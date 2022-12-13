Рейтинг@Mail.ru
Зеленский снова попросил денег на восстановление Украины - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838464843.html
Зеленский снова попросил денег на восстановление Украины
Зеленский снова попросил денег на восстановление Украины - РИА Новости, 13.12.2022
Зеленский снова попросил денег на восстановление Украины
Владимир Зеленский попросил у участников международной конференции по поддержке Украины во Франции 12 миллиардов евро на восстановление объектов Украины. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T22:05
2022-12-13T22:05
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
катрин колонна
украина
франция
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701082_0:40:2048:1192_1920x0_80_0_0_ce3394382b84413cb885e7be3867c318.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский попросил у участников международной конференции по поддержке Украины во Франции 12 миллиардов евро на восстановление объектов Украины.В Париже во вторник прошла международная конференция по поддержке Украины."Я приглашаю всех вас присоединиться уже сейчас, в том числе в рамках шефства Франции на Черниговщине. В общем боевые действия затронули территории 11 областей. Объем нашего восстановления охватил более 50 тысяч объектов, это более 12 миллиардов евро", - сказал Зеленский в видеообращении к участникам конференции.Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла, что общая помощь Украине, собранная по итогам международной конференции в Париже, составляет почти 1 миллиард евро.Зеленский заявлял, что энергетический сектор Украины нуждается в срочной помощи на сумму около 800 миллионов евро.
https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838442059.html
украина
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701082_166:0:1989:1367_1920x0_80_0_0_d0d14d7c8d5661ae7736d7180636ed8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, катрин колонна, украина, франция, париж
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Катрин Колонна, Украина, Франция, Париж
22:05 13.12.2022
 
Зеленский снова попросил денег на восстановление Украины

Зеленский попросил 12 миллиардов евро на восстановление объектов Украины

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский попросил у участников международной конференции по поддержке Украины во Франции 12 миллиардов евро на восстановление объектов Украины.
В Париже во вторник прошла международная конференция по поддержке Украины.
"Я приглашаю всех вас присоединиться уже сейчас, в том числе в рамках шефства Франции на Черниговщине. В общем боевые действия затронули территории 11 областей. Объем нашего восстановления охватил более 50 тысяч объектов, это более 12 миллиардов евро", - сказал Зеленский в видеообращении к участникам конференции.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла, что общая помощь Украине, собранная по итогам международной конференции в Париже, составляет почти 1 миллиард евро.
Зеленский заявлял, что энергетический сектор Украины нуждается в срочной помощи на сумму около 800 миллионов евро.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 19:18Специальная военная операция на Украине
Бывший аналитик ЦРУ описал Зеленского цитатой Путина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийКатрин КолоннаУкраинаФранцияПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала