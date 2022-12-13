Рейтинг@Mail.ru
Сенаторы США предложили закон о запрете китайской платформы TikTok в стране - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/zapret-1838469853.html
Сенаторы США предложили закон о запрете китайской платформы TikTok в стране
Сенаторы США предложили закон о запрете китайской платформы TikTok в стране - РИА Новости, 13.12.2022
Сенаторы США предложили закон о запрете китайской платформы TikTok в стране
Сенатор-республиканец Марко Рубио внес законопроект о запрете китайской платформы TikTok на территории США, соответствующий документ, подержанный обеими... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T23:00
2022-12-13T23:00
в мире
технологии
марко рубио
сша
китай
россия
tiktok
фбр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598040482_0:403:2924:2048_1920x0_80_0_0_0e31e8e9c50e4559f7231d8a1365525f.jpg
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Сенатор-республиканец Марко Рубио внес законопроект о запрете китайской платформы TikTok на территории США, соответствующий документ, подержанный обеими партиями, опубликован на сайте сенатора."Китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, по требованию китайского законодательства должна предоставлять Китайской компартии (КПК) данные своего приложения. Все, от главы ФБР до комиссаров Федеральной комиссии по связи и экспертов в сфере кибербезопасности четко заявляли о риске того, что TikTok используется для слежки за американцами", - говорится в сопроводительном документе на сайте Рубио.Законопроект в связи с этим предлагает запрет TikTok на работу в США. Автор законопроекта, который также поддержали сенаторы от Демократической партии, объясняет необходимость его принятия тем, что он "защитит американцев с помощью запрета каких-либо переводов с любых иностранных соцсетей, находящихся под влиянием Китая, России и других вызывающих озабоченности зарубежных стран".TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.Ранее уполномоченный Федеральной комиссии связи США Брэндан Карр призвал власти запретить соцсеть в стране. Предыдущая администрация США предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat в 2020 году, главным мотивом этого являлась защита личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании начали возобновляться.​ Ряд штатов в индивидуальном порядке запретил пользоваться этой соцсетью.
https://ria.ru/20221213/tiktok-1838298380.html
https://ria.ru/20221213/opros-1838407865.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598040482_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ec292749b36e44e2bb86e355b4c3163.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, марко рубио, сша, китай, россия, tiktok, фбр, wechat
В мире, Технологии, Марко Рубио, США, Китай, Россия, TikTok, ФБР, WeChat
23:00 13.12.2022
 
Сенаторы США предложили закон о запрете китайской платформы TikTok в стране

Сенатор-республиканец Рубио внес закон о запрете китайской платформы TikTok в США

© Depositphotos.com / tashatuvangoТелефон с приложением TikTok
Телефон с приложением TikTok - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Depositphotos.com / tashatuvango
Телефон с приложением TikTok. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Сенатор-республиканец Марко Рубио внес законопроект о запрете китайской платформы TikTok на территории США, соответствующий документ, подержанный обеими партиями, опубликован на сайте сенатора.
"Китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, по требованию китайского законодательства должна предоставлять Китайской компартии (КПК) данные своего приложения. Все, от главы ФБР до комиссаров Федеральной комиссии по связи и экспертов в сфере кибербезопасности четко заявляли о риске того, что TikTok используется для слежки за американцами", - говорится в сопроводительном документе на сайте Рубио.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 13:09
В Алабаме чиновникам запретили использовать TikTok из-за угрозы от Китая
Законопроект в связи с этим предлагает запрет TikTok на работу в США. Автор законопроекта, который также поддержали сенаторы от Демократической партии, объясняет необходимость его принятия тем, что он "защитит американцев с помощью запрета каких-либо переводов с любых иностранных соцсетей, находящихся под влиянием Китая, России и других вызывающих озабоченности зарубежных стран".
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Ранее уполномоченный Федеральной комиссии связи США Брэндан Карр призвал власти запретить соцсеть в стране. Предыдущая администрация США предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat в 2020 году, главным мотивом этого являлась защита личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании начали возобновляться.​ Ряд штатов в индивидуальном порядке запретил пользоваться этой соцсетью.
Люди идут мимо флага США - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 17:18
Американцы считают слабое руководство главной проблемой США, показал опрос
 
В миреТехнологииМарко РубиоСШАКитайРоссияTikTokФБРWeChat
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала