https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838464843.html
Зеленский снова попросил денег на восстановление Украины
Зеленский снова попросил денег на восстановление Украины - РИА Новости, 13.12.2022
Зеленский снова попросил денег на восстановление Украины
Владимир Зеленский попросил у участников международной конференции по поддержке Украины во Франции 12 миллиардов евро на восстановление объектов Украины. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T22:05
2022-12-13T22:05
2022-12-13T22:05
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
катрин колонна
украина
франция
париж
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский попросил у участников международной конференции по поддержке Украины во Франции 12 миллиардов евро на восстановление объектов Украины.В Париже во вторник прошла международная конференция по поддержке Украины."Я приглашаю всех вас присоединиться уже сейчас, в том числе в рамках шефства Франции на Черниговщине. В общем боевые действия затронули территории 11 областей. Объем нашего восстановления охватил более 50 тысяч объектов, это более 12 миллиардов евро", - сказал Зеленский в видеообращении к участникам конференции.Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла, что общая помощь Украине, собранная по итогам международной конференции в Париже, составляет почти 1 миллиард евро.Зеленский заявлял, что энергетический сектор Украины нуждается в срочной помощи на сумму около 800 миллионов евро.
https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838442059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, катрин колонна, украина, франция, париж
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Катрин Колонна, Украина, Франция, Париж
Зеленский снова попросил денег на восстановление Украины
Зеленский попросил 12 миллиардов евро на восстановление объектов Украины