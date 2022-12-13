https://ria.ru/20221213/zhkkh-1838225080.html

Власти прокомментировали сообщения о росте платежей за ЖКХ из-за счетчиков

Власти прокомментировали сообщения о росте платежей за ЖКХ из-за счетчиков - РИА Новости, 13.12.2022

Власти прокомментировали сообщения о росте платежей за ЖКХ из-за счетчиков

В аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко опровергли увеличение платежей за ЖКХ из-за "умных" счетчиков - там заявили, что их использование, напротив,... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T08:19

2022-12-13T08:19

2022-12-13T08:19

жкх

россия

дмитрий чернышенко

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко опровергли увеличение платежей за ЖКХ из-за "умных" счетчиков - там заявили, что их использование, напротив, приведет к снижению стоимости услуг.Ранее во вторник газета "Известия" написала, что установку, замену и обслуживание "умных" счетчиков в России могут включить в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг. По данным издания, Чернышенко поручил Минстрою проработать такую меру по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике."Развитие системы "умных" приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ (сейчас только 6% компаний этой сферы его внедряют) и дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан. Результат - активное обновление инфраструктуры и снижение рисков аварий", - сообщили журналистам в аппарате Чернышенко."Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием "умных" счетчиков", - добавили там.

https://realty.ria.ru/20220705/schetchiki-1800271478.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, россия, дмитрий чернышенко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество