https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838242915.html

Зеленский подтвердил G7 намерение затянуть конфликт, считает эксперт

Зеленский подтвердил G7 намерение затянуть конфликт, считает эксперт - РИА Новости, 13.12.2022

Зеленский подтвердил G7 намерение затянуть конфликт, считает эксперт

Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран G7 подтвердил намерение затягивать и расширять военные действия, предложив "три шага" по установлению мира на... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:12

2022-12-13T10:12

2022-12-13T10:12

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

владимир жарихин

g7

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран G7 подтвердил намерение затягивать и расширять военные действия, предложив "три шага" по установлению мира на Украине, которые подразумевают поставки дальнобойных вооружений, заявил РИА Новости замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин.Ранее в ходе обращения к лидерам стран G7 Зеленский озвучил "три шага", которые, по его мнению, приблизят мир на территории Украины, одно из условий заключается в предоставлении Украине современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет."На самом деле это не призыв к миру, а с его стороны призыв к обеспечению расширения военных действий, учитывая, что он требует поставок все более мощного дальнобойного вооружения. Безусловно, он рассчитывает продолжать конфликт и в следующем году, в том числе нанося удары по территории России", - заявил эксперт.По его мнению, военная победа Киева невозможна, а Зеленский, понимая это, действует по указке Вашингтона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20221213/tribunal-1838224514.html

https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html

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в мире, владимир зеленский, владимир жарихин, g7, украина, россия, сша, европа