https://ria.ru/20221214/arest-1838509976.html

Задержаны корректировщики ВСУ, виновные в гибели красноярских полицейских

Задержаны корректировщики ВСУ, виновные в гибели красноярских полицейских - РИА Новости, 14.12.2022

Задержаны корректировщики ВСУ, виновные в гибели красноярских полицейских

Российские силовики задержали двух граждан Украины, причастных к гибели трех красноярских полицейских в Херсонской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:53

2022-12-14T09:53

2022-12-14T13:20

специальная военная операция на украине

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 14 дек — РИА Новости. Российские силовики задержали двух граждан Украины, причастных к гибели трех красноярских полицейских в Херсонской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.Об этом рассказал начальник краевого главка генерал-лейтенант Александр Речицкий на церемонии передачи государственных наград семьям погибших.Также сведения о расположении пункта временной дислокации передавал 18-летний гражданин Украины Ларион Лаврив, скрывшийся в Краснодарском крае. Его нашли, задержали и доставили в Херсонскую область.Возбуждено уголовное дело.Девятого октября в результате ракетного удара смертельные ранения получили капитан Андрей Рейн, старший лейтенант Илья Фаустов и прапорщик Алексей Муфтахов. Они находились в Херсонской области в служебной командировке. Президент Владимир Путин наградил красноярских полицейских орденами Мужества посмертно.

https://ria.ru/20221114/kherson-1831393417.html

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происшествия, украина, россия, херсонская область