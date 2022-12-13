https://ria.ru/20221213/zapret-1838469853.html

Сенаторы США предложили закон о запрете китайской платформы TikTok в стране

Сенаторы США предложили закон о запрете китайской платформы TikTok в стране - РИА Новости, 13.12.2022

Сенаторы США предложили закон о запрете китайской платформы TikTok в стране

Сенатор-республиканец Марко Рубио внес законопроект о запрете китайской платформы TikTok на территории США, соответствующий документ, подержанный обеими... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T23:00

2022-12-13T23:00

2022-12-13T23:00

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Сенатор-республиканец Марко Рубио внес законопроект о запрете китайской платформы TikTok на территории США, соответствующий документ, подержанный обеими партиями, опубликован на сайте сенатора."Китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, по требованию китайского законодательства должна предоставлять Китайской компартии (КПК) данные своего приложения. Все, от главы ФБР до комиссаров Федеральной комиссии по связи и экспертов в сфере кибербезопасности четко заявляли о риске того, что TikTok используется для слежки за американцами", - говорится в сопроводительном документе на сайте Рубио.Законопроект в связи с этим предлагает запрет TikTok на работу в США. Автор законопроекта, который также поддержали сенаторы от Демократической партии, объясняет необходимость его принятия тем, что он "защитит американцев с помощью запрета каких-либо переводов с любых иностранных соцсетей, находящихся под влиянием Китая, России и других вызывающих озабоченности зарубежных стран".TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.Ранее уполномоченный Федеральной комиссии связи США Брэндан Карр призвал власти запретить соцсеть в стране. Предыдущая администрация США предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat в 2020 году, главным мотивом этого являлась защита личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании начали возобновляться.​ Ряд штатов в индивидуальном порядке запретил пользоваться этой соцсетью.

https://ria.ru/20221213/tiktok-1838298380.html

https://ria.ru/20221213/opros-1838407865.html

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в мире, технологии, марко рубио, сша, китай, россия, tiktok, фбр, wechat