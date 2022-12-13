Рейтинг@Mail.ru
Бывший аналитик ЦРУ описал Зеленского цитатой Путина - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838442059.html
Бывший аналитик ЦРУ описал Зеленского цитатой Путина
Бывший аналитик ЦРУ описал Зеленского цитатой Путина - РИА Новости, 13.12.2022
Бывший аналитик ЦРУ описал Зеленского цитатой Путина
Владимир Зеленский хороший актер, но этого качества недостаточно для успешной политической карьеры, заявил в эфире новостной программы The Jimmy Dore Show... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T19:18
2022-12-13T20:26
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
в мире
сша
специальная военная операция на украине
центральное разведывательное управление (цру)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836645225_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_5f4bfccba44bb9fec563ecd9a3ba8c06.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский хороший актер, но этого качества недостаточно для успешной политической карьеры, заявил в эфире новостной программы The Jimmy Dore Show бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Он был хорошим комиком и отличным актером, давайте посмотрим правде в глаза", — сказал специалист.При этом Зеленский не справился со своими задачами как политик, и конфликт с Россией — прямое тому доказательство. Во главе киевского правительства стоит американская марионетка, которую оставляют у власти, пока она выполняет то, что потребуют, подчеркнул Макговерн."У Зеленского нет выбора, кроме как играть свою роль, и он хорошо с ней справляется, &lt;...&gt; но скоро ему придется осознать, что это не продлится долго", — подытожил аналитик.Ведущий шоу согласился с мнением бывшего сотрудника ЦРУ."Мне нравится идея, что юморист может стать настоящим игроком на мировой арене. Но мне стыдно от мысли, что единственный парень, которому это удалось, погряз в коррупции и втянул страну в кризис", — отметил журналист.В 2019 году Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос о возможности контактов с Зеленским, заявил, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое — быть кем-то, поскольку для того чтобы заниматься государственными делами, мало обладать талантом перевоплощения.
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838406943.html
https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838353719.html
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836225779.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836645225_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_533a5e9994cc462ebb91883727e21542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, в мире, сша, центральное разведывательное управление (цру)
Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, В мире, США, Специальная военная операция на Украине, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
19:18 13.12.2022 (обновлено: 20:26 13.12.2022)
 
Бывший аналитик ЦРУ описал Зеленского цитатой Путина

Бывший аналитик ЦРУ Макговерн назвал Зеленского хорошим актером и плохим политиком

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский хороший актер, но этого качества недостаточно для успешной политической карьеры, заявил в эфире новостной программы The Jimmy Dore Show бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
"Он был хорошим комиком и отличным актером, давайте посмотрим правде в глаза", — сказал специалист.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 17:13
"Сюрприз для Зеленского". В США заговорили о смене стратегии по Украине
При этом Зеленский не справился со своими задачами как политик, и конфликт с Россией — прямое тому доказательство. Во главе киевского правительства стоит американская марионетка, которую оставляют у власти, пока она выполняет то, что потребуют, подчеркнул Макговерн.
"У Зеленского нет выбора, кроме как играть свою роль, и он хорошо с ней справляется, <...> но скоро ему придется осознать, что это не продлится долго", — подытожил аналитик.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 15:16Специальная военная операция на Украине
Американский полковник посоветовал Зеленскому бежать из страны
Ведущий шоу согласился с мнением бывшего сотрудника ЦРУ.
"Мне нравится идея, что юморист может стать настоящим игроком на мировой арене. Но мне стыдно от мысли, что единственный парень, которому это удалось, погряз в коррупции и втянул страну в кризис", — отметил журналист.
В 2019 году Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос о возможности контактов с Зеленским, заявил, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое — быть кем-то, поскольку для того чтобы заниматься государственными делами, мало обладать талантом перевоплощения.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 15:27Специальная военная операция на Украине
СМИ: Байден послал сигнал Зеленскому насчет Путина и Крыма
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ миреСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала