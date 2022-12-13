https://ria.ru/20221213/zanyatost-1838391358.html

Медведев предложил доработать проект закона о занятости

Медведев предложил доработать проект закона о занятости - РИА Новости, 13.12.2022

Медведев предложил доработать проект закона о занятости

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил доработать проект новой редакции закона о занятости в РФ и готовиться к его рассмотрению в Госдуме во... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:44

2022-12-13T16:44

2022-12-13T16:44

общество

дмитрий медведев

антон котяков

россия

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил доработать проект новой редакции закона о занятости в РФ и готовиться к его рассмотрению в Госдуме во время весенней сессии."Полагаю, можно было бы поддержать этот подход о том, чтобы доработать законопроект, вычленив из него соответствующие специальные положения в будущее регулирование, тем более оно только складывается, изменить там какие-то еще отдельные положения. Что-то убрать, что-то, наоборот, добавить и готовиться к тому, чтобы рассматривать этот законопроект на весенней сессии", - сказал Медведев на обсуждении проекта нового федерального закона о занятости.Также Медведев предложил интегрировать в законопроект о занятии специальные нормы, касающиеся гарантий участникам специальной военной операции, в том числе положения о статусе их семей и поддержке."Абсолютно считаю приемлемым и, наверное, даже вполне реалистичным какие-то специальные нормы по этому поводу ввести в тому числе и в закон о занятости. Но я не предрешаю эту ситуацию, посмотрите сами, это, как говорят юристы, вопрос юридической техники. Но в принципе, а почему нет. Этот закон, это даже не кодекс, там вполне можно какие-то положения отразить, касающиеся и статуса семей такого рода, и обеспечения их трудовых прав и поддержки в тех или иных случаях", - подчеркнул Медведев.Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило концепцию новой редакции закона о занятости населения. Как отмечал глава министерства Антон Котяков, закон, которому уже более 30 лет, нуждается в пересмотре. В частности, в обновленной версии закона могут появиться главы о самозанятых и платформенной занятости.

https://ria.ru/20221212/zarplaty-1838178927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, дмитрий медведев, антон котяков, россия, единая россия, госдума рф