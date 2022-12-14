https://ria.ru/20221214/aktsiya-1838540746.html

Луценко и Кувшинников дали старт акции "Елка желаний" в Вологодской области

Луценко и Кувшинников дали старт акции "Елка желаний" в Вологодской области - РИА Новости, 14.12.2022

Луценко и Кувшинников дали старт акции "Елка желаний" в Вологодской области

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и председатель Законодательного собрания Андрей Луценко дали старт всероссийской акции "Елка желаний" в регионе, РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:52

2022-12-14T11:52

2022-12-14T11:52

вологодская область

андрей луценко

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и председатель Законодательного собрания Андрей Луценко дали старт всероссийской акции "Елка желаний" в регионе, сообщает пресс-служба областного парламента.Акции "Елка желаний" помогает осуществить мечты о подарках детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья. Все пожелания заносятся в специальную книгу, им присваиваются номера, которыми затем наряжают новогоднюю ель. Кувшинников и Луценко первыми сняли с новогодней ели заветные украшения."Сегодня мы даём старт акции "Елка желаний". Сбор заявок идёт через помощников, в социальных сетях и по электронной почте и продлится до 23 декабря. В прошлом году более тысячи детей смогли получить те подарки, о которых мечтали. В этой акции принимают участие члены "Единой России", её сторонники и активисты. Всех нас объединяет общая цель – поздравить ребятишек с Новым годом", - отметил Луценко.Губернатор исполнит желания ребят из многодетной семьи Лунковых из Сокола. 11-летняя Валерия мечтает кататься на коньках в новом Ледовом дворце, 7-летний Саша - о лыжном комплекте, а маленькая Милана хочет надувную "ватрушку".Луценко выполнит желания Миланы и Киры Колесовых. Девочки любят рисовать, заниматься развивающими играми. Их отец – старший сержант Артем Колесов погиб, выполняя воинский долг 4 сентября 2022 года в Херсонской области."Обязательно встречусь с семьёй Колесовых и передам детям новогодние подарки", - добавил Луценко.

https://ria.ru/20221207/sotssfera-1836928279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, олег кувшинников