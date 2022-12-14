09:53 14.12.2022 (обновлено: 13:20 14.12.2022)
Задержаны корректировщики ВСУ, виновные в гибели красноярских полицейских
МВД задержало украинцев, причастных к гибели красноярских полицейских в Херсонской области
Автомобиль полиции. Архив. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 дек — РИА Новости. Российские силовики задержали двух граждан Украины, причастных к гибели трех красноярских полицейских в Херсонской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.
Об этом рассказал начальник краевого главка генерал-лейтенант Александр Речицкий на церемонии передачи государственных наград семьям погибших.
"Оперативники получили информацию о двух молодых людях, выполнявших функции корректировщиков. Первым из них был задержан 17-летний гражданин Украины Роман Литвинов. Он дал признательные показания, что за денежное вознаграждение передавал своему "куратору", связанному с ВСУ, сведения о местах расположения подразделений Вооруженных сил и МВД России на территории Голопристанского района Херсонской области", — говорится в пресс-релизе.
Также сведения о расположении пункта временной дислокации передавал 18-летний гражданин Украины Ларион Лаврив, скрывшийся в Краснодарском крае. Его нашли, задержали и доставили в Херсонскую область.
Возбуждено уголовное дело.
Девятого октября в результате ракетного удара смертельные ранения получили капитан Андрей Рейн, старший лейтенант Илья Фаустов и прапорщик Алексей Муфтахов. Они находились в Херсонской области в служебной командировке. Президент Владимир Путин наградил красноярских полицейских орденами Мужества посмертно.