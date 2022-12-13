https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838353719.html
Американский полковник посоветовал Зеленскому бежать из страны
Американский полковник посоветовал Зеленскому бежать из страны - РИА Новости, 13.12.2022
Американский полковник посоветовал Зеленскому бежать из страны
Превосходство российской армии не оставляет ВСУ шансов на победу, поэтому единственным спасением для Владимира Зеленского будет бегство в Польшу, заявил бывший... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:16
2022-12-13T15:16
2022-12-13T21:41
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
польша
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838252230_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_bbaa332854efeb24496a57059d6b380a.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Превосходство российской армии не оставляет ВСУ шансов на победу, поэтому единственным спасением для Владимира Зеленского будет бегство в Польшу, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленскому не на что рассчитывать, разве что он может сбежать в Польшу, хотя бы на время, когда ситуация обострится, <...> иначе его песенка спета", — отметил военный.По словам полковника, украинские войска несут колоссальные потери, их численность стремительно падает. В скором времени может сложиться ситуация, при которой воевать будет некому. Кроме того, Украина столкнулась с проблемой нехватки топлива и боеприпасов, добавил Макгрегор.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838337177.html
https://ria.ru/20221213/mir-1838305560.html
украина
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838252230_275:0:2943:2001_1920x0_80_0_0_5c0039a3a5a906ed616cc595bcdb30ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, польша, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Польша, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
15:16 13.12.2022 (обновлено: 21:41 13.12.2022)
Американский полковник посоветовал Зеленскому бежать из страны
Полковник США Макгрегор назвал побег в Польшу единственным шансом на спасение Зеленского