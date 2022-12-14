Калининградские власти хотят добиться отмены квот на транзит через Литву
Алиханов: калининградские власти пытаются добиться отмены квот на транзит через Литву
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Калининградские власти пытаются добиться отмены квот, введенных ЕС на транзит попавших под санкции товаров по железной дороге через Литву, но переговоры идут очень сложно, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле. При этом были введены квоты на перевозку подсанкционных товаров по железной дороге, объем за год не должен быть выше среднего объема за последние три года.
"Мы пытаемся добиться отмены этого режима квотирования санкционной продукции", - сказал Алиханов.
"Переговоры идут сложно очень. С той стороны постоянные манипуляции цифрами и фактами. Они говорят - вы не выбираете эти квоты, так что у вас все нормально. А то, что по отдельным товарам мы их давно выбрали, они почему-то не считают. Идет чисто манипуляция, передергивание", - добавил он.
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