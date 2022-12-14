https://ria.ru/20221214/aeroporty-1838501979.html

Московские аэропорты в снегопад работают штатно, заявили в Росавиации

Московские аэропорты в снегопад работают штатно, заявили в Росавиации - РИА Новости, 14.12.2022

Московские аэропорты в снегопад работают штатно, заявили в Росавиации

Аэропорты Москвы в снегопад работают штатно, но есть задержки, ситуация с выполнением авиаперевозок находится на постоянном контроле Росавиации, сообщает... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:01

2022-12-14T09:01

2022-12-14T11:38

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Аэропорты Москвы в снегопад работают штатно, но есть задержки, ситуация с выполнением авиаперевозок находится на постоянном контроле Росавиации, сообщает ведомство."По состоянию на 08.00 14 декабря 2022 в условиях усиленного снегопада аэропорты Москвы работают штатно, сбойных ситуаций не зафиксировано, имеются незначительные задержки рейсов", - говорится в сообщении.Росавиация отмечает, что ввиду сложных метеоусловий для уменьшения времени задержек аэропортами столицы приняты дополнительные меры по оперативному обслуживанию воздушных судов, в том числе антиобледенительной обработке воздушных судов и очистке объектов аэродромной инфраструктуры от снега.В аэропорту Домодедово задержаны два рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" в Куляб в связи с плохими метеоусловиями аэропорта назначения. Представителями авиакомпании и аэропорта принимаются меры по соблюдению прав авиапассажиров в соответствии с действующим законодательство РФ.Учитывая сложные метеоусловия в столичном регионе, Росавиация рекомендует пассажирам прибывать в аэропорты на вылетающие рейсы заблаговременно."Ситуация с выполнением авиаперевозок находится на постоянном контроле Росавиации и ее территориальных управлений. Российские авиакомпании и аэропорты имеют достаточно опыта и ресурсов, в том числе запасов антигололедных реагентов и противообледенительной жидкости, для обеспечения безопасного обслуживания пассажиров в различных метеорологических условиях", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20221213/pogoda-1838318838.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, общество, новости - туризм