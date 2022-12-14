https://ria.ru/20221214/aktsiya-1838540746.html
Луценко и Кувшинников дали старт акции "Елка желаний" в Вологодской области
Луценко и Кувшинников дали старт акции "Елка желаний" в Вологодской области - РИА Новости, 14.12.2022
Луценко и Кувшинников дали старт акции "Елка желаний" в Вологодской области
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и председатель Законодательного собрания Андрей Луценко дали старт всероссийской акции "Елка желаний" в регионе, РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:52
2022-12-14T11:52
2022-12-14T11:52
вологодская область
андрей луценко
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и председатель Законодательного собрания Андрей Луценко дали старт всероссийской акции "Елка желаний" в регионе, сообщает пресс-служба областного парламента.Акции "Елка желаний" помогает осуществить мечты о подарках детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья. Все пожелания заносятся в специальную книгу, им присваиваются номера, которыми затем наряжают новогоднюю ель. Кувшинников и Луценко первыми сняли с новогодней ели заветные украшения."Сегодня мы даём старт акции "Елка желаний". Сбор заявок идёт через помощников, в социальных сетях и по электронной почте и продлится до 23 декабря. В прошлом году более тысячи детей смогли получить те подарки, о которых мечтали. В этой акции принимают участие члены "Единой России", её сторонники и активисты. Всех нас объединяет общая цель – поздравить ребятишек с Новым годом", - отметил Луценко.Губернатор исполнит желания ребят из многодетной семьи Лунковых из Сокола. 11-летняя Валерия мечтает кататься на коньках в новом Ледовом дворце, 7-летний Саша - о лыжном комплекте, а маленькая Милана хочет надувную "ватрушку".Луценко выполнит желания Миланы и Киры Колесовых. Девочки любят рисовать, заниматься развивающими играми. Их отец – старший сержант Артем Колесов погиб, выполняя воинский долг 4 сентября 2022 года в Херсонской области."Обязательно встречусь с семьёй Колесовых и передам детям новогодние подарки", - добавил Луценко.
https://ria.ru/20221207/sotssfera-1836928279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей луценко, олег кувшинников
Вологодская область, Андрей Луценко, Олег Кувшинников
ВОЛОГДА, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и председатель Законодательного собрания Андрей Луценко дали старт всероссийской акции "Елка желаний" в регионе, сообщает пресс-служба областного парламента.
Акции "Елка желаний" помогает осуществить мечты о подарках детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья. Все пожелания заносятся в специальную книгу, им присваиваются номера, которыми затем наряжают новогоднюю ель. Кувшинников и Луценко первыми сняли с новогодней ели заветные украшения.
"Сегодня мы даём старт акции "Елка желаний". Сбор заявок идёт через помощников, в социальных сетях и по электронной почте и продлится до 23 декабря. В прошлом году более тысячи детей смогли получить те подарки, о которых мечтали. В этой акции принимают участие члены "Единой России
", её сторонники и активисты. Всех нас объединяет общая цель – поздравить ребятишек с Новым годом", - отметил Луценко.
Губернатор исполнит желания ребят из многодетной семьи Лунковых из Сокола. 11-летняя Валерия мечтает кататься на коньках в новом Ледовом дворце, 7-летний Саша - о лыжном комплекте, а маленькая Милана хочет надувную "ватрушку".
"Участие в акции "Елка желаний" стало уже доброй традицией. Сегодня мы в очередной раз даем старт этому очень доброму, нужному и волшебному проекту. Детские мечты должны обязательно сбываться, особенно в канун Нового года. В этом году исполню мечты ребят семьи Лунковых из Сокола. Уверен, они будут рады подаркам", - рассказал Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.
Луценко выполнит желания Миланы и Киры Колесовых. Девочки любят рисовать, заниматься развивающими играми. Их отец – старший сержант Артем Колесов погиб, выполняя воинский долг 4 сентября 2022 года в Херсонской области
.
"Обязательно встречусь с семьёй Колесовых и передам детям новогодние подарки", - добавил Луценко.