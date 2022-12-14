https://ria.ru/20221214/alikhanov-1838485059.html

Калининградские власти хотят добиться отмены квот на транзит через Литву

Калининградские власти хотят добиться отмены квот на транзит через Литву - РИА Новости, 14.12.2022

Калининградские власти хотят добиться отмены квот на транзит через Литву

Калининградские власти пытаются добиться отмены квот, введенных ЕС на транзит попавших под санкции товаров по железной дороге через Литву, но переговоры идут... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T03:13

2022-12-14T03:13

2022-12-14T03:13

экономика

антон алиханов

литва

вильнюс

калининградская область

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Калининградские власти пытаются добиться отмены квот, введенных ЕС на транзит попавших под санкции товаров по железной дороге через Литву, но переговоры идут очень сложно, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле. При этом были введены квоты на перевозку подсанкционных товаров по железной дороге, объем за год не должен быть выше среднего объема за последние три года."Переговоры идут сложно очень. С той стороны постоянные манипуляции цифрами и фактами. Они говорят - вы не выбираете эти квоты, так что у вас все нормально. А то, что по отдельным товарам мы их давно выбрали, они почему-то не считают. Идет чисто манипуляция, передергивание", - добавил он.

https://ria.ru/20221125/kaliningrad-1834161621.html

литва

вильнюс

калининградская область

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экономика, антон алиханов, литва, вильнюс, калининградская область, евросоюз, еврокомиссия