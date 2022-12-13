https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838442059.html

Бывший аналитик ЦРУ описал Зеленского цитатой Путина

Бывший аналитик ЦРУ описал Зеленского цитатой Путина - РИА Новости, 13.12.2022

Бывший аналитик ЦРУ описал Зеленского цитатой Путина

Владимир Зеленский хороший актер, но этого качества недостаточно для успешной политической карьеры, заявил в эфире новостной программы The Jimmy Dore Show... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T19:18

2022-12-13T19:18

2022-12-13T20:26

владимир зеленский

владимир путин

россия

украина

в мире

сша

специальная военная операция на украине

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский хороший актер, но этого качества недостаточно для успешной политической карьеры, заявил в эфире новостной программы The Jimmy Dore Show бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Он был хорошим комиком и отличным актером, давайте посмотрим правде в глаза", — сказал специалист.При этом Зеленский не справился со своими задачами как политик, и конфликт с Россией — прямое тому доказательство. Во главе киевского правительства стоит американская марионетка, которую оставляют у власти, пока она выполняет то, что потребуют, подчеркнул Макговерн."У Зеленского нет выбора, кроме как играть свою роль, и он хорошо с ней справляется, <...> но скоро ему придется осознать, что это не продлится долго", — подытожил аналитик.Ведущий шоу согласился с мнением бывшего сотрудника ЦРУ."Мне нравится идея, что юморист может стать настоящим игроком на мировой арене. Но мне стыдно от мысли, что единственный парень, которому это удалось, погряз в коррупции и втянул страну в кризис", — отметил журналист.В 2019 году Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос о возможности контактов с Зеленским, заявил, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое — быть кем-то, поскольку для того чтобы заниматься государственными делами, мало обладать талантом перевоплощения.

https://ria.ru/20221213/ukraina-1838406943.html

https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838353719.html

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836225779.html

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украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, в мире, сша, центральное разведывательное управление (цру)