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Италия заявила, что поможет Украине пережить зиму и направит специалистов - РИА Новости, 13.12.2022
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Италия заявила, что поможет Украине пережить зиму и направит специалистов
Италия заявила, что поможет Украине пережить зиму и направит специалистов - РИА Новости, 13.12.2022
Италия заявила, что поможет Украине пережить зиму и направит специалистов
Италия направила на Украину медицинскую помощь и собирается помочь с восстановлением инфраструктуры, начиная с больниц, заявил глава итальянского МИД Антонио... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:57
2022-12-13T15:57
в мире
антонио таяни
украина
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РИМ, 13 дек – РИА Новости. Италия направила на Украину медицинскую помощь и собирается помочь с восстановлением инфраструктуры, начиная с больниц, заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни."Украина и ее народ всегда смогут рассчитывать на поддержку Италии. Мы не жалели сил с самого начала конфликта. Военная поддержка, отправка предметов первой необходимости, начиная с лекарств, предметов медицинского назначения, средств и материально-технических средств для оказания помощи населению, таких как палатки, кровати и гигиенические наборы", - написал он в своем Facebook*, находясь в Париже, где проходит международная конференция по помощи Украине.По словам Таяни, Италия гарантирует предоставление помощь для восстановления Украины, "начиная с больниц и объектов стратегической инфраструктуры"."В этот процесс мы также вовлечем итальянские компании, которые уже проявили большую солидарность и продолжат вносить свой вклад", - сказал министр.Ранее он заявил, что Италия направила на Украину порядку 60 тонн электрооборудования."Итальянские компании готовы внести свой вклад, как они уже делают, прежде всего, в сфере электроэнергетики, потому что присланный нами материал, десятки и десятки тонн электроматериалов, идeт на восстановление энергосистем Украины. Мы уже делаем свою часть работы, мы отправили генераторы, трансформаторы, все, что нужно населению Украины, чтобы пережить особенно холодную зиму", - заявил Таяни, слова которого приводит агентство askanews.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html
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в мире, антонио таяни, украина, италия, париж
В мире, Антонио Таяни, Украина, Италия, Париж
15:57 13.12.2022
 
Италия заявила, что поможет Украине пережить зиму и направит специалистов

Глава МИД Таяни: Италия поможет Украине пережить зиму и направит специалистов

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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РИМ, 13 дек – РИА Новости. Италия направила на Украину медицинскую помощь и собирается помочь с восстановлением инфраструктуры, начиная с больниц, заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни.
"Украина и ее народ всегда смогут рассчитывать на поддержку Италии. Мы не жалели сил с самого начала конфликта. Военная поддержка, отправка предметов первой необходимости, начиная с лекарств, предметов медицинского назначения, средств и материально-технических средств для оказания помощи населению, таких как палатки, кровати и гигиенические наборы", - написал он в своем Facebook*, находясь в Париже, где проходит международная конференция по помощи Украине.
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По словам Таяни, Италия гарантирует предоставление помощь для восстановления Украины, "начиная с больниц и объектов стратегической инфраструктуры".
"В этот процесс мы также вовлечем итальянские компании, которые уже проявили большую солидарность и продолжат вносить свой вклад", - сказал министр.
Ранее он заявил, что Италия направила на Украину порядку 60 тонн электрооборудования.
"Итальянские компании готовы внести свой вклад, как они уже делают, прежде всего, в сфере электроэнергетики, потому что присланный нами материал, десятки и десятки тонн электроматериалов, идeт на восстановление энергосистем Украины. Мы уже делаем свою часть работы, мы отправили генераторы, трансформаторы, все, что нужно населению Украины, чтобы пережить особенно холодную зиму", - заявил Таяни, слова которого приводит агентство askanews.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреАнтонио ТаяниУкраинаИталияПариж
 
 
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