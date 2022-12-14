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Задержаны корректировщики ВСУ, виновные в гибели красноярских полицейских - РИА Новости, 14.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/arest-1838509976.html
Задержаны корректировщики ВСУ, виновные в гибели красноярских полицейских
Задержаны корректировщики ВСУ, виновные в гибели красноярских полицейских - РИА Новости, 14.12.2022
Задержаны корректировщики ВСУ, виновные в гибели красноярских полицейских
Российские силовики задержали двух граждан Украины, причастных к гибели трех красноярских полицейских в Херсонской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:53
2022-12-14T13:20
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
россия
херсонская область
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КРАСНОЯРСК, 14 дек — РИА Новости. Российские силовики задержали двух граждан Украины, причастных к гибели трех красноярских полицейских в Херсонской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.Об этом рассказал начальник краевого главка генерал-лейтенант Александр Речицкий на церемонии передачи государственных наград семьям погибших.Также сведения о расположении пункта временной дислокации передавал 18-летний гражданин Украины Ларион Лаврив, скрывшийся в Краснодарском крае. Его нашли, задержали и доставили в Херсонскую область.Возбуждено уголовное дело.Девятого октября в результате ракетного удара смертельные ранения получили капитан Андрей Рейн, старший лейтенант Илья Фаустов и прапорщик Алексей Муфтахов. Они находились в Херсонской области в служебной командировке. Президент Владимир Путин наградил красноярских полицейских орденами Мужества посмертно.
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происшествия, украина, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Россия, Херсонская область
09:53 14.12.2022 (обновлено: 13:20 14.12.2022)
 
Задержаны корректировщики ВСУ, виновные в гибели красноярских полицейских

МВД задержало украинцев, причастных к гибели красноярских полицейских в Херсонской области

© РИА Новости / Егор Алеев / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции. Архив
Автомобиль полиции. Архив - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Егор Алеев
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КРАСНОЯРСК, 14 дек — РИА Новости. Российские силовики задержали двух граждан Украины, причастных к гибели трех красноярских полицейских в Херсонской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.
Об этом рассказал начальник краевого главка генерал-лейтенант Александр Речицкий на церемонии передачи государственных наград семьям погибших.
"Оперативники получили информацию о двух молодых людях, выполнявших функции корректировщиков. Первым из них был задержан 17-летний гражданин Украины Роман Литвинов. Он дал признательные показания, что за денежное вознаграждение передавал своему "куратору", связанному с ВСУ, сведения о местах расположения подразделений Вооруженных сил и МВД России на территории Голопристанского района Херсонской области", — говорится в пресс-релизе.
Также сведения о расположении пункта временной дислокации передавал 18-летний гражданин Украины Ларион Лаврив, скрывшийся в Краснодарском крае. Его нашли, задержали и доставили в Херсонскую область.
Возбуждено уголовное дело.
Девятого октября в результате ракетного удара смертельные ранения получили капитан Андрей Рейн, старший лейтенант Илья Фаустов и прапорщик Алексей Муфтахов. Они находились в Херсонской области в служебной командировке. Президент Владимир Путин наградил красноярских полицейских орденами Мужества посмертно.
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