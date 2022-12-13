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Зеленский подтвердил G7 намерение затянуть конфликт, считает эксперт - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838242915.html
Зеленский подтвердил G7 намерение затянуть конфликт, считает эксперт
Зеленский подтвердил G7 намерение затянуть конфликт, считает эксперт - РИА Новости, 13.12.2022
Зеленский подтвердил G7 намерение затянуть конфликт, считает эксперт
Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран G7 подтвердил намерение затягивать и расширять военные действия, предложив "три шага" по установлению мира на... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:12
2022-12-13T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир жарихин
g7
украина
россия
сша
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран G7 подтвердил намерение затягивать и расширять военные действия, предложив "три шага" по установлению мира на Украине, которые подразумевают поставки дальнобойных вооружений, заявил РИА Новости замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин.Ранее в ходе обращения к лидерам стран G7 Зеленский озвучил "три шага", которые, по его мнению, приблизят мир на территории Украины, одно из условий заключается в предоставлении Украине современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет."На самом деле это не призыв к миру, а с его стороны призыв к обеспечению расширения военных действий, учитывая, что он требует поставок все более мощного дальнобойного вооружения. Безусловно, он рассчитывает продолжать конфликт и в следующем году, в том числе нанося удары по территории России", - заявил эксперт.По его мнению, военная победа Киева невозможна, а Зеленский, понимая это, действует по указке Вашингтона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20221213/tribunal-1838224514.html
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в мире, владимир зеленский, владимир жарихин, g7, украина, россия, сша, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Жарихин, G7, Украина, Россия, США, Европа
10:12 13.12.2022
 
Зеленский подтвердил G7 намерение затянуть конфликт, считает эксперт

Эксперт Жарихин: Зеленский в обращении к G7 подтвердил намерение затянуть конфликт

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский в Херсоне
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран G7 подтвердил намерение затягивать и расширять военные действия, предложив "три шага" по установлению мира на Украине, которые подразумевают поставки дальнобойных вооружений, заявил РИА Новости замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин.
Ранее в ходе обращения к лидерам стран G7 Зеленский озвучил "три шага", которые, по его мнению, приблизят мир на территории Украины, одно из условий заключается в предоставлении Украине современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет.
Глава крымского парламента Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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"На самом деле это не призыв к миру, а с его стороны призыв к обеспечению расширения военных действий, учитывая, что он требует поставок все более мощного дальнобойного вооружения. Безусловно, он рассчитывает продолжать конфликт и в следующем году, в том числе нанося удары по территории России", - заявил эксперт.
По его мнению, военная победа Киева невозможна, а Зеленский, понимая это, действует по указке Вашингтона.
"Это продолжение политики руководства Украины по достижению "мира" через военную победу. А так как она в реальности невозможна даже при поставках со стороны Запада дальнобойной артиллерии и ракетных систем, это значит, что он выполняет ту установку, которую ему дали США, - как можно дальше, дольше продолжать этот конфликт, не считаясь с огромными потерями, которые несет украинская армия", - заключил эксперт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ЖарихинG7УкраинаРоссияСШАЕвропа
 
 
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