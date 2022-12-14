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Компанию Meta* обвинили в разжигании ненависти в Африке - РИА Новости, 14.12.2022
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Компанию Meta* обвинили в разжигании ненависти в Африке
Компанию Meta* обвинили в разжигании ненависти в Африке - РИА Новости, 14.12.2022
Компанию Meta* обвинили в разжигании ненависти в Африке
Американская корпорация Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) столкнулась с судебным иском в Кении, в котором компанию из-за... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:33
2022-12-14T09:33
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Американская корпорация Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) столкнулась с судебным иском в Кении, в котором компанию из-за недостаточной модерации контента в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) обвиняют в разжигании ненависти и подстрекательстве к насилию в Африке и требуют от нее примерно два миллиарда долларов США для возмещения ущерба, передает агентство Блумберг со ссылкой на судебные документы.Как отмечается, иск подали эфиопские исследователи Абрхам Меарег и Фиссеха Текле, а также кенийская правозащитная группа Katiba Institute при поддержке некоммерческой организации Foxglove. Согласно документам, отец Меарега, профессор химии Меарег Амаре был убит у своего дома в ноябре 2021 года после серии публикаций в соцсети с выражением ненависти, в которых содержались призывы к нападению на него."Согласно судебным документам, заявители хотят, чтобы Meta* вкладывала больше средств в модерацию контента, ориентированного на Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток, особенно в странах, которые "уязвимы для войн, конфликтов, этнических чисток и геноцида". Они также призывают Meta* обеспечить лучшую оплату и условия работы модераторам контента, ориентированного на эти регионы, и создать фонд возмещения ущерба в размере 250 миллиардов кенийских шиллингов (около двух миллиардов долларов США) для жертв ненависти и насилия, разжигаемых в Facebook*", - передает агентство.В заявлении корпорации, которое цитирует агентство, Meta* заявляет, что принимает меры в Эфиопии для борьбы с контентом, нарушающим правила.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221213/issledovanie-1838264422.html
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в мире, африка, россия, сша
В мире, Африка, Россия, США
09:33 14.12.2022
 
Компанию Meta* обвинили в разжигании ненависти в Африке

С Meta* потребовали два миллиарда долларов по обвинению в разжигании ненависти в Африке

CC0 / / Мужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
CC0 / /
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Американская корпорация Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) столкнулась с судебным иском в Кении, в котором компанию из-за недостаточной модерации контента в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) обвиняют в разжигании ненависти и подстрекательстве к насилию в Африке и требуют от нее примерно два миллиарда долларов США для возмещения ущерба, передает агентство Блумберг со ссылкой на судебные документы.
Как отмечается, иск подали эфиопские исследователи Абрхам Меарег и Фиссеха Текле, а также кенийская правозащитная группа Katiba Institute при поддержке некоммерческой организации Foxglove. Согласно документам, отец Меарега, профессор химии Меарег Амаре был убит у своего дома в ноябре 2021 года после серии публикаций в соцсети с выражением ненависти, в которых содержались призывы к нападению на него.
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"Согласно судебным документам, заявители хотят, чтобы Meta* вкладывала больше средств в модерацию контента, ориентированного на Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток, особенно в странах, которые "уязвимы для войн, конфликтов, этнических чисток и геноцида". Они также призывают Meta* обеспечить лучшую оплату и условия работы модераторам контента, ориентированного на эти регионы, и создать фонд возмещения ущерба в размере 250 миллиардов кенийских шиллингов (около двух миллиардов долларов США) для жертв ненависти и насилия, разжигаемых в Facebook*", - передает агентство.
В заявлении корпорации, которое цитирует агентство, Meta* заявляет, что принимает меры в Эфиопии для борьбы с контентом, нарушающим правила.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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