https://ria.ru/20221214/afrika-1838507409.html

Компанию Meta* обвинили в разжигании ненависти в Африке

Компанию Meta* обвинили в разжигании ненависти в Африке - РИА Новости, 14.12.2022

Компанию Meta* обвинили в разжигании ненависти в Африке

Американская корпорация Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) столкнулась с судебным иском в Кении, в котором компанию из-за... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:33

2022-12-14T09:33

2022-12-14T09:33

в мире

африка

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814866720_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_7b3bdb0958fb366aa01f242685c36d5e.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Американская корпорация Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) столкнулась с судебным иском в Кении, в котором компанию из-за недостаточной модерации контента в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) обвиняют в разжигании ненависти и подстрекательстве к насилию в Африке и требуют от нее примерно два миллиарда долларов США для возмещения ущерба, передает агентство Блумберг со ссылкой на судебные документы.Как отмечается, иск подали эфиопские исследователи Абрхам Меарег и Фиссеха Текле, а также кенийская правозащитная группа Katiba Institute при поддержке некоммерческой организации Foxglove. Согласно документам, отец Меарега, профессор химии Меарег Амаре был убит у своего дома в ноябре 2021 года после серии публикаций в соцсети с выражением ненависти, в которых содержались призывы к нападению на него."Согласно судебным документам, заявители хотят, чтобы Meta* вкладывала больше средств в модерацию контента, ориентированного на Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток, особенно в странах, которые "уязвимы для войн, конфликтов, этнических чисток и геноцида". Они также призывают Meta* обеспечить лучшую оплату и условия работы модераторам контента, ориентированного на эти регионы, и создать фонд возмещения ущерба в размере 250 миллиардов кенийских шиллингов (около двух миллиардов долларов США) для жертв ненависти и насилия, разжигаемых в Facebook*", - передает агентство.В заявлении корпорации, которое цитирует агентство, Meta* заявляет, что принимает меры в Эфиопии для борьбы с контентом, нарушающим правила.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221213/issledovanie-1838264422.html

https://ria.ru/20221213/sammit-1838227660.html

африка

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, африка, россия, сша