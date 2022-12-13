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Американский полковник посоветовал Зеленскому бежать из страны - РИА Новости, 13.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838353719.html
Американский полковник посоветовал Зеленскому бежать из страны
Американский полковник посоветовал Зеленскому бежать из страны - РИА Новости, 13.12.2022
Американский полковник посоветовал Зеленскому бежать из страны
Превосходство российской армии не оставляет ВСУ шансов на победу, поэтому единственным спасением для Владимира Зеленского будет бегство в Польшу, заявил бывший... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:16
2022-12-13T21:41
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
польша
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Превосходство российской армии не оставляет ВСУ шансов на победу, поэтому единственным спасением для Владимира Зеленского будет бегство в Польшу, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленскому не на что рассчитывать, разве что он может сбежать в Польшу, хотя бы на время, когда ситуация обострится, &lt;...&gt; иначе его песенка спета", — отметил военный.По словам полковника, украинские войска несут колоссальные потери, их численность стремительно падает. В скором времени может сложиться ситуация, при которой воевать будет некому. Кроме того, Украина столкнулась с проблемой нехватки топлива и боеприпасов, добавил Макгрегор.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838337177.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, польша, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Польша, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
15:16 13.12.2022 (обновлено: 21:41 13.12.2022)
 
Американский полковник посоветовал Зеленскому бежать из страны

Полковник США Макгрегор назвал побег в Польшу единственным шансом на спасение Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Превосходство российской армии не оставляет ВСУ шансов на победу, поэтому единственным спасением для Владимира Зеленского будет бегство в Польшу, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Зеленскому не на что рассчитывать, разве что он может сбежать в Польшу, хотя бы на время, когда ситуация обострится, <...> иначе его песенка спета", — отметил военный.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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По словам полковника, украинские войска несут колоссальные потери, их численность стремительно падает. В скором времени может сложиться ситуация, при которой воевать будет некому. Кроме того, Украина столкнулась с проблемой нехватки топлива и боеприпасов, добавил Макгрегор.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаПольшаРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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