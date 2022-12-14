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Московские аэропорты в снегопад работают штатно, заявили в Росавиации
Московские аэропорты в снегопад работают штатно, заявили в Росавиации - РИА Новости, 14.12.2022
Московские аэропорты в снегопад работают штатно, заявили в Росавиации
Аэропорты Москвы в снегопад работают штатно, но есть задержки, ситуация с выполнением авиаперевозок находится на постоянном контроле Росавиации, сообщает... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:01
2022-12-14T09:01
2022-12-14T11:38
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Аэропорты Москвы в снегопад работают штатно, но есть задержки, ситуация с выполнением авиаперевозок находится на постоянном контроле Росавиации, сообщает ведомство."По состоянию на 08.00 14 декабря 2022 в условиях усиленного снегопада аэропорты Москвы работают штатно, сбойных ситуаций не зафиксировано, имеются незначительные задержки рейсов", - говорится в сообщении.Росавиация отмечает, что ввиду сложных метеоусловий для уменьшения времени задержек аэропортами столицы приняты дополнительные меры по оперативному обслуживанию воздушных судов, в том числе антиобледенительной обработке воздушных судов и очистке объектов аэродромной инфраструктуры от снега.В аэропорту Домодедово задержаны два рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" в Куляб в связи с плохими метеоусловиями аэропорта назначения. Представителями авиакомпании и аэропорта принимаются меры по соблюдению прав авиапассажиров в соответствии с действующим законодательство РФ.Учитывая сложные метеоусловия в столичном регионе, Росавиация рекомендует пассажирам прибывать в аэропорты на вылетающие рейсы заблаговременно."Ситуация с выполнением авиаперевозок находится на постоянном контроле Росавиации и ее территориальных управлений. Российские авиакомпании и аэропорты имеют достаточно опыта и ресурсов, в том числе запасов антигололедных реагентов и противообледенительной жидкости, для обеспечения безопасного обслуживания пассажиров в различных метеорологических условиях", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20221213/pogoda-1838318838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, общество, новости - туризм
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Общество, Туризм, Новости - Туризм
09:01 14.12.2022 (обновлено: 11:38 14.12.2022)
Московские аэропорты в снегопад работают штатно, заявили в Росавиации
В Росавиации заявили, что московские аэропорты работают штатно в условиях снегопада
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Аэропорты Москвы в снегопад работают штатно, но есть задержки, ситуация с выполнением авиаперевозок находится на постоянном контроле Росавиации, сообщает ведомство.
"По состоянию на 08.00 14 декабря 2022 в условиях усиленного снегопада аэропорты Москвы работают штатно, сбойных ситуаций не зафиксировано, имеются незначительные задержки рейсов", - говорится в сообщении.
Росавиация отмечает, что ввиду сложных метеоусловий для уменьшения времени задержек аэропортами столицы приняты дополнительные меры по оперативному обслуживанию воздушных судов, в том числе антиобледенительной обработке воздушных судов и очистке объектов аэродромной инфраструктуры от снега.
В аэропорту Домодедово
задержаны два рейса авиакомпании "Уральские авиалинии
" в Куляб в связи с плохими метеоусловиями аэропорта назначения. Представителями авиакомпании и аэропорта принимаются меры по соблюдению прав авиапассажиров в соответствии с действующим законодательство РФ
.
Учитывая сложные метеоусловия в столичном регионе, Росавиация рекомендует пассажирам прибывать в аэропорты на вылетающие рейсы заблаговременно.
"Ситуация с выполнением авиаперевозок находится на постоянном контроле Росавиации и ее территориальных управлений. Российские авиакомпании и аэропорты имеют достаточно опыта и ресурсов, в том числе запасов антигололедных реагентов и противообледенительной жидкости, для обеспечения безопасного обслуживания пассажиров в различных метеорологических условиях", - сообщили в ведомстве.