https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838353719.html

Американский полковник посоветовал Зеленскому бежать из страны

Американский полковник посоветовал Зеленскому бежать из страны - РИА Новости, 13.12.2022

Американский полковник посоветовал Зеленскому бежать из страны

Превосходство российской армии не оставляет ВСУ шансов на победу, поэтому единственным спасением для Владимира Зеленского будет бегство в Польшу, заявил бывший... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:16

2022-12-13T15:16

2022-12-13T21:41

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Превосходство российской армии не оставляет ВСУ шансов на победу, поэтому единственным спасением для Владимира Зеленского будет бегство в Польшу, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленскому не на что рассчитывать, разве что он может сбежать в Польшу, хотя бы на время, когда ситуация обострится, <...> иначе его песенка спета", — отметил военный.По словам полковника, украинские войска несут колоссальные потери, их численность стремительно падает. В скором времени может сложиться ситуация, при которой воевать будет некому. Кроме того, Украина столкнулась с проблемой нехватки топлива и боеприпасов, добавил Макгрегор.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838337177.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, польша, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша