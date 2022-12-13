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Львова-Белова, Хоркина и Касперская вошли в Союз женщин России
Львова-Белова, Хоркина и Касперская вошли в Союз женщин России - РИА Новости, 13.12.2022
Львова-Белова, Хоркина и Касперская вошли в Союз женщин России
Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова подали заявление и были приняты в Союз женщин России, заявила... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:47
2022-12-13T10:47
2022-12-13T10:47
общество
россия
союз женщин россии
светлана хоркина
наталья касперская
екатерина лахова
мария львова-белова
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова подали заявление и были приняты в Союз женщин России, заявила председатель Союза Екатерина Лахова.По ее словам, 563 женщины из Луганской и Донецкой народных республик были приняты в Союз."Кроме того, сегодня в Союз... приняли ещё трех известных женщин, которые подали нам заявления. Это олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белкова и ведущая (специалист - ред.) в области информационной безопасности Наталья Касперская", - сказала Лахова на заседании правления Союза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, союз женщин россии, светлана хоркина, наталья касперская, екатерина лахова, мария львова-белова
Общество, Россия, Союз женщин России, Светлана Хоркина, Наталья Касперская, Екатерина Лахова, Мария Львова-Белова
Львова-Белова, Хоркина и Касперская вошли в Союз женщин России
Лахова сообщила о приеме Львовой-Беловой, Хоркиной и Касперской в Союз женщин России