей – на создание трех комплексов обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов в Холмогорском, Няндомском и Котласском округах.60 миллионов рублей предусмотрено на проектирование и строительство двух ФАПов в поселке Пежма Вельского района и селе Ненокса под Северодвинском. На 67 миллионов рублей увеличатся объемы средств на медицинскую реабилитацию, в том числе пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. "В целом, финансирование здравоохранения за счет федеральных средств в 2023 году будет увеличено на 111,5 миллиона рублей", - отметили в пресс-службе.В сфере образования почти 100 миллионов рублей дополнительно предусмотрено на обеспечением жильем детей-сирот, 56,2 миллиона рублей – на продолжение программы капитального ремонта школ. Ряд поправок подготовлен депутатами областного собрания. Комплексной поправкой фракции "Единая Россия" предлагается направить 135 миллионов рублей на приобретение транспорта для сельских учреждений культуры, на организацию выезда жителей удаленных территорий на прием к врачам и узким специалистам в отдаленные территории, ремонт памятников героям Великой Отечественной войны и участникам локальных конфликтов и проекты инициативного бюджетирования и поддержку ТОС."Всего на проекты инициативного бюджетирования будет направлено 72 миллиона рублей. То есть у муниципалитетов есть большие возможности направить средства на важнейшие проекты, которые они выберут вместе с жителями", – рассказала Прокопьева.

https://ria.ru/20221213/natsproekt-1838466702.html

https://ria.ru/20221206/arkhangelsk-1836750847.html

https://ria.ru/20221208/arkhangelsk-1837263106.html

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архангельская область, архангельск, россия, единая россия