https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838442059.html
Бывший аналитик ЦРУ описал Зеленского цитатой Путина
Бывший аналитик ЦРУ описал Зеленского цитатой Путина - РИА Новости, 13.12.2022
Бывший аналитик ЦРУ описал Зеленского цитатой Путина
Владимир Зеленский хороший актер, но этого качества недостаточно для успешной политической карьеры, заявил в эфире новостной программы The Jimmy Dore Show... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T19:18
2022-12-13T19:18
2022-12-13T20:26
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
в мире
сша
специальная военная операция на украине
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский хороший актер, но этого качества недостаточно для успешной политической карьеры, заявил в эфире новостной программы The Jimmy Dore Show бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Он был хорошим комиком и отличным актером, давайте посмотрим правде в глаза", — сказал специалист.При этом Зеленский не справился со своими задачами как политик, и конфликт с Россией — прямое тому доказательство. Во главе киевского правительства стоит американская марионетка, которую оставляют у власти, пока она выполняет то, что потребуют, подчеркнул Макговерн."У Зеленского нет выбора, кроме как играть свою роль, и он хорошо с ней справляется, <...> но скоро ему придется осознать, что это не продлится долго", — подытожил аналитик.Ведущий шоу согласился с мнением бывшего сотрудника ЦРУ."Мне нравится идея, что юморист может стать настоящим игроком на мировой арене. Но мне стыдно от мысли, что единственный парень, которому это удалось, погряз в коррупции и втянул страну в кризис", — отметил журналист.В 2019 году Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос о возможности контактов с Зеленским, заявил, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое — быть кем-то, поскольку для того чтобы заниматься государственными делами, мало обладать талантом перевоплощения.
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838406943.html
https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838353719.html
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836225779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, в мире, сша, центральное разведывательное управление (цру)
Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, В мире, США, Специальная военная операция на Украине, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
19:18 13.12.2022 (обновлено: 20:26 13.12.2022)
Бывший аналитик ЦРУ описал Зеленского цитатой Путина
Бывший аналитик ЦРУ Макговерн назвал Зеленского хорошим актером и плохим политиком
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Владимир Зеленский хороший актер, но этого качества недостаточно для успешной политической карьеры, заявил в эфире новостной программы The Jimmy Dore Show
бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
"Он был хорошим комиком и отличным актером, давайте посмотрим правде в глаза", — сказал специалист.
При этом Зеленский не справился со своими задачами как политик, и конфликт с Россией
— прямое тому доказательство. Во главе киевского правительства стоит американская марионетка, которую оставляют у власти, пока она выполняет то, что потребуют, подчеркнул Макговерн.
"У Зеленского нет выбора, кроме как играть свою роль, и он хорошо с ней справляется, <...> но скоро ему придется осознать, что это не продлится долго", — подытожил аналитик.
Ведущий шоу согласился с мнением бывшего сотрудника ЦРУ.
"Мне нравится идея, что юморист может стать настоящим игроком на мировой арене. Но мне стыдно от мысли, что единственный парень, которому это удалось, погряз в коррупции и втянул страну в кризис", — отметил журналист.
В 2019 году Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос о возможности контактов с Зеленским, заявил, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое — быть кем-то, поскольку для того чтобы заниматься государственными делами, мало обладать талантом перевоплощения.