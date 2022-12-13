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Львова-Белова, Хоркина и Касперская вошли в Союз женщин России

Львова-Белова, Хоркина и Касперская вошли в Союз женщин России - РИА Новости, 13.12.2022

Львова-Белова, Хоркина и Касперская вошли в Союз женщин России

Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова подали заявление и были приняты в Союз женщин России, заявила... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:47

2022-12-13T10:47

2022-12-13T10:47

общество

россия

союз женщин россии

светлана хоркина

наталья касперская

екатерина лахова

мария львова-белова

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова подали заявление и были приняты в Союз женщин России, заявила председатель Союза Екатерина Лахова.По ее словам, 563 женщины из Луганской и Донецкой народных республик были приняты в Союз."Кроме того, сегодня в Союз... приняли ещё трех известных женщин, которые подали нам заявления. Это олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белкова и ведущая (специалист - ред.) в области информационной безопасности Наталья Касперская", - сказала Лахова на заседании правления Союза.

https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830323201.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, союз женщин россии, светлана хоркина, наталья касперская, екатерина лахова, мария львова-белова