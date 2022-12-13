https://ria.ru/20221213/znanie-1838448056.html

Путин попросил общество "Знание" наращивать работу в новых регионах

Путин попросил общество "Знание" наращивать работу в новых регионах - РИА Новости, 13.12.2022

Путин попросил общество "Знание" наращивать работу в новых регионах

Президент России Владимир Путин поздравил общество "Знание" с 75-летием и попросил наращивать работу по всей России, в том числе в новых регионах. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T19:51

2022-12-13T19:51

2022-12-13T20:03

общество

владимир путин

россия

российское общество "знание"

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил общество "Знание" с 75-летием и попросил наращивать работу по всей России, в том числе в новых регионах.Путин отметил, что за последние полтора года деятельность общества "Знание" качественно преобразилась, она выходит на принципиально иной, более высокий уровень: внедряются цифровые решения и современные подходы к работе с молодёжью, растёт востребованность онлайн-трансляций, ярко поданного видеоматериала, лекций, реализуются новые перспективные проекты, конкурсы, такие как лекции-экскурсии, "Лига знаний", "Лига лекторов"."Прошу вас не сбавлять набранных темпов, продолжать и наращивать начатую работу по всей стране, в том числе и в новых регионах России, где уже открыты представительства общества "Знание": в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20221213/geroi-1838444447.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поздравил российское общество "Знание" с 75-летием Путин поздравил российское общество "Знание" с 75-летием 2022-12-13T19:51 true PT3M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, россия, российское общество "знание"