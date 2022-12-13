https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838464843.html

Зеленский снова попросил денег на восстановление Украины

Зеленский снова попросил денег на восстановление Украины - РИА Новости, 13.12.2022

Зеленский снова попросил денег на восстановление Украины

Владимир Зеленский попросил у участников международной конференции по поддержке Украины во Франции 12 миллиардов евро на восстановление объектов Украины. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T22:05

2022-12-13T22:05

2022-12-13T22:05

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

катрин колонна

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франция

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский попросил у участников международной конференции по поддержке Украины во Франции 12 миллиардов евро на восстановление объектов Украины.В Париже во вторник прошла международная конференция по поддержке Украины."Я приглашаю всех вас присоединиться уже сейчас, в том числе в рамках шефства Франции на Черниговщине. В общем боевые действия затронули территории 11 областей. Объем нашего восстановления охватил более 50 тысяч объектов, это более 12 миллиардов евро", - сказал Зеленский в видеообращении к участникам конференции.Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла, что общая помощь Украине, собранная по итогам международной конференции в Париже, составляет почти 1 миллиард евро.Зеленский заявлял, что энергетический сектор Украины нуждается в срочной помощи на сумму около 800 миллионов евро.

https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838442059.html

украина

франция

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, катрин колонна, украина, франция, париж