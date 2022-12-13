https://ria.ru/20221213/zima-1838367062.html

Италия заявила, что поможет Украине пережить зиму и направит специалистов

Италия заявила, что поможет Украине пережить зиму и направит специалистов - РИА Новости, 13.12.2022

Италия заявила, что поможет Украине пережить зиму и направит специалистов

Италия направила на Украину медицинскую помощь и собирается помочь с восстановлением инфраструктуры, начиная с больниц, заявил глава итальянского МИД Антонио... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:57

2022-12-13T15:57

2022-12-13T15:57

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антонио таяни

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РИМ, 13 дек – РИА Новости. Италия направила на Украину медицинскую помощь и собирается помочь с восстановлением инфраструктуры, начиная с больниц, заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни."Украина и ее народ всегда смогут рассчитывать на поддержку Италии. Мы не жалели сил с самого начала конфликта. Военная поддержка, отправка предметов первой необходимости, начиная с лекарств, предметов медицинского назначения, средств и материально-технических средств для оказания помощи населению, таких как палатки, кровати и гигиенические наборы", - написал он в своем Facebook*, находясь в Париже, где проходит международная конференция по помощи Украине.По словам Таяни, Италия гарантирует предоставление помощь для восстановления Украины, "начиная с больниц и объектов стратегической инфраструктуры"."В этот процесс мы также вовлечем итальянские компании, которые уже проявили большую солидарность и продолжат вносить свой вклад", - сказал министр.Ранее он заявил, что Италия направила на Украину порядку 60 тонн электрооборудования."Итальянские компании готовы внести свой вклад, как они уже делают, прежде всего, в сфере электроэнергетики, потому что присланный нами материал, десятки и десятки тонн электроматериалов, идeт на восстановление энергосистем Украины. Мы уже делаем свою часть работы, мы отправили генераторы, трансформаторы, все, что нужно населению Украины, чтобы пережить особенно холодную зиму", - заявил Таяни, слова которого приводит агентство askanews.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html

https://ria.ru/20221210/evropa-1837710858.html

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в мире, антонио таяни, украина, италия, париж