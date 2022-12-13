https://ria.ru/20221213/znanie-1838448056.html
Путин попросил общество "Знание" наращивать работу в новых регионах
Путин попросил общество "Знание" наращивать работу в новых регионах - РИА Новости, 13.12.2022
Путин попросил общество "Знание" наращивать работу в новых регионах
Президент России Владимир Путин поздравил общество "Знание" с 75-летием и попросил наращивать работу по всей России, в том числе в новых регионах. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T19:51
2022-12-13T19:51
2022-12-13T20:03
общество
владимир путин
россия
российское общество "знание"
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил общество "Знание" с 75-летием и попросил наращивать работу по всей России, в том числе в новых регионах.Путин отметил, что за последние полтора года деятельность общества "Знание" качественно преобразилась, она выходит на принципиально иной, более высокий уровень: внедряются цифровые решения и современные подходы к работе с молодёжью, растёт востребованность онлайн-трансляций, ярко поданного видеоматериала, лекций, реализуются новые перспективные проекты, конкурсы, такие как лекции-экскурсии, "Лига знаний", "Лига лекторов"."Прошу вас не сбавлять набранных темпов, продолжать и наращивать начатую работу по всей стране, в том числе и в новых регионах России, где уже открыты представительства общества "Знание": в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20221213/geroi-1838444447.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин поздравил российское общество "Знание" с 75-летием
Путин поздравил российское общество "Знание" с 75-летием
2022-12-13T19:51
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PT3M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия, российское общество "знание"
Общество, Владимир Путин, Россия, Российское общество "Знание"
19:51 13.12.2022 (обновлено: 20:03 13.12.2022)
Путин попросил общество "Знание" наращивать работу в новых регионах
Путин поздравил общество "Знание" с 75-летием и попросил нарастить работу в новых регионах