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Путин попросил общество "Знание" наращивать работу в новых регионах - РИА Новости, 13.12.2022
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Путин попросил общество "Знание" наращивать работу в новых регионах
Путин попросил общество "Знание" наращивать работу в новых регионах - РИА Новости, 13.12.2022
Путин попросил общество "Знание" наращивать работу в новых регионах
Президент России Владимир Путин поздравил общество "Знание" с 75-летием и попросил наращивать работу по всей России, в том числе в новых регионах. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T19:51
2022-12-13T20:03
общество
владимир путин
россия
российское общество "знание"
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил общество "Знание" с 75-летием и попросил наращивать работу по всей России, в том числе в новых регионах.Путин отметил, что за последние полтора года деятельность общества "Знание" качественно преобразилась, она выходит на принципиально иной, более высокий уровень: внедряются цифровые решения и современные подходы к работе с молодёжью, растёт востребованность онлайн-трансляций, ярко поданного видеоматериала, лекций, реализуются новые перспективные проекты, конкурсы, такие как лекции-экскурсии, "Лига знаний", "Лига лекторов"."Прошу вас не сбавлять набранных темпов, продолжать и наращивать начатую работу по всей стране, в том числе и в новых регионах России, где уже открыты представительства общества "Знание": в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях", - сказал глава государства.
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Путин поздравил российское общество "Знание" с 75-летием
Путин поздравил российское общество "Знание" с 75-летием
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общество, владимир путин, россия, российское общество "знание"
Общество, Владимир Путин, Россия, Российское общество "Знание"
19:51 13.12.2022 (обновлено: 20:03 13.12.2022)
 
Путин попросил общество "Знание" наращивать работу в новых регионах

Путин поздравил общество "Знание" с 75-летием и попросил нарастить работу в новых регионах

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил общество "Знание" с 75-летием и попросил наращивать работу по всей России, в том числе в новых регионах.
"Поздравляю вас с 75-летием общества "Знание" и хочу поблагодарить за большую, плодотворную работу, которую вы ведёте сегодня", - сказал он в видеообращении по случаю 75-летия Российского общества "Знание".
Путин отметил, что за последние полтора года деятельность общества "Знание" качественно преобразилась, она выходит на принципиально иной, более высокий уровень: внедряются цифровые решения и современные подходы к работе с молодёжью, растёт востребованность онлайн-трансляций, ярко поданного видеоматериала, лекций, реализуются новые перспективные проекты, конкурсы, такие как лекции-экскурсии, "Лига знаний", "Лига лекторов".
"Прошу вас не сбавлять набранных темпов, продолжать и наращивать начатую работу по всей стране, в том числе и в новых регионах России, где уже открыты представительства общества "Знание": в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях", - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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ОбществоВладимир ПутинРоссияРоссийское общество "Знание"
 
 
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